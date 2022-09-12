В этом тесте будут очень сложные и очень простые вопросы. На половину вопросов вы ответите точно, конечно, если в 90-х годах у вас было время для просмотра фильмов. Российских фильмов в тесте нет, потому что по ним будет подготовлен отдельный тест.

Тест: вспомните фильм 90-х по кадру со второстепенным персонажем 1