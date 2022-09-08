Про хорошего актера

Одетый в очень приличный костюм пожилой мужчина в очках, со всклокоченными седыми волосами схватил за плечо молодую цыганку и, протянув правую руку с судорожно скрюченными пальцами к ее горлу, срывающимся криком с истеричными всхлипываниями орал ей прямо в лицо:



— Задушу! Крови, крови хочу!



Та дергалась, пытаясь безуспешно освободиться.



Он страшно выкатил глаза, на губах появилась пена.



Прохожие реально шокированные остановились, не понимая происходящего: что это за маньяк посреди белого дня?



— Не зли меня! Я способен на страшное! Я могу разорвать в клочья! — неистово орал мужчина.



Цыганка, бледная, дрожала всем телом и готова была упасть в обморок. Ей на помощь подскочила вторая — намного старше, но сделать ничего не успела, поскольку мужчина схватил и ее за рукав. Он издал какой-то нечленораздельный звук, прикусил нижнюю губу, лицо потемнело и вытянулось, глаза закатились. Конвульсии пробежали по его телу.



Страшно было смотреть на это. Что происходило с цыганками трудно описать — они как тряпичные куклы свисали в его цепких руках, неспособные произнести ни слова, потеряв всякую способность к сопротивлению. Вдруг мужчина близко притянул старшую и прямо в лицо зашипел ей:



— Деньги! Деньги быстро! — и опять срываясь на крик с пеной изо рта: — Быстро или будет только хуже!



Та уже почти ничего не соображая от ужаса, вытянула откуда-то из складок своей одежды и протянула ему пачку денег. Мужчина отпустил молодую и выхватил деньги.



— Кольцо! — орал он: — Я хочу кольцо!



Золотое кольцо перешло в том же направлении.



Картина была сюрреалистическая. Маньяк-грабитель? Как только кольцо оказалось в руках мужчины, он отпустил цыганку.



Цыганки, оглушенные и шокированные поспешили скрыться в ближайшем дворе…



Мужчина вдруг переменился: он пригладил волосы, поправил одежду, вытер платком лицо и улыбнулся.



Повернувшись в сторону никем не замеченной из-за происходящего плачущей девушке лет 16−17, стоявшей неподалеку возле стены дома, он протянул ей деньги и кольцо и немного извиняющимся тоном сказал:



— Возьмите, пожалуйста, это Ваше. Ну, не плачьте. Все хорошо. Просто у меня две недели назад цыганки обобрали жену, и я не мог не вмешаться, — и, поворачиваясь к нам (замершим прохожим, которых собралось к концу действия уже человек 20), добавил:



— Я — актер драмтеатра…



Он повернулся и пошел прочь. Ему вслед раздались редкие аплодисменты еще пребывающих под впечатлением людей…