Автор:
14 сентября 2022 22:29
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
3.
17 мая 1970 г. экспедиция Тура Хейердала на папирусной лодке Ра-2 начинает свой путь к берегам Центральной Америки из марокканского порта Сафи. Фото Ю. Сенкевича
4.
«Интеграция чёрных студентов превратит школы в джунгли, в расовые джунгли» — заявил молодой Джо Байден в 1977 год
6.
Николай Дроздов и первый гость передачи «В мире животных» Жак Ив Кусто, 1977 год, Москва
7.
Коронация королевы Великобритании Елизаветы II. 2 июня 1953 года
8.
Жюст Жакен (1940 - 2022)... R.I.P.... Создатель "Эммануэли"...1974-й год
9.
Муж забирает жену с ребёнком из роддома… 1950-е
10.
Клинт Иствуд в Риме в 1960-х годах
11.
Не упустил! Швейцария 1936 год
12.
1986,один из спальных районов Москвы, фото В. Златомрежев
13.
Раздeлка тyнца. Cицилиᴙ, 1956 ᴦод
14.
Газировка на Красной площади в жаркий день...1959-й год
15.
Хама Мие, девушка Джеймса Бонда, в Мексике, 1968 год
16.
Джимми Стюарт и хористки на фото для фильма «Рожденные танцевать», 1936 год
17.
Бpэд Питт рыбaчит в Монтaнe, 1992 год
18.
Вид на Сенатскую площадь с Исаакиевского собора. 1865-1866 г.г
19.
Айртон Сенна. Автогонщик
20.
Первые автозаправочные станции...1907-й год
21.
На побывку в родное село. 50-е
22.
Передвижной пункт приёма макулатуры. СССР, 1980-е
23.
Танцовщица бурлеска мисс Зорита выгуливает свою змею, 1937 год
24.
Дамы из Торонто учатся стрелять во время войны. 1914 год
25.
Боец Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у боевого знамени 1949 год. Фотограф Владислав Микоши
26.
На дне рожденья Уинстона Черчилля. 30 ноября 1943 год
27.
Деревянная церковь в Фантофте, коммуна Берген. Норвегия. 1902 год
28.
Лаура Антонелли Доктор Голдфут и девушки-бомбы 1966 год
29.
Артист цирка во время перекура, 1958 год
30.
Выстрел крейсера «Аврора» по случаю 50-летия Октябрьской революции. Ленинград. 1967 год
31.
Александр Белявский. "Фокс"
32.
Будущий король Карл III танцует гопак с ансамблем украинской диаспоры, Дерби, Англия, 1981 год
33.
Сильвия Кристель 1973 год
34.
Телецентр в Шаболовке... Игорь Кириллов за пять минут до эфира...1966-й год
36.
Позиция итальянского полевого орудия среди зарослей кактусов в Тунисе, 31 марта 1943 года
37.
Будущий 35-й президент США лейтенант Джон Кеннеди в рубке своего торпедного катера PT-109 ВМС США. Тихий океан. Вторая мировая война. 1943 год
38.
Cadillac 1971 года на линии последнего контроля перед отправкой дилерам, Детройт. США
39.
Продажа пирожков у метро «Бауманская». 80е
40.
Провокационная Моника Беллуччи в фотосессии от культового фотографа Фредерика Мейлана (Frederic Meylan) 1991 год
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!