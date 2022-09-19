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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
19 сентября 2022 23:02
Метки: история   ретро   фото   
307
32
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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2k
Dorell 18 минут назад
Хм, фотографии из прошлого. Можно подумать, бывает как-то по-другому.
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7k
Погулять вышел 7 минут назад
Сал... тьфу ты, Шерон Стоун клевая!
(нет, мне такого даже в самом счастливом сне никогда не приснится)
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4k
Гур 2 часа назад
Ну..... вижу Монику ставлю лайк
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