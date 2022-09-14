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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
14 сентября 2022 22:29
Метки: история   ретро   фото   
262
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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2  комментария
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Максим Макашев 3 часа назад
ну теперь хохломордые носы позадирают

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Квизо 2 часа назад
Комментарий к фото
С винтовкой Джонсона М1941 (несъёмный магазин револьверного типа), состоявшей на вооружении только у морпехов США.
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