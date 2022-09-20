10.

Специально для Л.И. Брежнева в его последние годы жизни, когда ему из-за болезни было тяжело подниматься на борт самолётов, был разработан специальный трап-эскалатор. Работал он в сцепке с обычным седельным тягачом ЗИЛ-130В1.



Его проектировали в режиме аврала на Рижском опытном заводе гражданской авиации №85. Первоначальный срок был всего 2 недели, который растянулся на 2 года. Заказчик конструкцию не принял из-за множества недоработок. В первую очередь невозможность принять пассажира прямо с земли: чтобы добраться до эскалатора, нужно было преодолеть пять обычных ступеней.