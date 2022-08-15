Турецкий художник рисует внутренний мир людей

1719
11
С первого взгляда трудно отличить живопись Мустафы Юсе от фотографий. Турецкий художник создает гиперреалистичные картины и рисунки загадочных фигур в тщательно детализированной среде. Его живопись, магически изменяющая реальность, призвана отражать внутренний мир людей, показать, как окружающие реалии выглядят изнутри, в преломлении человеческой психики.
«Я хочу наполнить повествованием свои композиции, — говорит Юсе. - Я воплощаю тему отражения реальности, заставляя аудиторию сомневаться в ее объективности». Используя свои любимые материалы — масляную краску на холсте и пастель на бумаге — он воссоздает текстуры волос, кожи, ткани и листвы. В результате его искусство можно спутать с фотографией.
×
×
Гиперреалистичный стиль Юсе сочетается с неожиданными сюжетами. Женские фигуры обитают в различных средах, выражения их лиц спокойны и созерцательны. Кажется, что действие картины происходит во сне. Эти образы отражают отношения между людьми и природой, жизнью и смертью, внутренней и внешней жизнью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Лучшие советские кинопостеры эпохи авангарда
- Британец делает креативные инсталляции из камней
- Художница нарисовала персонажей видеоигр с их инвентарём
- Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом
- Некоторым художникам соавтор просто необходим
Новости партнёров
Добиваться фотографического сходства - зачем?
Мастерство показать?
Но заголовок поста, я было подумал, что речь пойдёт о художествах увлечённого врача - аналопотама !