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18 сюрреалистичных работ цифровой художницы Моники Карвальо

18 сюрреалистичных работ цифровой художницы Моники Карвальо

Автор:
22 сентября 2022 17:45
Сообщество : Искусство
Метки: мастер фотошопа   сочетание несочетаемого   сюрреализм   сюрреалистичные фото   фотоколлажи   фотоманипуляции   цифровое искусство   цифровой художник   
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Моника Карвальо — цифровая художница из Берлина. Ей нравится создавать графические изображения, которые предлагают взглянуть по-новому на уже привычные вещи. Моника придумывает сюрреалистичные фотоколлажи, пытаясь реализовать самые безумные идеи, которые приходят ей в голову.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: мастер фотошопа   сочетание несочетаемого   сюрреализм   сюрреалистичные фото   фотоколлажи   фотоманипуляции   цифровое искусство   цифровой художник   
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SandMANn 17 минут назад
«Поросло травой, поросло травой

Поросло травой место наших встреч».

Из текста песни «Там, где клен шумит».


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