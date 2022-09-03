Самые смешные мемы. Выпуск № 39

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Самые смешные мемы за день!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Он и она в постели:
- Милый, ты меня любишь как Ромео Джульету?
- Не знаю, не читал.
- Ну может ты меня ревнуешь как Отелло Дездемону?
- Не знаю, не читал!
- А что же ты тогда читал,милый?
- "Муму" читал. Будешь гавкать - утоплю!
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В тюремной камере один уголовник рассказывает другому:
- Эх, до чего же мы с женой приятно проводили время на берегу моря! Бегали,
плескались, закапывали друг друга в мягкий беленький песочек... Пожалуй, когда
выйду на свободу, съезжу на то место и откопаю ее.