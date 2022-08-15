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Турецкий художник рисует внутренний мир людей

Турецкий художник рисует внутренний мир людей

Автор:
15 августа 2022 12:29
Сообщество : Искусство
Метки: Внутренний мир   Мустафа Юсе   живопись   загадочно   искусство   мир изнутри   творчество   художник   
1719
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С первого взгляда трудно отличить живопись Мустафы Юсе от фотографий. Турецкий художник создает гиперреалистичные картины и рисунки загадочных фигур в тщательно детализированной среде. Его живопись, магически изменяющая реальность, призвана отражать внутренний мир людей, показать, как окружающие реалии выглядят изнутри, в преломлении человеческой психики.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Внутренний мир   Мустафа Юсе   живопись   загадочно   искусство   мир изнутри   творчество   художник   
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8  комментариев
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Галина 11 часов назад
Не понимаю этот вариант живописи.
Добиваться фотографического сходства - зачем?
Мастерство показать?
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5k
Сергей Борисов 8 часов назад
Картины замечательные , слов нет. Загляденье !

Но заголовок поста, я было подумал, что речь пойдёт о художествах увлечённого врача - аналопотама !
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10k
Бендер Родригес 8 часов назад
Ни кто, другой кроме патологоанатома, так хорошо не знает ваш внутренний мир..
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29k
АнтонПолднев 8 часов назад
Мдэ... Сильно, что тут скажешь...
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