2.

Александр Демьяненко и Мария Аронова на съемках телесериала «Клубничка», 1996 год.



Во время съёмок сериала у Демьяненко произошло отслоение сетчатки, правый глаз перестал видеть. В Москве актёру сделали операцию, но полностью зрение так и не восстановилось. Движение по сцене давалось ему непросто, но работал он с полной отдачей.



В жаркое, душное лето 1999 года у Александра Сергеевича часто болело сердце. Началась стенокардия, но он отнёсся к этому несерьёзно. Жена настояла на посещении кардиологического центра. Там пролежал три недели, стало лучше. Съездили на дачу, а когда вернулись, Демьяненко с большой неохотой пошёл в актёрскую поликлинику. Сделали кардиограмму и обнаружили инфаркт. В это время большинство кардиохирургов города ушли в отпуск, оставалось только ждать. Была договорённость, что, как только врачи вернутся, ему сделают операцию. Но 22 августа у Александра Сергеевича случился третий инфаркт, и его не стало.



Александр Демьяненко был великолепным драматическим артистом и кумиром целого поколения.



К концу жизни он смирился с тем фактом, что так и остался для зрителей Шуриком из комедий Гайдая. Незадолго до смерти актёр признался: «Мне уже шестьдесят, а всё равно – Шурик! По молодости, конечно, я дико раздражался, испытывал дискомфорт. А сейчас думаю: ну и ладно. Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, улучшают своё настроение».