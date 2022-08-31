Забавная классификация букетов, которые можно будет увидеть на линейке в честь 1 Сентября

Художник Reed Ameline в своём паблике Martadello показал то, как он видит букеты на 1 Сентября.
Лето, как и всегда, пролетело очень быстро, впереди осень, дожди, листопад и, конечно же, новый учебный год. А значит, первого сентября школьники дружно соберутся на линейках, чтобы отправиться в мир знаний до следующего лета. Туда принято приходить с цветами для учителей, и бывают эти композиции очень разными.
Художник создал юмористическую классификацию букетов на Первое сентября
Кстати, не советуем пролистывать первую картинку, это не просто заголовок. Здесь Амелайн спрятал много деталей и пасхалочек, часть которых будет понятна только тем, кто внимательно следит за его творчеством. А мы переходим к самим букетам!
Бессмертная классика
Когда ваш учитель в душе Пугачёва
Очумелые ручки
Интересно, а если сложить эти цветочки не из простых бумажек, а из денег?
Весьма оригинальный подход
Эх, романтика!
Опасный ход
Кстати, этот паренёк очень уж напоминает одного из персонажей вселенной художника. Зовут этого персонажа Суицидальный Сергей, и он постоянно пытается свести счёты с жизнью любыми мыслимыми и немыслимыми способами.
Вместо освобождения от физкультуры
Источник:
АНТИФИШКИ
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