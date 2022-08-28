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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
28 августа 2022 22:43
Метки: история   ретро   фото   
271
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Подборка интересных фотографий из нашего прошлого.
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2  комментария
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Александр Потёмкин Час назад
Как вспомню - самое гадостное времяпровождение, а потом ещё на полдник молоко с пенкой...

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Billi_Bons Час назад
Бассейн верните на место.
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