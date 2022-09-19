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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Творческий союз в ДК Профсоюзов, 1985 год
На разогреве у исполнителя Александра Розенбаума в тот день выступала группа «Секрет», но не в полном составе: в Ульяновск приехали Николай Фоменко, Максим Леонидов и Андрей Заблудовский. Алексея Мурашова на концерте не было, на барабаны посадили «кого–то из местных музыкантов»
14.
Публичная казнь немецких военных преступников на Базарной площади в Николаеве. 17.01.1946 год
В это день были казнены: комендант города Герман Винклер, начальник СД Ганс Санднер, начальник жандармского управления области Макс Бютнер, начальник жандармерии Березнеговатского района Рудольф Михель, начальник охранной полиции Франц Витцлеб, заместитель начальника охранной полиции Генрих Шмале, фельдфебель полевой жандармерии Роберт Берг.
15.
Академик Лихачев в полушубке времен своего заключения (1930-е) на Соловках, 1990–е годы, Россия
"Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом — любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. Национализм, отгораживаясь стеной от других культур, губит собственную культуру, иссушает ее. Национализм — это проявление слабости нации, а не ее силы. Национализм же – это самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью, к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет националистических взглядов"
27.
Упаковка продукции на кондитерской фабрике Жоржа Бормана, Санкт-Петербург (1900-е / 1910-е годы)
28.
Строительство высотного здания на Котельнической набережной. Фото Н. Грановского Москва, 1 ноября 1950 год
29.
Строительство высотного здания на Котельнической набережной. Фото Н. Грановского Москва, 1 ноября 1950 год
30.
Парикмахеры заманивают Мэрилин Монро. Территория студии 20th Century Fox / фото Эда Бэрда, 1947 год
31.
Новый продовольственный и промтоварный магазин в рыболовецком колхозе им. А. Матросова.1978 год, Калининградская область.
Источник:
АНТИФИШКИ
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