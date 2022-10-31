Как живёт Курдистан: народ без собственного государства

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Курды последние лет сто регулярно оказываются в международных СМИ. Борцы за свободу, сепаратисты, жертвы геноцида... Они мечтали о собственном государстве.
Против курдов даже сейчас идёт военная операция в Турции. Вот так и получилось, что почти 45 млн человек оказались вне закона.
Курдистан - это историческая область на Ближнем Востоке, которая занимает территорию Верхней Месопотамии. В Античности этот регион назывался Мидией. С VII по V века до н.э. царство стало мощной империей, раскинувшейся от границ нынешнего Афганистана до европейской части Турции.
Курдистан - это историческая область на Ближнем Востоке, которая занимает территорию Верхней Месопотамии. В Античности этот регион назывался Мидией. С VII по V века до н.э. царство стало мощной империей, раскинувшейся от границ нынешнего Афганистана до европейской части Турции.
Но удержать своё лидерство мидийцы не смогли и в древности Верхняя Месопотамия разделилась между разными государствами.
О преемственности курдов к мидийцам есть множество исторических и генетических исследований. Курдский язык - это крупнейший потомок мидийского. Несмотря на влияние турков, греков, персов, римлян и остальных народов, курды свою идентичность смогли сохранить.
О преемственности курдов к мидийцам есть множество исторических и генетических исследований. Курдский язык - это крупнейший потомок мидийского. Несмотря на влияние турков, греков, персов, римлян и остальных народов, курды свою идентичность смогли сохранить.
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О самоназвании идут споры: кто-то из историков возводит курдов к Кордуенскому царству, которое временно сформировалось во II веке до н.э. после упадка империи Селевкидов. Другие же - к исторической области Курдуене, которая находится в Верхней Месопотамии. А третьи вообще к древнему народу хурритов, некогда ассимилированных медийцами.
Удивительно, что несмотря не множество исторических событий и геноцидов курды умудрились пронести сквозь века этнические особенности и язык и сохраниться как один народ.
Сегодня его численность больше 45 млн человек, а исторический регион поделен между Ираном, Турцией, Сирией и Ираком. Именно там курды до сих пор сражаются за независимость и хотят воссоздать былое античное царство.
Удивительно, что несмотря не множество исторических событий и геноцидов курды умудрились пронести сквозь века этнические особенности и язык и сохраниться как один народ.
Сегодня его численность больше 45 млн человек, а исторический регион поделен между Ираном, Турцией, Сирией и Ираком. Именно там курды до сих пор сражаются за независимость и хотят воссоздать былое античное царство.
Они могли получить независимость после Первой Мировой войны и развала Османской империи. Именно тогда на карте должна была появиться новая республика - Курдистан. Но в 1923 году турки отбили Малую Азию и курды остались ни с чем. И вот, с тех самых пор, местные национальные формирования ведут партизанское сопротивление.
РПК (Рабочая партия Курдистана) признана террористической всеми странами НАТО и их союзниками, некоторыми среднеазиатскими государствами и, конечно же, Турцией. РПК борются за автономию на юго-востоке страны. В Турции это беднейшая провинция - она сосредоточена на сельском хозяйстве и животноводстве.
Сейчас турецкие власти официально воюют против РПК. Сосредоточена армия на юге страны и там стоит множество военных баз и введён контртеррористический режим. Но сами боевые действия идут в Ираке.
В Сирии ситуация похожая. Из-за гражданской войны местные курды объявили о независимости. Но уже через год радикалы-исламисты захватили эту территорию. В последующих войнах между оппозицией, сирийскими властями, исламистами и другими силами статус Западного Курдистана так и остался неопределённым, бежали десятки тысяч человек. Понятно, что о какой-либо экономике и речи быть не может.
Сейчас турецкие власти официально воюют против РПК. Сосредоточена армия на юге страны и там стоит множество военных баз и введён контртеррористический режим. Но сами боевые действия идут в Ираке.
В Сирии ситуация похожая. Из-за гражданской войны местные курды объявили о независимости. Но уже через год радикалы-исламисты захватили эту территорию. В последующих войнах между оппозицией, сирийскими властями, исламистами и другими силами статус Западного Курдистана так и остался неопределённым, бежали десятки тысяч человек. Понятно, что о какой-либо экономике и речи быть не может.
В Иране из-за исламской диктатуры и суровой власти протесты запрещены в целом. В западных частях страны, где живут курды, расположена армия, а недовольных репрессируют. Но это не помогает: с каждый годом протесты становятся всё сильнее и скорее всего скоро превратятся в одну большую бойню. Местные курды живут беднее чем все остальные регионы Ирана.
А вот в отличие от соседей в Ираке курды смогли добиться высокой автономии с самоуправлением, у них даже есть собственная армия. Получилось это из-за политической неясности после американско-иракской войны.
Местный Курдистан стал сельско-хозяйственной и нефтяной житницей Ирака. Последнее условие привлекло европейские добывающие кампании. Это помогло наладить относительное спокойствие в регионе и экономическое благополучие. ВВП на душу населения ниже среднемирового, но это лучше, чем у соседних районов проживания древнего народа.
Местный Курдистан стал сельско-хозяйственной и нефтяной житницей Ирака. Последнее условие привлекло европейские добывающие кампании. Это помогло наладить относительное спокойствие в регионе и экономическое благополучие. ВВП на душу населения ниже среднемирового, но это лучше, чем у соседних районов проживания древнего народа.
Фактическая столица иракского Курдистана - Эрбиль. Это один из крупнейших городов страны. В это же время иракские курды начали давать приют своим соседям, предоставляя военные базы и оружие. Базы эти активно уничтожают сейчас турки и происходит это без ведома НАТО. ЕС и США осуждают эти действия, но Турция остается безнаказанной.
На благосостоянии боевые действия отражаются слабо. Курды продают нефть, европейцы отстраивают промышленность, все довольны. Иракский Курдистан - самый благополучный район всей Месопотамии. Пока. Из-за турецких действий развитие его может остановиться.
На благосостоянии боевые действия отражаются слабо. Курды продают нефть, европейцы отстраивают промышленность, все довольны. Иракский Курдистан - самый благополучный район всей Месопотамии. Пока. Из-за турецких действий развитие его может остановиться.
Говорить о том, что курды живут хуже остальных - неверно. И не вся нация поддерживает сепаратистов. Большинство людей включены в местную конъюнктуру и воевать с соседями не хочет. Активными остаются только курды Ирака и Сирии, где настала политическая неразбериха и нужен кто-то, кто возьмёт власть в свои руки.
Также курдами основаны крупные диаспоры в США и странах Европы, частенько проводя там демонстрации.
Также курдами основаны крупные диаспоры в США и странах Европы, частенько проводя там демонстрации.
Но курдский вопрос невозможно решить мирно. Курдистан ждёт судьба бесконечных военных конфликтов. Арабы так просто не отдадут курдам их земли. Китай, Россия, ЕС и США не хотят терять среди стран Ближнего Востока союзников ради призрачной справедливости.
Месопотамия - родина сотен народов и невозможно угодить каждому, не затронув чьи-то интересов, невозможно. Без мощного вмешательства соседей и влиятельных держав в Курдистане мир не настанет никогда.
Месопотамия - родина сотен народов и невозможно угодить каждому, не затронув чьи-то интересов, невозможно. Без мощного вмешательства соседей и влиятельных держав в Курдистане мир не настанет никогда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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