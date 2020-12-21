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Фотограф заселил Будапешт персонажами классической живописи

Фотограф заселил Будапешт персонажами классической живописи (12 фото)

Автор:
21 декабря 2020 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мартон Немени   будапешт   локдаун   необычно   улицы   фотограф   фотографии   фотоколлаж   
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Фотограф Мартон Немени живет в Будапеште и увлекается уличной фотографией. Однако во время локдауна он потерял возможность заниматься своим хобби: ведь на улицах города совсем не было людей! И тогда он решил поместить на них персонажей классических картин.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мартон Немени   будапешт   локдаун   необычно   улицы   фотограф   фотографии   фотоколлаж   
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