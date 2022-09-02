В первый раз в первый класс

346
18
Пестрая фотоподборка о том, как праздновали Первое сентября в СССР
×
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой
- Уроки физкультуры в Советском Союзе
- «Надо знать русский язык, живя в России»: в Совете по правам человека задумались о том, чтобы не брать в российские школы детей, которые не знают языка
- Железный конструктор из СССР. Как он появился?
- «Учителя получают меньше кассира!»: Сергей Безруков раскритиковал систему образования в РФ
Новости партнёров
Вчера в своём городке видел, как школьница (лет 12) шла в майке(!) с цветами в школу моего м/кр.. На плече - наколка Бандеры. Спина, закрытая майкой, отсвечивала синевой. Что там, даже представлять не хочу. Мама - прилично одетая.. тварь.
Все вы, ищущие в этих светлых фото моего детства какие-то подтексты и ошибки- ТА школьница с наколками, неизвестно как и почему оказавшаяся на моей Родине. Вы - ошибка в матрице действительности времени..