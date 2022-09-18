Фото из прошлого. "ГОЛЛЛЛЛЛ!"

Автор:
18 сентября 2022 23:32
Фотографии советской сборной по футболу.
1.
Капитан сборной Альберт Шестернёв Чемпионат мира 1966 г.
2.
Численко Хурцилава Малофеев ЧМ 1966 г.
3.
ЧМ 1966 СССР - КНДР 3-0
4.
Тренер сборной Николай Морозов
5.
Валерий Воронин,один из лучших футболистов мира 1960х
6.
ЧМ 1966 Италия - СССР 0-1
10.
ЧМ 1966 ФРГ - СССР 2-1
11.
Лев Яшин выводит команду.
13.
ЧМ 1970 Мексика - СССР 0-0
16.
Англия - СССР 0-2 1984 г. Тенгиз Сулаквелидзе
17.
СССР - ГДР Ринат Дасаев
18.
СССР - Франция. Романцев и Платини 1980 г.
19.
Уэльс - СССР 0-0 Сергей Андреев 1981 г.
22.
Константин Иванович Бесков
23.
Рамаз Шенгелия ЧМ 1982 г.
25.
Валерий Васильевич Лобановский
31.
ЧМ 1986 СССР - Бельгия 3-4
35.
ЕВРО 1988 СССР - Италия 2-0
36.
Олимпиада 1988 Бразилия - СССР 0-2
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