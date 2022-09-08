Спутник показал масштабы засухи в Европе

«В 2022 году засуха затронула всю Европу, — написали представители программы. - Снимки, которые были сделаны спутником Sentinel 2, показывают, что от юга и востока Англии, до северной Франции и даже Восточной Европы растительности нанесен огромный ущерб".

Снимки подтвердили выводы, сделанные в прошлом месяце экспертами Европейской обсерватории засухи (EDO), контролируемой Европейской комиссией, в котором говорится, что 47 процентов Европы были в той или иной степени затронуты засухой, а 17 процентов ее территории отметили сильный вред, нанесенный засухой растительности. По словам экспертов, континент столкнулся с самой сильной засухой со времен Средневековья.

Европейское лето в этом году считается самым засушливым со времен мегазасухи, обрушившейся на континент в 1540 году. Большая часть Европы столкнулась с экстремально жаркими температурами в течение нескольких недель, что усугубило засуху, вызвало лесные пожары, вызвало предупреждения о вреде для здоровья и вызвало призывы к принятию дополнительных мер по борьбе с изменением климата.«Сильная засуха, поразившая многие регионы Европы с начала года, по состоянию на начало августа еще больше усугубилась», — говорится в отчете обсерватории.

Из-за засушливого лета пострадали яровые культуры: в 2022 году урожайность зерновой кукурузы будет на 16% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, а урожайность сои и подсолнечника упадет на 15% и 12% соответственно, предупреждают специалисты.

Производство гидроэлектроэнергии также пострадало, при этом их трудности повлияли на других производителей электроэнергии из-за нехватки воды для питания систем охлаждения. Низкий уровень воды затруднил внутреннее судоходство, например, вдоль Рейна, а снижение нагрузки на суда, в свою очередь, повлияло на транспортировку угля и нефти.

В новом отчете также утверждается, что масштабы разрушительных лесных пожаров по всей Европе этим летом были настолько велики, что они привели к самым высоким выбросам углерода с 2007 года.