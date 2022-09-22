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Кукла-автомат Анри Маярде, предшественник роботов

Кукла-автомат Анри Маярде, предшественник роботов

Автор:
22 сентября 2022 16:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: 18 век   19 век   Институт Франклина   автомат Маярде   интересно   история   кукла-автомат   механизм   механика   музейный экспонат   
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В Институте Франклина (Филадельфия, США) есть один очень интересный экспонат. Это кукла, которая может рисовать картины и писать от руки. Эдакий древний робот. Откуда он взялся и как попал в музей?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 18 век   19 век   Институт Франклина   автомат Маярде   интересно   история   кукла-автомат   механизм   механика   музейный экспонат   
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