Как живёт Курдистан: народ без собственного государства

РПК (Рабочая партия Курдистана) признана террористической всеми странами НАТО и их союзниками, некоторыми среднеазиатскими государствами и, конечно же, Турцией. РПК борются за автономию на юго-востоке страны. В Турции это беднейшая провинция - она сосредоточена на сельском хозяйстве и животноводстве.

Сейчас турецкие власти официально воюют против РПК. Сосредоточена армия на юге страны и там стоит множество военных баз и введён контртеррористический режим. Но сами боевые действия идут в Ираке.

В Сирии ситуация похожая. Из-за гражданской войны местные курды объявили о независимости. Но уже через год радикалы-исламисты захватили эту территорию. В последующих войнах между оппозицией, сирийскими властями, исламистами и другими силами статус Западного Курдистана так и остался неопределённым, бежали десятки тысяч человек. Понятно, что о какой-либо экономике и речи быть не может.