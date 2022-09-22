18 сюрреалистичных работ цифровой художницы Моники Карвальо

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Моника Карвальо — цифровая художница из Берлина. Ей нравится создавать графические изображения, которые предлагают взглянуть по-новому на уже привычные вещи. Моника придумывает сюрреалистичные фотоколлажи, пытаясь реализовать самые безумные идеи, которые приходят ей в голову.
1. "Когда забыла добавить кондиционер в стиральную машину, и твоя футболка выглядит как асфальт"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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