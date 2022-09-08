Спутник показал масштабы засухи в Европе

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Спутник Sentinel показал, насколько пересохла Европа за июль и август по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последовательность изображений показывает, как обширные регионы Европы превратились из цветущих зеленых в засушливые коричневые. Полное отсутствие дождей вызвало сильнейшую засуху на континенте за последние 500 лет.
Этим летом Европа пережила самую сильную засуху за 500 лет, которой было затронуто примерно две трети континента, сообщают ученые. Спутниковые снимки показали масштабы засухи, которая заметна даже из космоса.
Последовательность изображений позволяет увидеть, как Европа выглядела в июле и августе этого года по сравнению с 2021 годом, и показывает, как континент превратился из зеленого в засушливо-коричневый из-за отсутствия дождя. Видео было размещено программой "Коперник" Европейского союза, которая управляет спутниками наблюдения за Землей Sentinel.
Последовательность изображений позволяет увидеть, как Европа выглядела в июле и августе этого года по сравнению с 2021 годом, и показывает, как континент превратился из зеленого в засушливо-коричневый из-за отсутствия дождя. Видео было размещено программой "Коперник" Европейского союза, которая управляет спутниками наблюдения за Землей Sentinel.
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«В 2022 году засуха затронула всю Европу, — написали представители программы. - Снимки, которые были сделаны спутником Sentinel 2, показывают, что от юга и востока Англии, до северной Франции и даже Восточной Европы растительности нанесен огромный ущерб".
Снимки подтвердили выводы, сделанные в прошлом месяце экспертами Европейской обсерватории засухи (EDO), контролируемой Европейской комиссией, в котором говорится, что 47 процентов Европы были в той или иной степени затронуты засухой, а 17 процентов ее территории отметили сильный вред, нанесенный засухой растительности. По словам экспертов, континент столкнулся с самой сильной засухой со времен Средневековья.
Европейское лето в этом году считается самым засушливым со времен мегазасухи, обрушившейся на континент в 1540 году. Большая часть Европы столкнулась с экстремально жаркими температурами в течение нескольких недель, что усугубило засуху, вызвало лесные пожары, вызвало предупреждения о вреде для здоровья и вызвало призывы к принятию дополнительных мер по борьбе с изменением климата.«Сильная засуха, поразившая многие регионы Европы с начала года, по состоянию на начало августа еще больше усугубилась», — говорится в отчете обсерватории.
Из-за засушливого лета пострадали яровые культуры: в 2022 году урожайность зерновой кукурузы будет на 16% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, а урожайность сои и подсолнечника упадет на 15% и 12% соответственно, предупреждают специалисты.
Производство гидроэлектроэнергии также пострадало, при этом их трудности повлияли на других производителей электроэнергии из-за нехватки воды для питания систем охлаждения. Низкий уровень воды затруднил внутреннее судоходство, например, вдоль Рейна, а снижение нагрузки на суда, в свою очередь, повлияло на транспортировку угля и нефти.
В новом отчете также утверждается, что масштабы разрушительных лесных пожаров по всей Европе этим летом были настолько велики, что они привели к самым высоким выбросам углерода с 2007 года.
Снимки подтвердили выводы, сделанные в прошлом месяце экспертами Европейской обсерватории засухи (EDO), контролируемой Европейской комиссией, в котором говорится, что 47 процентов Европы были в той или иной степени затронуты засухой, а 17 процентов ее территории отметили сильный вред, нанесенный засухой растительности. По словам экспертов, континент столкнулся с самой сильной засухой со времен Средневековья.
Европейское лето в этом году считается самым засушливым со времен мегазасухи, обрушившейся на континент в 1540 году. Большая часть Европы столкнулась с экстремально жаркими температурами в течение нескольких недель, что усугубило засуху, вызвало лесные пожары, вызвало предупреждения о вреде для здоровья и вызвало призывы к принятию дополнительных мер по борьбе с изменением климата.«Сильная засуха, поразившая многие регионы Европы с начала года, по состоянию на начало августа еще больше усугубилась», — говорится в отчете обсерватории.
Из-за засушливого лета пострадали яровые культуры: в 2022 году урожайность зерновой кукурузы будет на 16% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, а урожайность сои и подсолнечника упадет на 15% и 12% соответственно, предупреждают специалисты.
Производство гидроэлектроэнергии также пострадало, при этом их трудности повлияли на других производителей электроэнергии из-за нехватки воды для питания систем охлаждения. Низкий уровень воды затруднил внутреннее судоходство, например, вдоль Рейна, а снижение нагрузки на суда, в свою очередь, повлияло на транспортировку угля и нефти.
В новом отчете также утверждается, что масштабы разрушительных лесных пожаров по всей Европе этим летом были настолько велики, что они привели к самым высоким выбросам углерода с 2007 года.
Выбросы, зарегистрированные летом 2022 года, в основном были вызваны разрушительными лесными пожарами на юго-западе Франции и на Пиренейском полуострове, причем во Франции и Испании наблюдались самые высокие выбросы от лесных пожаров за последние 20 лет.
Сочетание августовской аномальной жары с длительной засухой в Западной Европе привело к повышению активности, интенсивности и продолжительности лесных пожаров. Ученые из Службы мониторинга атмосферы Copernicus отслеживали ежедневную интенсивность выбросов, а также последующее их воздействие на качество воздуха в течение всего лета.
Сочетание августовской аномальной жары с длительной засухой в Западной Европе привело к повышению активности, интенсивности и продолжительности лесных пожаров. Ученые из Службы мониторинга атмосферы Copernicus отслеживали ежедневную интенсивность выбросов, а также последующее их воздействие на качество воздуха в течение всего лета.
Марк Паррингтон, старший научный сотрудник и эксперт по лесным пожарам из Службы мониторинга атмосферы Copernicus, заявил: «Масштабы и устойчивость пожаров на юго-западе Европы, приведших к самым высоким выбросам в Европе за 15 лет, вызывали крайнюю тревогу в течение всего лета. Большинство пожаров произошло в местах, где изменение климата повысило воспламеняемость растительности, например, в юго-западной Европе».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Извините, уважаемый, а где можно посмотреть статистику по уровню осадков за 1649 год?"
О каких 500 годах они несут? С чем сравнивали эту засуху?
А не нас своим незнанием смешить......
Европа старый сельскохозяйственный регион, хорошие урожаи до 2 раз в год возможны при интенсивном орошении, поэтому УЧЁТ воды там вёлся столетиями.....
- В пустыне Германия.
+30 там, где жарко бывает очень редко.
Можно на юга не кататься!