Художник Чарльз Викери

1.

Необходимо отметить, что живописью Викери увлекался с самого детства; он учился в Художественном институте Чикаго и Американской Академии изящных искусств. Источником вдохновения и местом, где автор оттачивал свое мастерство было озеро Мичиган. Он считал, что постоянное наблюдение за предметом столь же важно для опытного художника, как и для начинающего.



Его работы часто публикуются ведущими художественными издательствами по обе стороны океана и украшают многочисленные частные и корпоративные художественные экспозиции по всей территории Соединенных Штатов и Европы.