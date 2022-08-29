FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 407 постов • 62 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Аномально жаркое лето 2022 года: фотоколлекция на память

Аномально жаркое лето 2022 года: фотоколлекция на память

Автор:
29 августа 2022 16:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Аномальная погода   аномальная жара   аномальная температура   жара   лето-2022   на память   рекорд   удивительное рядом   фотоколлекция   
2285
31
Это лето побило все рекорды жары. Изнуряющий зной повредил дороги, расплавил автомобили и светофоры и привёл к другим серьёзным последствиям, например, лесным пожарам и проблемам, связанным с самочувствием людей и домашних животных.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Аномальная погода   аномальная жара   аномальная температура   жара   лето-2022   на память   рекорд   удивительное рядом   фотоколлекция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Mamin Sibiriak 39 минут назад
Кондиционер и распахнутые двери? Логично.

Кондиционер и распахнутые двери? Логично. Да-да, жуки спрятались от солнца на самом солнцепеке. А это говорит всего лишь о хреновом качестве материалов.


Да-да, жуки спрятались от солнца на самом солнцепеке.

Кондиционер и распахнутые двери? Логично. Да-да, жуки спрятались от солнца на самом солнцепеке. А это говорит всего лишь о хреновом качестве материалов.


А это говорит всего лишь о хреновом качестве материалов.

Кондиционер и распахнутые двери? Логично. Да-да, жуки спрятались от солнца на самом солнцепеке. А это говорит всего лишь о хреновом качестве материалов.


Кондиционер и распахнутые двери? Логично. Да-да, жуки спрятались от солнца на самом солнцепеке. А это говорит всего лишь о хреновом качестве материалов.


Кондиционер и распахнутые двери? Логично. Да-да, жуки спрятались от солнца на самом солнцепеке. А это говорит всего лишь о хреновом качестве материалов.


Кондиционер и распахнутые двери? Логично. Да-да, жуки спрятались от солнца на самом солнцепеке. А это говорит всего лишь о хреновом качестве материалов.


Кондиционер и распахнутые двери? Логично. Да-да, жуки спрятались от солнца на самом солнцепеке. А это говорит всего лишь о хреновом качестве материалов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 12 минут назад
Приезжайте к нам в Красноярск,
если жарко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
768
elenrill 23 минуты назад
а если бы кто-то не срался с Россией, у кого-то было бы много энергии на полив, опреснение и охлаждение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander Gorn Полчаса назад
Говорят, жаркое лето - к морозной зиме. Газпром - мечты сбываются!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Летучий Мыш 48 минут назад
Ну, в Германии вполне ниче лето получилось. Жаркое, да, но дожди и грозы были периодически, а не так чтоб одна сплошная засуха. Вполне зелёное все. Вот года 2 или 3 назад, не помню, было в Берлине 30+ шесть недель подряд, без дождя. Народ еле ползал, везде духотища, натурально дышать нечем, в транспорте сдохнуть можно, кондиционеры , по моему только в автобусах работали нормально. К концу августа город выглядел, как обычно выглядит поздней осенью: деревья желтые, полуоблетевшие, травы нет, везде кучи сухих листьев,бррр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ 50 минут назад
а мне понравилось. на моте все лето проездил зато в шортах..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Олег Час назад
лучше два раза вспотеть, чем один раз замерзнуть....Подождем Деда Мороза для европы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Sumrak58100 Олег Полчаса назад
Кому как. По мне, так лучше вымокнуть от дождя, чем от пота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Владислав Гайдецкий Час назад
Адлер, 23.08.2022. 16:30
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему русский язык такой сложный для иностранцев?
Почему русский язык такой сложный для иностранцев?
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Безумные стандарты и тренды 2022 года, которые раньше казались неприемлемыми и невозможными
Безумные стандарты и тренды 2022 года, которые раньше казались неприемлемыми и...
Зубную пасту будут производить из отечественных компонентов
Зубную пасту будут производить из отечественных компонентов
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Тульский роутер

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#фотографии#люди#забавно#Разное#Приколы#Вещи#милота
#Юмор#в мире#подборка#животные#сарказм#кино#страна#интересное#дтп#настроение
#история#картинки#факты#СССР#Россия#сатира#позитив#аварии#задержание#новости
USB кабель, способный взломать любую операционную систему USB кабель, способный взломать любую операционную систему Ученые нашли в Китае самый большой в мире кратер Ученые нашли в Китае самый большой в мире кратер 30 фотографий, которые помогут развеять скуку 30 фотографий, которые помогут развеять скуку Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена Британец попал в Книгу Гиннесса прямо с качелей Британец попал в Книгу Гиннесса прямо с качелей Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться