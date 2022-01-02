Летчица опровергает мифы о блондинках

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Кмм де Клоп - красавица-блондинка и пилот грузовых самолетов Boeing-747. Когда она летала на пассажирских рейсах, признается Ким, ее постоянно принимали за стюардессу. Ким гордится высоким званием летчика и ведет страницу в инстаграмме, где рассказами о своей жизни разоблачает мифы о блондинках.
Ким Де Клоп создала страницу в Instagram для своих друзей и семьи, но она быстро стала популярной. Сейчас у нее 111 000 подписчиков. Впрочем, она не обычный инстаграммер - она пилот. А фотографии, которые она публикует, дают своим подписчикам возможность заглянуть в ее удивительную, яркую и полную путешествий по миру жизнь.
Бельгийке Ким всего 27 лет, и она, разрушая стереотип о «тупой блондинке», летает на грузовых самолетах Boeing 747 в США и Китай, начав свою коммерческую карьеру в румынской недорогой авиакомпании Blue Air, имевшей всего 21 самолет Boeing 737.
Бельгийке Ким всего 27 лет, и она, разрушая стереотип о «тупой блондинке», летает на грузовых самолетах Boeing 747 в США и Китай, начав свою коммерческую карьеру в румынской недорогой авиакомпании Blue Air, имевшей всего 21 самолет Boeing 737.
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Теперь ее спонсирует компания Breitling, производящая роскошные часы, и ей на выбор предлагаются часы стоимостью до 8000 фунтов стерлингов (800 000 рублей) в обмен на ежемесячные публикации в Instagram, демонстрирующие эти часы.
Ким решила, что хочет стать пилотом в 19 лет, и сразу же взялась за дело. Два года она училась в Румынии, где после учебы пилотировала пассажирские Boeing 737.
Несмотря на многолетний опыт работы, Ким говорит, что люди часто не ожидают, что кто-то, похожий на нее, будет летать на самолетах. «Вы бортпроводник?» - это первый вопрос, который мне задают»? - признается она.
В 2017 году она покинула Blue Air, публично поблагодарив перевозчика «за то, что он предоставил мне возможность летать на Боинге 737 в 21 год». Она добавила: «Я ухожу с багажом удивительных воспоминаний».
Затем она устроилась на работу в Norwegian Airlines, объявив о своем переезде в инстаграме, сделав селфи в своей новой униформе и подписав «Новая жизнь, новый стиль». Фото собрало более 10 000 лайков.
После того, как Ким присоединилась к Norwegian, ее отправили в Аликанте, на базу авиакомпании. Ким сразу же вложила деньги в собственный дом недалеко от аэропорта.
После того, как Ким присоединилась к Norwegian, ее отправили в Аликанте, на базу авиакомпании. Ким сразу же вложила деньги в собственный дом недалеко от аэропорта.
Как только она прибыла на базу, Ким познакомилась с Уильямом, красивым летчиком-стажером той же авиакомпании. Пара начала встречаться, и вскоре Уильям переехал к ней. «Это было естественно, потому что изначально мы были друзьями», - говорит Ким.
Три года работы в Norvegian Airlines Ким десять дней в месяц летала между Аликанте, где она обосновалась, и Скандинавией.
Ким сделала этот удивительный снимок, когда впервые летела над Бергеном в Норвегии, в возрасте 23 лет.
Во время работы в норвежской авиакомпании Ким, работая 10 дней в месяц, в течение ставшихся 20 дней плавала, общалась с друзьями и ходила в спортзал. Но с началом эпидемии коронавируса коммерческие полеты прекратились. Ким и Уильям были отправлены в отпуск, и после нескольких месяцев локдауна они решили кое-что изменить в своей жизни.
Они оба стали пилотами грузовых самолетов Challenge Aircargo, на которых совершали дальние полеты, и Ким освоил новый самолет. Сейчас она летает на огромных Боингах-747-400, известных в авиационной индустрии как "королевы неба".
Boeing-747, на котором летает Ким, весит 400 тонн - намного больше, чем 80-тонные 737-е, которые она пилотировала ранее.
«Вначале было страшно», - признается Ким. Но вскоре она привыкла к новым моделям, и поняла, что у грузовых перелетов есть свои преимущества.
Ким опубликовала эту фотографию подлета к аэропорту Анталии, Турция, с подписью: «Посмотрите на эту взлетно-посадочную полосу, море, водопад ... И некоторые люди не понимают, почему мы стали пилотами!»
Ким пишет, что на этом фото - «облако над Бухарестом ... наиболее часто такие облака можно наблюдать на переднем крае грозы, холодного фронта или линии шквала».
Когда она впервые приземляется на новом месте, Ким обязательно фотографируется, потому что, по ее словам, «все, о чем я могу думать после полета, - это как бы поскорее снять форму». Затем она исследует город пешком, потому что «это лучший способ открыть для себя город и все рестораны, которые вы, возможно, не найдете в Интернете».
Если Ким соберется вернуться в Norvegian Airlines и стать капитаном воздушного судна, ей нужно набрать больше часов, поскольку карьера пилота основана на часах полета. В настоящее время у нее 3500 часов, но чтобы стать капитаном, потребуется 4000. У ее парня 2500 часов, и это означает означает, что она может стать капитаном раньше Уильяма. «Мы смеемся над этим», - говорит Ким.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ким де Клоп и просто красавица истории истории в картинках летающая блондинка летчица против мифов частные истории
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В теории все проходят тесты и каждую секунду готовы к решению задач любой сложности. Не люди, а гвозди стальные. А потом начинается расследование.
Общество сейчас очень манипулируемо, блондинки как пример.
Странно только что бельгийка получала образование в Румынии...
На "Трубе" выкладывает видео DutchPilotGirl, которая летает вторым на 737 и рассказывает о пилотировании самолета.
Еще на той же трубе публикуют видео две девушки - экипаж грузового MD-11 компании Lufthansa Cargo.