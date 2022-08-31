Фрагменты Roman London, косметический крем и плавки бикини

Вот эту симпатичную косметическую баночку нашли при раскопках на площади Табард в Лондоне в 2003 году, она лежала на дне канавы, окружающей храмовый участок. Самая обыкновенная история, вот только произошла она не сто, не триста и даже не пятьсот лет назад, а почти две тысячи, где-то в 120-150 годах нашей эры в маленьком провинциальном древнеримском городке Лондониуме, что стоял когда-то на месте огромного современного мегаполиса.
Когда тщательно притертую крышку баночки открыли, то увидели белый в крем с отпечатком пальца, как будто им пользовались буквально вчера. Изучив содержимое ученые определили состав — животный жир, крахмал и олово. Дополнительных ароматических отдушек не использовали, похоже это просто гигиенический крем для увлажнения кожи лица и рук древнеримской матроны.
А вот эта находка еще интересней — женские трусики, очень похожие на нижнюю часть современного купальника-бикини, чуть ли не стринги. Нашли их в далеком 1953 году во время раскопок на улице королевы Виктории в Лондоне на дне античного колодца, их возраст — первый век нашей эры.
Но позвольте, — возразит дотошный читатель, — древние римляне, как и не менее древние греки, вовсе не наносили нижнего белья!
А вот это утверждение, весьма спорно. Нет, постоянно нижнее белье, скорее всего, они действительно не носили, но были моменты, когда оно было просто необходимо.
Вот, например, во время таких гимнастических упражнений.
Кожаные «стринги» завязывались сбоку ремешками и плотно сидели на девушке, лишая ее возможности сверкать своими «прелестями» во время занятий спортом. Такие трусики назывались сублигакулум, их так же носили во время месячных, подкладывая внизу кусочки сложенной ткани или шерсти для впитывания крови. Кстати, конкретно эти трусики явно носили довольно долго, по верхнему краю хорошо видны надрывы от неоднократного растяжения. Скорей всего, он принадлежали какой-то женщине — гимнастке или акробатке, выступающей полуобнаженной.
Увы, на сегодня это единственный уцелевший экземпляр трусов времен Римской империи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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