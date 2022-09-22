Кукла-автомат Анри Маярде, предшественник роботов

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В Институте Франклина (Филадельфия, США) есть один очень интересный экспонат. Это кукла, которая может рисовать картины и писать от руки. Эдакий древний робот. Откуда он взялся и как попал в музей?
В 1928 году в Институт Франклина, один из самых известных научных музеев в США, пришла странная посылка. Это был ящик с повреждёнными деталями (латунными струнами, рычагами, шестерёнками), явно от какого-то механизма. Также в ящике лежали руки и голова фарфоровой куклы-мальчика.
Посылка была даром музею от семьи стального магната Джона Пенна Брока. Дарители мало что знали о содержимом ящика, кроме того, что когда-то эти механические детали и фарфоровые детали принадлежали немецкому механику, изобретателю и шоумену, которого звали Иоганн Непомук Мельцель. В 1825 году он эмигрировал в США и показывал это устройство на своих выступлениях по всей стране.
Сотрудники музея попытались собрать механизм из имеющихся в наличии запчастей. Стало понятно, что это кукла-автомат, и она давно сломана. Такие механические куклы были очень популярны в 18-19 веках. В каком-то смысле они были программируемыми, поскольку выполняли разные задания (писали тексты, рисовали картины и т. д.) в зависимости от того, какую карточку в них вставляли.
Сотрудники музея попытались собрать механизм из имеющихся в наличии запчастей. Стало понятно, что это кукла-автомат, и она давно сломана. Такие механические куклы были очень популярны в 18-19 веках. В каком-то смысле они были программируемыми, поскольку выполняли разные задания (писали тексты, рисовали картины и т. д.) в зависимости от того, какую карточку в них вставляли.
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Сотрудник музея Чарльз Робертс начал реконструкцию и ремонт куклы-автомата. У него не было никаких чертежей или заметок от создателя механизма, так что восстанавливать устройство пришлось собственными силами.
К счастью, Робертс был высококвалифицированным механиком. Он сумел понять, как должны сочетаться детали между собой, чтобы устройство заработало. Оказалось, что в заведенном состоянии кукла использует письменные принадлежности и выдает на бумаге 3 картинки и 4 стихотворения.
К счастью, Робертс был высококвалифицированным механиком. Он сумел понять, как должны сочетаться детали между собой, чтобы устройство заработало. Оказалось, что в заведенном состоянии кукла использует письменные принадлежности и выдает на бумаге 3 картинки и 4 стихотворения.
Одна из записок, написанных куклой-автоматом
В конце четвертого стихотворения идет фраза «Ecrit par l’automate de Maillardet», что означает «Написано автоматом Маярде».
Анри Маярде (1745—1830) был механиком швейцарского происхождения, производившим часы и другие механизмы. Он работал в магазинах Пьера Жаке-Дро, который занимался производством кукол-автоматов.
Анри Маярде (1745—1830) был механиком швейцарского происхождения, производившим часы и другие механизмы. Он работал в магазинах Пьера Жаке-Дро, который занимался производством кукол-автоматов.
Один из рисунков автомата Маярде
Маярде сконструировал этот конкретный автомат в виде маленького мальчика с намерением совершить гастроли по Европе. Механизм, который он использовал, не мог поместиться в грудной полости куклы, так как он был слишком велик. А если бы он его уменьшил, то и «память» автомата резко сократилась бы и он мог выдавать только одно или два стихотворения.
Чтобы решить эту проблему, Маярде поместил в подставке под куклой механизм, служащий «памятью» автомата. Таким образом, он смог значительно расширить возможности машины, сделав ее еще более удивительной.
Институт Франклина объяснил механизм работы устройства на своем веб-сайте. «Память содержится в «кулачках» или латунных дисках. Когда кулачки вращаются часовым двигателем, три стальных «пальца» следуют за их неровными краями. Пальцы переводят движения кулачков из стороны в сторону, вперед и назад, а также движения вверх и вниз пишущей руки куклы через сложную систему рычагов и стержней, которые создают отметки на бумаге».
В какой-то момент Маярде продал этот автомат Иоганну Мельцелю, который продолжал выставлять его, в том числе в США.
Чтобы решить эту проблему, Маярде поместил в подставке под куклой механизм, служащий «памятью» автомата. Таким образом, он смог значительно расширить возможности машины, сделав ее еще более удивительной.
Институт Франклина объяснил механизм работы устройства на своем веб-сайте. «Память содержится в «кулачках» или латунных дисках. Когда кулачки вращаются часовым двигателем, три стальных «пальца» следуют за их неровными краями. Пальцы переводят движения кулачков из стороны в сторону, вперед и назад, а также движения вверх и вниз пишущей руки куклы через сложную систему рычагов и стержней, которые создают отметки на бумаге».
В какой-то момент Маярде продал этот автомат Иоганну Мельцелю, который продолжал выставлять его, в том числе в США.
С задней стороны автомата легче увидеть внутренний механизм, так как он составляет основу всей машины
Полагают, что уже в США, чуть позже, кукла-автомат могла перейти в руки шоумена Ф. Т. Барнума и оказаться в его музее в Нью-Йорке (Американский музей Барнума, что-то вроде огромного развлекательного центра). В 1865 году в здании музея Барнума произошёл пожар и многие экспонаты пострадали. Возможно, и этот автомат был в их числе.
Автомат Маярде до сих пор выставлен в Институте Франклина в Филадельфии. Он послужил источником вдохновения для книги Брайана Селзника 2007 года «Изобретение Хьюго Кабре», по которой позже Мартин Скорсезе снял фильм «Хьюго» (2011).
Автомат Маярде до сих пор выставлен в Институте Франклина в Филадельфии. Он послужил источником вдохновения для книги Брайана Селзника 2007 года «Изобретение Хьюго Кабре», по которой позже Мартин Скорсезе снял фильм «Хьюго» (2011).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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