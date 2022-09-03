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Самые смешные мемы. Выпуск № 39

Самые смешные мемы. Выпуск № 39

Автор:
03 сентября 2022 06:04
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Текст в картинках   Это весело   Юмор   веселые картинки   
1251
20

Самые смешные мемы за день!

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Источник:

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Метки: Мемы   Текст в картинках   Это весело   Юмор   веселые картинки   
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21  комментарий
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Corrosion Автор поста 3 часа назад
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2k
Andrey G 16 минут назад
Таааак, Новокузнецк подъехал в шутках про "хреновое место". С каких пор с величия днища свергнули Омск? Где была передача эстафеты?
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hairov Полчаса назад
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ACU900 Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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a_komolow Час назад
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ACU900 Час назад
Еще анекдот:
Он и она в постели:
- Милый, ты меня любишь как Ромео Джульету?
- Не знаю, не читал.
- Ну может ты меня ревнуешь как Отелло Дездемону?
- Не знаю, не читал!
- А что же ты тогда читал,милый?
- "Муму" читал. Будешь гавкать - утоплю!

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32k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
В тюремной камере один уголовник рассказывает другому:
- Эх, до чего же мы с женой приятно проводили время на берегу моря! Бегали,
плескались, закапывали друг друга в мягкий беленький песочек... Пожалуй, когда
выйду на свободу, съезжу на то место и откопаю ее.
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OldFishkian 2 часа назад
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OldFishkian 2 часа назад
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OldFishkian 2 часа назад
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OldFishkian 2 часа назад
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CRustFN 2 часа назад
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Corrosion Автор поста 3 часа назад
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Corrosion Автор поста 3 часа назад
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