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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
14 сентября 2022 08:56
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1297
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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8  комментариев
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32k
ACU900 2 часа назад
Это не мыш. Это утюгь :))
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39k
Мойша 2 минуты назад
Комментарий к фото
Пусть тебя трахнут. Может вернешься, а может и понравится...
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3k
Peter Griffin 45 минут назад
The phone number is switched off or out of the coverage... please call back later.
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10k
Самка Хорька Час назад
Э, народ! Кто-нить Виталика видел?..
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
У чайки выражение моськи, как у Роберта Дауни в известном меме
Типа - бльоооо, опять эти морские звезды

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32k
ACU900 2 часа назад
Чем же он их забивает? Молотком? Топором? Камнями?
Короче маньяк какой-то....
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