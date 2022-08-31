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Забавная классификация букетов, которые можно будет увидеть на линейке в честь 1 Сентября

Забавная классификация букетов, которые можно будет увидеть на линейке в честь 1 Сентября

Автор:
31 августа 2022 09:59
Сообщество : Юмор
Метки: 1 сентября   Martadello   Юмор   дети   рисунок   фото   художник   цветы   школа   
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Художник Reed Ameline в своём паблике Martadello показал то, как он видит букеты на 1 Сентября.

Лето, как и всегда, пролетело очень быстро, впереди осень, дожди, листопад и, конечно же, новый учебный год. А значит, первого сентября школьники дружно соберутся на линейках, чтобы отправиться в мир знаний до следующего лета. Туда принято приходить с цветами для учителей, и бывают эти композиции очень разными.

Художник создал юмористическую классификацию букетов на Первое сентября

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Кстати, не советуем пролистывать первую картинку, это не просто заголовок. Здесь Амелайн спрятал много деталей и пасхалочек, часть которых будет понятна только тем, кто внимательно следит за его творчеством. А мы переходим к самим букетам!


Бессмертная классика


Когда ваш учитель в душе Пугачёва


Очумелые ручки

Интересно, а если сложить эти цветочки не из простых бумажек, а из денег?


Весьма оригинальный подход


Эх, романтика!


Опасный ход

Кстати, этот паренёк очень уж напоминает одного из персонажей вселенной художника. Зовут этого персонажа Суицидальный Сергей, и он постоянно пытается свести счёты с жизнью любыми мыслимыми и немыслимыми способами.


Вместо освобождения от физкультуры

Источник:

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Метки: 1 сентября   Martadello   Юмор   дети   рисунок   фото   художник   цветы   школа   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff Полчаса назад
Муйня ваш Амелайн..
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