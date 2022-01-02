Летчица опровергает мифы о блондинках

Ким Де Клоп создала страницу в Instagram для своих друзей и семьи, но она быстро стала популярной. Сейчас у нее 111 000 подписчиков. Впрочем, она не обычный инстаграммер - она пилот. А фотографии, которые она публикует, дают своим подписчикам возможность заглянуть в ее удивительную, яркую и полную путешествий по миру жизнь.

Бельгийке Ким всего 27 лет, и она, разрушая стереотип о «тупой блондинке», летает на грузовых самолетах Boeing 747 в США и Китай, начав свою коммерческую карьеру в румынской недорогой авиакомпании Blue Air, имевшей всего 21 самолет Boeing 737.