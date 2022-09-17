Это был двухмачтовый парусный корабль, вооруженный 18 карронадами (короткоствольные орудия ближнего боя), еще имелись две переносные пушки большей дальности. Особенностью корабля была низкая осадка и наличие весел – по семь с каждого борта. Численность экипажа на май 1829 года составляла 115 человек, из них всего 5 офицеров вместе с командиром.

В 1829 году, Русско-турецкая война подходила к концу. После разгрома Турции в Наваринском сражении османский флот избегал открытого боя с русскими моряками, проводя большую часть времени в Босфоре, под прикрытием береговых батарей.

14 мая три русских корабля (фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий»), находясь в дозоре в 13 милях от входа в Босфор, неожиданно столкнулись с вышедшей в море турецкой эскадрой. Силы были не равны. С флагманского корабля «Штандарт» поступил приказ – уходить, выбирая оптимальное направление для лучшей скорости хода.

Надо было срочно сообщить командованию (основные силы русского флота базировались в Сизополе – Болгария) о присутствии в открытом море турецкого флота. Быстроходные «Штандарт» и «Орфей» оторвались от преследования. «Меркурию», обладавшему меньшей скоростью, шансов уйти почти не оставалось. Казалось, что судьба брига, оставшегося один на один против турецкой эскадры, была предрешена…