Фотограф заселил Будапешт персонажами классической живописи

Фотограф Мартон Немени живет в Будапеште и увлекается уличной фотографией. Однако во время локдауна он потерял возможность заниматься своим хобби: ведь на улицах города совсем не было людей! И тогда он решил поместить на них персонажей классических картин.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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