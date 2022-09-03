Интересные снимки советских артистов

18.

Фото: РИА «Новости»

И хоть актриса прославилась благодаря фильмам Эльдара Рязанова, в массовом сознании за Светланой Немоляевой навсегда закрепился образ страдалицы — хотя и в кино, и в театре она играла далеко не только их.



На фото актриса в образе Бланш из спектакля «Трамвай «Желание», который шел на сцене несколько десятков лет.