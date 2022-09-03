Интересные снимки советских артистов

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Подборка фотографий советских актеров и актрис.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева и Ирина Скобцева перед демонстрацией фильма «Война и мир» в Кремлевском Дворце съездов, 1965 год
Фото М. Озерского / РИА «Новости»
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4.
Актер и режиссер Александр Филиппенко на закладке столичного "Парка звезд" в Крылатском, 1999 год
Фото В. Федоренко / РИА «Новости»
5.
Ирина Печерникова демонстрирует свою коллекцию свечей и подсвечников, 1969 год
Фото: РИА «Новости»
6.
Элина Быстрицкая в одном из московских магазинов подарков, 1956 год
Фото М. Меркеля / РИА «Новости»
9.
Киноактриса Наталья Седых, 1965 год
Фото М. Озерского / РИА «Новости»
Сказочная красавица отечественного кинематографа
Сказочная красавица отечественного кинематографа
14.
Тамара Гвердцители во время записи своей песни на грузинском телевидении, 1989 год
Фото Анатолия Рухадзе / ТАСС
15.
Александр Ширвиндт и Леонид Якубович, 1993 год
Фото Сергея Компанийченко / РИА «Новости»
Снимок был сделан во время проведения фестиваля юмора и сатиры «Золотой Остап-93»
Снимок был сделан во время проведения фестиваля юмора и сатиры «Золотой Остап-93»
16.
Композитор Эдуард Артемьев с Никитой Михалковым на записи телепередачи в Ленинграде, 1982 год
Фото: РИА «Новости»
Эдуард Артемьев - один из главных советских кинокомпозиторов — «Солярис», «Сибириада».
Почти во всех фильмах Михалкова звучит музыка Артемьева.
Эдуард Артемьев - один из главных советских кинокомпозиторов — «Солярис», «Сибириада».
Почти во всех фильмах Михалкова звучит музыка Артемьева.
18.
Светлана Немоляева в спектакле «Трамвай «Желание», 1979 год
Фото: РИА «Новости»
И хоть актриса прославилась благодаря фильмам Эльдара Рязанова, в массовом сознании за Светланой Немоляевой навсегда закрепился образ страдалицы — хотя и в кино, и в театре она играла далеко не только их.
На фото актриса в образе Бланш из спектакля «Трамвай «Желание», который шел на сцене несколько десятков лет.
И хоть актриса прославилась благодаря фильмам Эльдара Рязанова, в массовом сознании за Светланой Немоляевой навсегда закрепился образ страдалицы — хотя и в кино, и в театре она играла далеко не только их.
На фото актриса в образе Бланш из спектакля «Трамвай «Желание», который шел на сцене несколько десятков лет.
19.
Режиссер Петр Тодоровский с актером Николаем Бурляевым и председателем жюри конкурсных фильмов Павлом Загребельным на Всесоюзном кинофестивале в Киеве, 1984 год
Фото: ТАСС
На том кинофестивале Петру Тодоровскому вручили главный приз за фильм «Военно-полевой роман».
На том кинофестивале Петру Тодоровскому вручили главный приз за фильм «Военно-полевой роман».
Источник:
АНТИФИШКИ
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