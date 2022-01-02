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Летчица опровергает мифы о блондинках

Летчица опровергает мифы о блондинках (20 фото)

Автор:
02 января 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Ким де Клоп   и просто красавица   истории   истории в картинках   летающая блондинка   летчица   против мифов   частные истории   
3616
20
Кмм де Клоп - красавица-блондинка и пилот грузовых самолетов Boeing-747. Когда она летала на пассажирских рейсах, признается Ким, ее постоянно принимали за стюардессу. Ким гордится высоким званием летчика и ведет страницу в инстаграмме, где рассказами о своей жизни разоблачает мифы о блондинках.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ким де Клоп   и просто красавица   истории   истории в картинках   летающая блондинка   летчица   против мифов   частные истории   
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27  комментариев
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
добавлю, всё зависит от головы а не от пола.
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640
Голосмордора Час назад
Я не удивлюсь, если она при посадке начнет макияж поправлять и инстаграмить, сверкая часами.
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28k
Teodor Час назад
Блондинки не глупее брюнеток, брюнетки не глупее блондинок, но все они умнее придурков, которым не дают ни те - ни другие, а они в отместку сочиняют о них тупые анекдоты.
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64k
parallax 2 часа назад
Брюнетки минусуют.
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2k
rider2 2 часа назад
Красивая девушка, без татуировок, по крайней мере на видимых частях тела. Естественная красота, которая очень приятна для глаз.
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252
Basin 2 часа назад
то ли катар то ли эмираты .
Ссылка youtu.be
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132
__ 2 часа назад
Молодец, сама себе устроила интересную жизнь,
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2k
alex5450 2 часа назад
Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в 2009м году в Буффало, когда пассажирский самолёт упал на дом и погибло 50 человек.. Вторым пилотом там была (молодая и красивая) пилотка, которая (до этого, в нарушение инструкций, рассылавшая из кабины СМСки друзьям) узнав об обледенении самолёта, стала паниковать и "заразила" своей нервозностью уже немолодого КВС, В итоге они стали раскачивать машину пытаясь набрать скорость, не отключая автопилот и свалились.
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52k
alertol 3 часа назад
Она может быть хоть ядерным физиком, но миф о блондинках именно о житейской мудрости а не о профессии и тем более дипломе...
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13k
net 3 часа назад
Мало жоп для раскрутки инстаграмма.
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1k
Spanki 3 часа назад
ХОРОША ! Я бы с такой полетал!
Странно только что бельгийка получала образование в Румынии...
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30k
a.fey 3 часа назад
Она не единственная девушка, которая летает и ведет где-то станицы.
На "Трубе" выкладывает видео DutchPilotGirl, которая летает вторым на 737 и рассказывает о пилотировании самолета.
Еще на той же трубе публикуют видео две девушки - экипаж грузового MD-11 компании Lufthansa Cargo.
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1k
Autumn2015 3 часа назад
Так проводилось уже множество исследований, блондинки по IQ примерно 50/50 с брюнетками, рыженькие немного отстают, но это в разных странах по разному, иначе почему белобрысая Скандинавия лидируют по уровню жизни и развитию общества, а брюнетистая Африка недалеко от каменного века? А вообще мифы про блондинок - из США, из их развлекательных фильмов про тупых блондинок, прежде с Мерилин Монро (которая к слову тоже тупой не была), клише такое. В СССР никто никогда не шутил над блондинками,даже анекдотов про них не было, и никто их не понял бы. Я живу в Беларуси, природных блондинок и блондинов тут огромное количество - кто-нибудь скажет, что это страна тупых людей ?
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1k
Autumn2015 3 часа назад
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1k
Павел 3 часа назад
Какой стереотип она там разрушает?)) Она его только подтверждает)) Если она думает, что если она умная блондинка, то и все блондинки умные...))
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−7
Santexnik16 3 часа назад
По мне так женщина пилот ничем не хуже. Вы же не боитесь садиться в троллейбус или трамвай с женщиной водителем или идти к доктору женщине. Но она молодая, наверное второй пилот.
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205
Ник Лу 3 часа назад
Какие мифы? В каждом третьем фильме ученый-физик-ядерщик-геодезист-лингвист-историк какая нибудь женщина... в том числе и блондинка.
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5k
hhwost 4 часа назад
половину анекдотов про блондинок сочтняют мужики, которым не дала блондинка а вторую половину - брюнетки, долгими одинокими вечерами.
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10k
Джон Уик 5 часов назад
Есть пилот похоже есть и пилотка.
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