Кукла-автомат Анри Маярде, предшественник роботов

Маярде сконструировал этот конкретный автомат в виде маленького мальчика с намерением совершить гастроли по Европе. Механизм, который он использовал, не мог поместиться в грудной полости куклы, так как он был слишком велик. А если бы он его уменьшил, то и «память» автомата резко сократилась бы и он мог выдавать только одно или два стихотворения.



Чтобы решить эту проблему, Маярде поместил в подставке под куклой механизм, служащий «памятью» автомата. Таким образом, он смог значительно расширить возможности машины, сделав ее еще более удивительной.



Институт Франклина объяснил механизм работы устройства на своем веб-сайте. «Память содержится в «кулачках» или латунных дисках. Когда кулачки вращаются часовым двигателем, три стальных «пальца» следуют за их неровными краями. Пальцы переводят движения кулачков из стороны в сторону, вперед и назад, а также движения вверх и вниз пишущей руки куклы через сложную систему рычагов и стержней, которые создают отметки на бумаге».



В какой-то момент Маярде продал этот автомат Иоганну Мельцелю, который продолжал выставлять его, в том числе в США.