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Про хорошего актера

Про хорошего актера

Автор:
08 сентября 2022 17:04
Метки: Маньяк-грабитель   актер драмтеатра   аплодисменты   история   цыганка   
518
1
Приключилась как-то со мной такая история. Было это уже давно, в конце 90-х.
Шел как-то по привокзальной площади. Вдруг впереди в нескольких метрах раздался громовой крик.
Одетый в очень приличный костюм пожилой мужчина в очках, со всклокоченными седыми волосами схватил за плечо молодую цыганку и, протянув правую руку с судорожно скрюченными пальцами к ее горлу, срывающимся криком с истеричными всхлипываниями орал ей прямо в лицо:

— Задушу! Крови, крови хочу!

Та дергалась, пытаясь безуспешно освободиться.

Он страшно выкатил глаза, на губах появилась пена.

Прохожие реально шокированные остановились, не понимая происходящего: что это за маньяк посреди белого дня?

— Не зли меня! Я способен на страшное! Я могу разорвать в клочья! — неистово орал мужчина.

Цыганка, бледная, дрожала всем телом и готова была упасть в обморок. Ей на помощь подскочила вторая — намного старше, но сделать ничего не успела, поскольку мужчина схватил и ее за рукав. Он издал какой-то нечленораздельный звук, прикусил нижнюю губу, лицо потемнело и вытянулось, глаза закатились. Конвульсии пробежали по его телу.

Страшно было смотреть на это. Что происходило с цыганками трудно описать — они как тряпичные куклы свисали в его цепких руках, неспособные произнести ни слова, потеряв всякую способность к сопротивлению. Вдруг мужчина близко притянул старшую и прямо в лицо зашипел ей:

— Деньги! Деньги быстро! — и опять срываясь на крик с пеной изо рта: — Быстро или будет только хуже!

Та уже почти ничего не соображая от ужаса, вытянула откуда-то из складок своей одежды и протянула ему пачку денег. Мужчина отпустил молодую и выхватил деньги.

— Кольцо! — орал он: — Я хочу кольцо!

Золотое кольцо перешло в том же направлении.

Картина была сюрреалистическая. Маньяк-грабитель? Как только кольцо оказалось в руках мужчины, он отпустил цыганку.

Цыганки, оглушенные и шокированные поспешили скрыться в ближайшем дворе…

Мужчина вдруг переменился: он пригладил волосы, поправил одежду, вытер платком лицо и улыбнулся.

Повернувшись в сторону никем не замеченной из-за происходящего плачущей девушке лет 16−17, стоявшей неподалеку возле стены дома, он протянул ей деньги и кольцо и немного извиняющимся тоном сказал:

— Возьмите, пожалуйста, это Ваше. Ну, не плачьте. Все хорошо. Просто у меня две недели назад цыганки обобрали жену, и я не мог не вмешаться, — и, поворачиваясь к нам (замершим прохожим, которых собралось к концу действия уже человек 20), добавил:

— Я — актер драмтеатра…

Он повернулся и пошел прочь. Ему вслед раздались редкие аплодисменты еще пребывающих под впечатлением людей…

Виталий Дробышев

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Метки: Маньяк-грабитель   актер драмтеатра   аплодисменты   история   цыганка   
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9  комментариев
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11k
a_komolow 11 часов назад
Молодец!

С цыганками только так и надо!
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10k
booz223 6 часов назад
Школу проспал, фантазёр! Уже 7-е сентября - отлипни от компа.
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6k
Sanar 7 часов назад
Это просто рассказ, художественный вымысел автора, но уже все так возбудились))))
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12k
Александр 10 часов назад
Сейчас с камерами - проблема. А раньше было проще - за*удохал пару-тройку гопоты, с соседнего таксофона милицаев вызвал и домой. Чай пить и с детьми "Спокойной ночи" смотреть...
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10k
Ivan 10 часов назад
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9k
Василенко Татьяна 10 часов назад
Мужик красава!!! Не всем такой талант дан, а жаль! Это цыганское отребье только так надо на место ставить! Я вообще знаю только двух нормальных цыган - Сличенко и Будулая. Помню, ездила на работу в пригородной электричке - эти жирные немытые, наглые цыганки занимали полвагона, орали на своем птичьем языке, черные чумазые отпрыски шлялись по вагону в поисках кошельков, сумок, сладостей, денег, карточек... Их никто не останавливал... Мы молились господу, когда на станции Шарапова Охота, где у них было их поселение, они сваливали и наступала тишина...
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12
Павел Василенко Татьяна 9 часов назад
А как же Яшка из Неуловимых?
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Митхун Чакрабортенков

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