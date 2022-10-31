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Как живёт Курдистан: народ без собственного государства

Как живёт Курдистан: народ без собственного государства

Автор:
31 октября 2022 17:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Курдистан   военный конфликт   интересное   история   путешествия   туризм   
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Курды последние лет сто регулярно оказываются в международных СМИ. Борцы за свободу, сепаратисты, жертвы геноцида... Они мечтали о собственном государстве.
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Они могли получить независимость после Первой Мировой войны и развала Османской империи. Именно тогда на карте должна была появиться новая республика - Курдистан. Но в 1923 году турки отбили Малую Азию и курды остались ни с чем. И вот, с тех самых пор, местные национальные формирования ведут партизанское сопротивление.

Источник:

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Метки: Курдистан   военный конфликт   интересное   история   путешествия   туризм   
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5  комментариев
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16k
Вася 52 минуты назад
ну а ИРА, или баски или Корсика.. да дофига в мире похожих движух
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2k
Lo_Kon 18 минут назад
Знакомый турок (работает в России) говорил, что курд означает "волк" .Якобы, у представителей этой национальности зубы имеют особенность - очень выраженные длинные клыки.
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
Спросите в Башкирии у местных - любят ли они понаехавших курдов, которым выделили земли? Курды - это те же цыгане со своей диаспорой и вы"бонами.
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Олдридж "Дипломат", "Горы и оружие". Отличные книги на тему.
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2k
poбт 40 минут назад
территория западной украины вполне подходит для Свободного Курдистана
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