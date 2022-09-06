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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
06 сентября 2022 10:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2023
24
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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45  комментариев
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48k
dima423 3 часа назад
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книги надо читать, а не куйню всякую слушать
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9k
GRuslan 47 минут назад
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Канцелярит однако.
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13k
Алексей Час назад
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Он адекватный)) а такая шаболда ему и на хер несперлась))
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87
Yury 2 часа назад
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Мы в Матрице...
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1k
Kariya 3 часа назад
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Буквально девиз нынешнего поколения: если на этом нельзя заработать, то оно не нужно. И пойди попробуй объяснить, что потом может понадобиться, когда сам в это не особо веришь.
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3k
Григорий 3 часа назад
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холодофилы
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10k
Самка Хорька 3 часа назад
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Мне одноклассница лет в 10-11 на моё "потянула икроножную мышцу" так, с оттенком пренебрежения, ответила: "Не люблю, кто заумно выражается". Дружбы не сложилось)). А фраза вошла в наш семейный обиход. И ещё (но это из другой оперы) её оценка чак-чака, которым мы их семью угостили - "плиторный". А ещё" шторы заэтовать" (задернуть то бишь). Тоже используем))))
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29
topersk Самка Хорька 2 часа назад
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"заэтовать" - это вообще универсальный глагол )))
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8k
Владимир 3 часа назад
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Капибара приуныла, и свинюшка в корбонаре тоже.
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10k
Самка Хорька 3 часа назад
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Это если ты мужик.
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681
Gadova 3 часа назад
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Только у них не было яичек
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29
topersk Gadova 2 часа назад
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ну вот взял и испортил шутку ))
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10k
Самка Хорька 3 часа назад
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Так вот с кем пасту готовят...
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681
Gadova 3 часа назад
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Современные дети даже Хагги Вагги не считают страшным
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29
topersk Gadova 2 часа назад
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на мой взгляд вот правильное объяснение такое (взято из интернета)

У Хагги Вагги на лапах есть липучки, его можно прилепить, например, на рюкзак. Многие дети любят с ним обниматься, а многие даже спят с ним в обнимку.
Хагги Вагги достаточно яркий и харизматичный, а детям нравится все яркое и красочное, это факт. Кроме того, детей привлекает возможность соприкоснуться с чем-то запретным, ведь мы всегда учим детей, что нужно стремиться к чему-то доброму и хорошему, а злого и неприемлемого в обществе избегать. Еще одна причина в том, когда дети видят друг у друга какую-то игрушку, они всегда хотят заполучить такую же надо, как у всех.
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48k
dima423 3 часа назад
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я бы наоборот себе тогда уж сделал "кормите меня, заигрывайте со мной")
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3k
LekS 3 часа назад
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Не займи, а одолжи, неучи
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48k
dima423 3 часа назад
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проститутку сними она сама подкатит и даст себя лапать...
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