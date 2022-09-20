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Фотографии из прошлого

Автор:
20 сентября 2022 23:21
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
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4  комментария
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14k
Ser 5 часов назад
Блин! класс!
Вспомнилось! Было ТАКОЕ! У нас в областном центре... Приезжала машина, грузовик с бидонами по улице, в определённый день и время, сигналила и народ с бидончиками и банками бежал, собирался, покупал свежее молоко только с дойки.
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1k
MPEG-8 7 часов назад
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