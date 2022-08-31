FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5301 пост • 1366 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Фрагменты Roman London, косметический крем и плавки бикини

Фрагменты Roman London, косметический крем и плавки бикини

Автор:
31 августа 2022 05:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Roman London   косметический крем   плавки бикини   
877
7

Вот эту симпатичную косметическую баночку нашли при раскопках на площади Табард в Лондоне в 2003 году, она лежала на дне канавы, окружающей храмовый участок. Самая обыкновенная история, вот только произошла она не сто, не триста и даже не пятьсот лет назад, а почти две тысячи, где-то в 120-150 годах нашей эры в маленьком провинциальном древнеримском городке Лондониуме, что стоял когда-то на месте огромного современного мегаполиса.

Когда тщательно притертую крышку баночки открыли, то увидели белый в крем с отпечатком пальца, как будто им пользовались буквально вчера. Изучив содержимое ученые определили состав — животный жир, крахмал и олово. Дополнительных ароматических отдушек не использовали, похоже это просто гигиенический крем для увлажнения кожи лица и рук древнеримской матроны.

×
×

А вот эта находка еще интересней — женские трусики, очень похожие на нижнюю часть современного купальника-бикини, чуть ли не стринги. Нашли их в далеком 1953 году во время раскопок на улице королевы Виктории в Лондоне на дне античного колодца, их возраст — первый век нашей эры.

Но позвольте, — возразит дотошный читатель, — древние римляне, как и не менее древние греки, вовсе не наносили нижнего белья!

А вот это утверждение, весьма спорно. Нет, постоянно нижнее белье, скорее всего, они действительно не носили, но были моменты, когда оно было просто необходимо.

Вот, например, во время таких гимнастических упражнений. 

Кожаные «стринги» завязывались сбоку ремешками и плотно сидели на девушке, лишая ее возможности сверкать своими «прелестями» во время занятий спортом. Такие трусики назывались сублигакулум, их так же носили во время месячных, подкладывая внизу кусочки сложенной ткани или шерсти для впитывания крови. Кстати, конкретно эти трусики явно носили довольно долго, по верхнему краю хорошо видны надрывы от неоднократного растяжения. Скорей всего, он принадлежали какой-то женщине — гимнастке или акробатке, выступающей полуобнаженной.

Увы, на сегодня это единственный уцелевший экземпляр трусов времен Римской империи. 

Тем не менее, сублигакулум носили не только девушки и женщины. Помните, как в в сериале «Спартак, боги арены», гладиаторы на арене щеголяли в кожаных трусах?

Так вот — это вовсе не выдумка, можете убедиться сами. 

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Roman London   косметический крем   плавки бикини   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Не Лондониум, а Лондиниум.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
какая нибудь обезьянья оспа бы вылетела из симпатичной баночки))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Колька Валеркин сын 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1991060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так, что с ним сложно поспорить
"Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так, что с ним сложно поспорить
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Набирающие популярность в сообществах
Кейтин Стиклс - модель с синдромом кошачьего глаза, которая покорила мир своей необычной внешностью
Кейтин Стиклс - модель с синдромом кошачьего глаза, которая покорила мир своей...
«Я порву ваши барабаны»: во Владивостоке футбольные болельщики так достали местную жительницу, что она пришла разбираться с ними на стадион
«Я порву ваши барабаны»: во Владивостоке футбольные болельщики так достали местную...
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#люди#США#интересное#дети#Приколы#автомир#новости
#Юмор#интересно#дтп#картинки#авто аварии#СССР#забавно#сарказм#удивительно#удивительное рядом
#в мире#прикол#животные#аварии#подборка#автомобили#кино#фотографии#авария дня#ностальгия

На что жалуетесь?

Вернуться