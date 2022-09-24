Художник Чарльз Викери

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Чарльз Викери (1913–1998)-известный американский художник, один из ведущих маринистов XX века.
Чарльз Викери обладал невероятным талантом передавать на своих полотнах бесконечное настроение моря. Хотя сам художник жил так далеко от него — в Хинсдейле, штат Иллинойс, США. Это был очень разносторонний художник. Его марины просто хороши (а некоторые невероятно хороши).
Приятного просмотра!
Чарльз Викери обладал невероятным талантом передавать на своих полотнах бесконечное настроение моря. Хотя сам художник жил так далеко от него — в Хинсдейле, штат Иллинойс, США. Это был очень разносторонний художник. Его марины просто хороши (а некоторые невероятно хороши).
Приятного просмотра!
1.
Необходимо отметить, что живописью Викери увлекался с самого детства; он учился в Художественном институте Чикаго и Американской Академии изящных искусств. Источником вдохновения и местом, где автор оттачивал свое мастерство было озеро Мичиган. Он считал, что постоянное наблюдение за предметом столь же важно для опытного художника, как и для начинающего.
Его работы часто публикуются ведущими художественными издательствами по обе стороны океана и украшают многочисленные частные и корпоративные художественные экспозиции по всей территории Соединенных Штатов и Европы.
Его работы часто публикуются ведущими художественными издательствами по обе стороны океана и украшают многочисленные частные и корпоративные художественные экспозиции по всей территории Соединенных Штатов и Европы.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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