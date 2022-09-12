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Тест: вспомните фильм 90-х по кадру со второстепенным персонажем

Тест: вспомните фильм 90-х по кадру со второстепенным персонажем

Автор:
12 сентября 2022 21:01
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   тесты с фильмами   фильмы   
2949
1
В этом тесте будут очень сложные и очень простые вопросы. На половину вопросов вы ответите точно, конечно, если в 90-х годах у вас было время для просмотра фильмов. Российских фильмов в тесте нет, потому что по ним будет подготовлен отдельный тест.

Источник:

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Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   тесты с фильмами   фильмы   
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12  комментариев
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−11
300n 58 минут назад
С последним вопросом поспешил. Увидел Т-1000 и сразу нажал. Подловили )))
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12k
Pochiniks Минуту назад
Это чё за х,у,й,н,я!? Почему я должен вспоминать тупые америкосовкие фильм? Я их ненавижу! Автор, чтоб ты о.б.о.с.р.а.л.с.я и воды горячей небыло. Чмо!
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654
АлоКин 19 минут назад
Блин, с последним попался)
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
7/10 Как понимаю речь идёт о французском фильме "Пришельцы" (les visitors), так? Разве там был тот персонаж в очках? Ну не могу его там вспомнить, хоть тресни
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1k
Денис Ануфриев 38 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 6. Вы не кинофанат, но для кинематографа у вас время есть. Какой фильм пересмотрели бы?
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2k
amens 54 минуты назад
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12k
Cornho Час назад
Интересный результат...


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20k
homerchik Час назад
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13k
Majul Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. Вы работаете кинокритиком? Или же ваша работа косвенным образом связана с миром кино?

Почти все фильмы своего рода классика, промахнулся с "Без чувств", еще два просто не смотрел (Семь и Беглец)
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