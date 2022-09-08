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Спутник показал масштабы засухи в Европе

Спутник показал масштабы засухи в Европе

Автор:
08 сентября 2022 12:37
Сообщество : Факты
Метки: Sentinel   европа   засуха   интересно   познавательно   спутник   спутниковые снимки   факты   
2036
5
Спутник Sentinel показал, насколько пересохла Европа за июль и август по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последовательность изображений показывает, как обширные регионы Европы превратились из цветущих зеленых в засушливые коричневые. Полное отсутствие дождей вызвало сильнейшую засуху на континенте за последние 500 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Sentinel   европа   засуха   интересно   познавательно   спутник   спутниковые снимки   факты   
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14  комментариев
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6k
ДеониS Час назад
Все закономерно, где негры с арабами, там и засуха.
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20k
sssss3 2 минуты назад
У нас в Поволжье аномально дождливое и холодное лето и весна. Что крайне редко бывает. Где-то убыло, где-то прибыло.....
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3k
Maksim Piskunov 14 минут назад
Мне во всех подобных новостях всегда хочется спросить:
"Извините, уважаемый, а где можно посмотреть статистику по уровню осадков за 1649 год?"
О каких 500 годах они несут? С чем сравнивали эту засуху?
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83k
parallax 42 минуты назад
Сегодняна западе Германии прошёл дождь. Скоро газоны опять будут зелёные.
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9k
Ф Ив 42 минуты назад
А между тем в Западной Сибири минувшее лето было аномально холодным и дождливым.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 52 минуты назад
Одни пугают свои нации глобальным потеплением, другие перепечатывают это в своих изданиях,чтоб лишний раз сказать * А вот так вам и надо*
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2k
Трям 58 минут назад
- Где летом отдыхал?
- В пустыне Германия.
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1k
K_II_T Час назад
А мне это лето понравилось.
+30 там, где жарко бывает очень редко.
Можно на юга не кататься!
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310
Antik-Taktik Час назад
Значит ли это ,что зима будет снежная,м? Фишкяне?
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6k
Том Сойер 2 часа назад
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Надеюсь, предстоящая зима нас тоже не подведёт.
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