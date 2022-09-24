FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2610 постов • 464 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Художник Чарльз Викери

Художник Чарльз Викери

Автор:
24 сентября 2022 21:56
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
353
36
Чарльз Викери (1913–1998)-известный американский художник, один из ведущих маринистов XX века.
Чарльз Викери обладал невероятным талантом передавать на своих полотнах бесконечное настроение моря. Хотя сам художник жил так далеко от него — в Хинсдейле, штат Иллинойс, США. Это был очень разносторонний художник. Его марины просто хороши (а некоторые невероятно хороши).
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Вит Z 13 часов назад
Я поклонник Айвазовского,но это тоже,очень впечатляет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 7 часов назад
Недурно. Давай ещё, художник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 14 часов назад
Охренительный маринист.

Вот на седьмой картине откуда ветер дует? Если судить относительно зрителя, то для яхты - слева, а для барка - справа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

857750



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах
С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах
Набирающие популярность в сообществах
Словно разные люди: как преображаются женщины после макияжа
Словно разные люди: как преображаются женщины после макияжа
Как народный артист РСФСР попал на фронт, а потом в ГУЛАГ
Как народный артист РСФСР попал на фронт, а потом в ГУЛАГ
Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный бонус в конце
Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Разное#фотографии#прикол#сарказм#телеграмм
#интересно#картинки#сатира#подборка#интересное#сми
#фото#новости#факты#история#люди#природа
Остановите Землю: гей-”Джульета”, урок педофилии и другие “ценности” Запада Остановите Землю: гей-”Джульета”, урок педофилии и другие “ценности” Запада Красавицы в живописи Красавицы в живописи 8 известных произведений искусства, которые были украдены, но потом возвращены 8 известных произведений искусства, которые были украдены, но потом возвращены Три весёлые истории о ненастоящих художниках и одураченных критиках Три весёлые истории о ненастоящих художниках и одураченных критиках Турецкий художник рисует внутренний мир людей Турецкий художник рисует внутренний мир людей 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии

На что жалуетесь?

Вернуться