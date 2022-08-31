Забавная классификация букетов, которые можно будет увидеть на линейке в честь 1 Сентября

Лето, как и всегда, пролетело очень быстро, впереди осень, дожди, листопад и, конечно же, новый учебный год. А значит, первого сентября школьники дружно соберутся на линейках, чтобы отправиться в мир знаний до следующего лета. Туда принято приходить с цветами для учителей, и бывают эти композиции очень разными.

Художник создал юмористическую классификацию букетов на Первое сентября