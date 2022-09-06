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В Москве на месте незаконной платной парковки сделали бесплатную стоянку⁠⁠

В Москве на месте незаконной платной парковки сделали бесплатную стоянку⁠⁠

Автор:
06 сентября 2022 16:26
Метки: Москва   бесплатно   парковка   
572
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Находившуюся на ее месте незаконную автостоянку обнаружили и ликвидировали сотрудники Госинспекции по недвижимости.

Факт самозахвата земельного участка выявили по адресу: улица Введенского, владение 24а. Там находилась частная автостоянка с шлагбаумом. Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили нарушения и убрали незаконные заграждения.


Теперь на территории можно парковаться свободно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Георгий Шпиц 3 часа назад
Фамилии захватчиков?
Сколько неуплаченных налогов им вменили?
Какую сумму обязали вернуть в пользу государства?
Размер штрафа или величина срока уголовного наказания для исполнителей и для организаторов?
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