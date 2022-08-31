Фрагменты Roman London, косметический крем и плавки бикини

Вот эту симпатичную косметическую баночку нашли при раскопках на площади Табард в Лондоне в 2003 году, она лежала на дне канавы, окружающей храмовый участок. Самая обыкновенная история, вот только произошла она не сто, не триста и даже не пятьсот лет назад, а почти две тысячи, где-то в 120-150 годах нашей эры в маленьком провинциальном древнеримском городке Лондониуме, что стоял когда-то на месте огромного современного мегаполиса.