Очарование инаковости: непохожие на других и потому прекрасные

Когда ты не такой как окружающие – толстый, худой, высокий, низкий, с большим носом или оттопыренными ушами, то жизнь значительно осложняется.
Смешки, косые взгляды, даже издевательства – это обычное явление. А некрасивые животные гораздо реже находят себе дом. Но есть и люди, которые принимают свою особенность и делают ее изюминкой, гордятся, совершенно по-иному раскрываясь в глазах окружающих.
Так выглядит проявление витилиго – нарушение пигментации.
Подвижность суставов позволяет стряпать таких зверюшек из пальцев.
Так выглядят ушки котенка-альбиноса.
У их обладательницы двое детей, один из которых унаследовал мамину особенность.
Сейчас у многих вырастает только 1-2 зуба мудрости. Или вообще ни одного. А у автора этого фото их целых 7. Великолепная семерка, которую он, впрочем, удалил. Во избежание, так сказать.
С этим ничего не поделать, только принять.
На глазном яблоке тоже могут встречаться родинки.
Одно из проявлений. Так выглядят руки после контакта с водой.
Ресницы у собачки настоящие, никакого наращивания.
Еще одно проявление витилиго.
Кошки породы ликой напоминают оборотней. Или обезьянок, но не теряют своего кошачьего очарования. И не парятся по поводу внешности.
Проявление синдрома Марфана.
Так проявляет себя болезнь Рейно. В результате спазма сосудов нарушается кровоток, и пальцы белеют.
Такое может быть как на руках, так и на ногах. А встречается и противоположное явление – олигодактилия.
Излишек кожи на мочке мужчина подчеркнул пирсингом и сделал изюминкой внешности.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Женщина, страдающая витилиго, научилась любить себя
- Девушка всю жизнь страдала от издевательств из-за особенности кожи
- Необычные различия православного и католического Рождества
- Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст
- Тайны тела: какие органы нельзя пересаживать и как их выращивают искусственно