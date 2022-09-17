Бриг «Меркурий» был построен на севастопольской судоверфи и спущен на воду в мае 1820 года. Был назван в честь катера «Меркурий», который прославился в войне 1788-1790 года со шведами. Бриг предназначался для охраны побережья и ведения разведывательных операций.
Это был двухмачтовый парусный корабль, вооруженный 18 карронадами (короткоствольные орудия ближнего боя), еще имелись две переносные пушки большей дальности. Особенностью корабля была низкая осадка и наличие весел – по семь с каждого борта. Численность экипажа на май 1829 года составляла 115 человек, из них всего 5 офицеров вместе с командиром.
В 1829 году, Русско-турецкая война подходила к концу. После разгрома Турции в Наваринском сражении османский флот избегал открытого боя с русскими моряками, проводя большую часть времени в Босфоре, под прикрытием береговых батарей.
14 мая три русских корабля (фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий»), находясь в дозоре в 13 милях от входа в Босфор, неожиданно столкнулись с вышедшей в море турецкой эскадрой. Силы были не равны. С флагманского корабля «Штандарт» поступил приказ – уходить, выбирая оптимальное направление для лучшей скорости хода.
Надо было срочно сообщить командованию (основные силы русского флота базировались в Сизополе – Болгария) о присутствии в открытом море турецкого флота. Быстроходные «Штандарт» и «Орфей» оторвались от преследования. «Меркурию», обладавшему меньшей скоростью, шансов уйти почти не оставалось. Казалось, что судьба брига, оставшегося один на один против турецкой эскадры, была предрешена…
Эта история казалась настолько невероятной, что обросла мифами и легендами. Самым надежным источником остается рапорт командира брига Казарского адмиралу Грейгу. Этот документ послужил основой для последующих описаний подвига русских моряков.
После того, как был получен сигнал уходить от преследования самостоятельно, бриг изменил курс, оставив два турецких корабля на юге от себя. В погоню за русским кораблем отправились 110-пушечный трехдечный (три закрытые палубы с портами для орудий) «Селимие» под флагом капудан-паши (командующего турецким флотом) и оснащенный 74 орудиями двухдечный корабль младшего флагмана. 20 пушек против 184.
Ситуация была безнадежная. Казарский собрал офицеров. Первому дали слово младшему по званию – поручику Ивану Прокофьеву. Он предложил принять бой, а при невозможности сблизиться с одним из турецких кораблей и взорвать бриг. Тот из офицеров, кто к этому моменту останется в живых, должен выстрелить в крюйт-камеру (пороховой склад), для чего на шпиле был оставлен пистолет. Остальные офицеры поддержали поручика. Казарский обратился к матросам, и те заверили его, что останутся верны долгу и присяге.
Командир корабля отдает приказы – отставить весла, приготовиться для стрельбы бортовыми орудиями. По настигавшим бриг туркам был открыт огонь из кормовых пушек. Вскоре «Селимие» предпринял маневр, пытаясь зайти справа, чтобы дать продольный залп бортовыми орудиями. «Меркурий» уклонился, вынуждая противника использовать только погонные (носовые) орудия. Наступил момент, когда турецким кораблям почти удалось взять бриг в «клещи», и они сделали два залпа и криками на русском языке предложили спустить флаг.
Моряки брига ответили артиллерийским и ружейным огнем. На «Меркурий» обрушились ядра, и зажигательные снаряды. Подвиг русских моряков состоял в том, что в безвыходной ситуации они сделали свой выбор – предпочли смерть позорному плену и благодаря «духу экипажа и милости Божией» (А.И. Казарский) вышли из боя победителями. Такое под силу не всем – «Рафаил» тому подтверждение. «Меркурий» навсегда останется символом доблести и славы российского флота.Бриг продолжал искусно маневрировать, русские артиллеристы вели огонь по турецким кораблям. Им удалось перебить ватер-штаги (канаты, удерживающие бушприт – выдвинутый с носа корабля наклонный брус для улучшения маневренности) и повредить гротовый рангоут (горизонтальные реи самой высокой на корабле грот-мачты) одного из них. «Селимие» потерял ход и вышел из боя. Второй корабль продолжал преследование, пока еще один точный выстрел русских моряков не перебил нок-фор-марс-рею (горизонтальное бревно, несущее парус на передней мачте), падение которой привело к прекращению погони…
Русский корабль, увидеть который потеряли всякую надежду, оставил без хода турецкие линейные корабли, сумел оторваться от преследования и вернуться в базу. Его потери – четверо убитых, шестеро раненых, 22 «дырки» в корпусе и многочисленные повреждения такелажа.
Подвиг экипажа был оценен по заслугам. Все офицеры были награждены орденами, матросы наградой для нижних чинов – знаками отличия военного ордена. Всем была назначена пожизненная пенсия. Бриг получил Георгиевский флаг. Николай I своим указом распорядился, чтобы отныне на флоте всегда был корабль «Меркурий», аналогичный легендарному бригу.
Подвиг русских моряков состоял в том, что в безвыходной ситуации они сделали свой выбор – предпочли смерть позорному плену и благодаря «духу экипажа и милости Божией» (А.И. Казарский) вышли из боя победителями. «Меркурий» навсегда останется символом доблести и славы российского флота.
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Если уметь им управлять и хорошо метко стрелять - будет такой результат. Этот подвиг показал - насколько искусные были у нас мореходы и корабельные бомбардиры-артиллеристы.
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Я четыре года назад делал пост про него,ну ничего,хорошо память освежить!