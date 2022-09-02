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В первый раз в первый класс

В первый раз в первый класс

Автор:
02 сентября 2022 16:40
Метки: СССР   дети   школа   
346
18
Пестрая фотоподборка о том, как праздновали Первое сентября в СССР
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16  комментариев
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162k
Петр Автор поста 6 часов назад
Спасибо всем, кто ставит минусы этому посту.
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2k
Andrey Kondor 43 минуты назад
Видимо сегодня фотографировать первоклассников у школы опасно для жизни. Где фотоотчёты о 1 сентября?
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29k
Volga_34 2 часа назад
Комменты коробят.. Откуда столько ненависти к самому счастливому времени самой счастливой стране в мире?
Вчера в своём городке видел, как школьница (лет 12) шла в майке(!) с цветами в школу моего м/кр.. На плече - наколка Бандеры. Спина, закрытая майкой, отсвечивала синевой. Что там, даже представлять не хочу. Мама - прилично одетая.. тварь.
Все вы, ищущие в этих светлых фото моего детства какие-то подтексты и ошибки- ТА школьница с наколками, неизвестно как и почему оказавшаяся на моей Родине. Вы - ошибка в матрице действительности времени..
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18k
Corvus Corax 6 часов назад
Фото отличные, только вот заголовок, как всегда, идиотский. Где тут празднование?
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1k
SHAGREEN 7 часов назад
Мелкота и сейчас милота, вот подростки это п.з.ец.
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347
Максим Макашев 7 часов назад
ну какие ж одуванчики В СЕНТЯБРЕ?
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347
Максим Макашев Corvus Corax 2 часа назад
да и сама школьная форма "образца СССР"
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Петр
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