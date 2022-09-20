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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
2.
Первая лекция в МГУ им. М.В. Ломоносова после окончания Великой Отечественной войны. 1 сентября 1945 года)
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10.
Спецтрап
Специально для Л.И. Брежнева в его последние годы жизни, когда ему из-за болезни было тяжело подниматься на борт самолётов, был разработан специальный трап-эскалатор. Работал он в сцепке с обычным седельным тягачом ЗИЛ-130В1.
Его проектировали в режиме аврала на Рижском опытном заводе гражданской авиации №85. Первоначальный срок был всего 2 недели, который растянулся на 2 года. Заказчик конструкцию не принял из-за множества недоработок. В первую очередь невозможность принять пассажира прямо с земли: чтобы добраться до эскалатора, нужно было преодолеть пять обычных ступеней.
Его проектировали в режиме аврала на Рижском опытном заводе гражданской авиации №85. Первоначальный срок был всего 2 недели, который растянулся на 2 года. Заказчик конструкцию не принял из-за множества недоработок. В первую очередь невозможность принять пассажира прямо с земли: чтобы добраться до эскалатора, нужно было преодолеть пять обычных ступеней.
14.
Занимательная программа такая развлекательных мероприятий Объявление о массовом сожжении икон. СССР. 2 февраля 1930 года
15.
Оформление фасада к 50-летию со дня смерти великого русского писателя А.П. Чехова. Москва, улица Пушкинская, 1. Дом Союзов, 1954 год
18.
10 сентября. В этот день в 1989 г. на Центральном ТВ СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского
26.
Юный красноармеец (возможно, сын полка), вооруженный трофейным немецким пистолетом-пулеметом MP-40, с пражскими девушками. 1945 год
27.
Бригада метростроевцев во главе с прорабом Татьяной Федоровой (слева), которой тогда было всего 20 лет. 1936 г. (Позже Федорова стала заместителем начальника Мосметростроя)
28.
Еврей, покупающий сельдь у уличной торговки для шаббатней трапезы, Мукачево, Украина, ок. 1935 год
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