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Коты, наглости у которых ещё стоит поучиться

Коты, наглости у которых ещё стоит поучиться

Автор:
24 сентября 2022 21:53
Метки: животные   интересно   кошки   смешно   фотографии   
218
25
Вы любите комфорт? Да! Но эти пушистые ребята готовы прийти в любой момент, чтобы нарушить вашу идиллию — не важно, работаете ли вы, или читаете.
Они просто придут, и вторгнутся в ваше личное пространство, нравится вам это или нет. Вот за это мы и любим наших милых котиков еще больше!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: животные   интересно   кошки   смешно   фотографии   
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1  комментарий
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М С 5 часов назад
Это не наглость. Приручил - отвечай!
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Юганск

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