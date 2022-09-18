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Фото из прошлого. "ГОЛЛЛЛЛЛ!"

Фото из прошлого. "ГОЛЛЛЛЛЛ!"

Автор:
18 сентября 2022 23:32
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: СССР   Спорт   блохин   история   романцев   фото   фотографии   футбол   
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Фотографии советской сборной по футболу.

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Метки: СССР   Спорт   блохин   история   романцев   фото   фотографии   футбол   
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2  комментария
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403
Миха 9 часов назад
Олимпиада 1988 Бразилия - СССР 0-2
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какие 0 - 2? если это финал, то наши выиграли 2-1!
п.с. какие имена: Кипиани, Беланов, Михайличенко ...
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632
Дмитрий 10 часов назад
как щас было..эпиграмма по итогам ЧМ 1982 года.
.У ворот построил дзот
тренер Энцо Беарзот.
Звон медалей, кубка зов
раньше всех услышал Дзофф.
Эдер с Зико приуныли -
не пройти никак Джентиле.
Ярче звезд на горизонте
на полях блистает Конти.
Вот бежит быстрее лани
Быстроногий Грациани.
Мяч пинает с колыбели
Юный форвард Альтобелли
Вмиг отбросьте все вопросы,
Если в поле вышел Росси.
Ну а что, к примеру, мне
написать о Блохине?
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