В Москве на месте незаконной платной парковки сделали бесплатную стоянку⁠⁠

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Находившуюся на ее месте незаконную автостоянку обнаружили и ликвидировали сотрудники Госинспекции по недвижимости.
Факт самозахвата земельного участка выявили по адресу: улица Введенского, владение 24а. Там находилась частная автостоянка с шлагбаумом. Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили нарушения и убрали незаконные заграждения.
Теперь на территории можно парковаться свободно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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