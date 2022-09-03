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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
03 сентября 2022 21:36
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
372
21
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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salim777 10 минут назад
Да, было. Помню... Никакого восторга от тех лет не испытываю. "Проклятый СССР" распался и в страну ворвался смрад "свободы". И народ сначала даже не понял, что им на блюде подсунули пирог с говном. В кратчайшее время население сошло с ума. Девушки повально стали курить и одеваться так, что стали похожи на дешёвых б@ядей, парни строили из себя "крутых", выглядя при этом как АУЕшные идиоты. Те, у кого не было связей и денег просто превратились в малолетнее хулиганьё и гопоту. Гулять вечерами вообще было делом небезопасным. Всё продавалось и всё покупалось. Те кто "не вписался в рынок" мгновенно обнищали, спились и опустились. Куча знакомых переквалифицировались в челноков. Под шумок возникла куча всяких МММ и люди теряли последнее. Дебилизация и криминализация общества шла такими темпами, что не верится до сих пор. Те, кто вздыхает про "святые 90-е" никогда там не жил или жил, да не там. Это или люди со связями и деньгами (чиновники, бандосы) или придурошные либералы у которых в голове срач. Я всё помню. Спасибо, больше этого добра не надо. Горбач (эмигрировал в Америку! Бывший президент! Охренеть) , Ельцин, Гайдар, Чубайс и прочие "коллеги по бизнесу" - есть преступники и конченые твари. Поэтому можете кидать в меня камнями, я В.В. Путина уважаю. Как он всё из этой ямы с говном вытащил, до сих пор не понимаю. А либерастов до сих пор терпеть не могу. Это, как правило, прозападные болванчики, достаточно на их лидеров посмотреть. И да. По поводу Пиндоссии лично я с тех пор никаких иллюзий не держу. Уж так мы с ними "дружили" как никогда раньше. И Америка быстро показала как они умеют "дружить". Под резиновые улыбочки и похлопывания по плечу, Россию буквально к краю подвели...
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