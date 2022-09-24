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Очарование инаковости: непохожие на других и потому прекрасные

Очарование инаковости: непохожие на других и потому прекрасные

Автор:
24 сентября 2022 20:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Витилиго   Животное   внешность   глаз   зуб   невус   особенность   отличие   человек   
689
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Когда ты не такой как окружающие – толстый, худой, высокий, низкий, с большим носом или оттопыренными ушами, то жизнь значительно осложняется.

Смешки, косые взгляды, даже издевательства – это обычное явление. А некрасивые животные гораздо реже находят себе дом. Но есть и люди, которые принимают свою особенность и делают ее изюминкой, гордятся, совершенно по-иному раскрываясь в глазах окружающих.

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Так выглядит проявление витилиго – нарушение пигментации.

Подвижность суставов позволяет стряпать таких зверюшек из пальцев.

Так выглядят ушки котенка-альбиноса.

У их обладательницы двое детей, один из которых унаследовал мамину особенность.

Сейчас у многих вырастает только 1-2 зуба мудрости. Или вообще ни одного. А у автора этого фото их целых 7. Великолепная семерка, которую он, впрочем, удалил. Во избежание, так сказать.

С этим ничего не поделать, только принять.

На глазном яблоке тоже могут встречаться родинки.

Одно из проявлений. Так выглядят руки после контакта с водой.

Ресницы у собачки настоящие, никакого наращивания.

Еще одно проявление витилиго.

Кошки породы ликой напоминают оборотней. Или обезьянок, но не теряют своего кошачьего очарования. И не парятся по поводу внешности.

Проявление синдрома Марфана.

Так проявляет себя болезнь Рейно. В результате спазма сосудов нарушается кровоток, и пальцы белеют.

Такое может быть как на руках, так и на ногах. А встречается и противоположное явление – олигодактилия.

Излишек кожи на мочке мужчина подчеркнул пирсингом и сделал изюминкой внешности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Витилиго   Животное   внешность   глаз   зуб   невус   особенность   отличие   человек   
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6  комментариев
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9k
Василенко Татьяна Час назад
Простите, а в чем очарование? Кроме котика - остальное не дай бог!
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36k
Mamin Sibiriak 15 минут назад
Это не инаковости, а генетические отклонения, мутации и болезни.
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9k
Игорь 48 минут назад
Последнее фото - насчет избытка кожи - не уверен, сходил бы он к профильному специалисту
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2k
Старичок Час назад
родная, психиаторам удалось купировать обострение?
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90
Тамара Витальевна Час назад
Набор бредятины.
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