Аномально жаркое лето 2022 года: фотоколлекция на память

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Это лето побило все рекорды жары. Изнуряющий зной повредил дороги, расплавил автомобили и светофоры и привёл к другим серьёзным последствиям, например, лесным пожарам и проблемам, связанным с самочувствием людей и домашних животных.
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2. "Владелец магазина разрешил уличным псам спать у себя в торговом зале под кондиционерами"
21. "В Центральной Италии мы столкнулись с одной из самых сильных волн тепла за всю историю. Температура достигает 40°C уже в 10 утра. Это моя герань, которую я полила вчера утром"
28. "9-летние шины + 30-градусная погода + низкое давление в шинах + движение по шоссе = результат"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Аномальная погода аномальная жара аномальная температура жара лето-2022 на память рекорд удивительное рядом фотоколлекция
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