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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Александр Демьяненко и Мария Аронова на съемках телесериала «Клубничка», 1996 год.
Во время съёмок сериала у Демьяненко произошло отслоение сетчатки, правый глаз перестал видеть. В Москве актёру сделали операцию, но полностью зрение так и не восстановилось. Движение по сцене давалось ему непросто, но работал он с полной отдачей.
В жаркое, душное лето 1999 года у Александра Сергеевича часто болело сердце. Началась стенокардия, но он отнёсся к этому несерьёзно. Жена настояла на посещении кардиологического центра. Там пролежал три недели, стало лучше. Съездили на дачу, а когда вернулись, Демьяненко с большой неохотой пошёл в актёрскую поликлинику. Сделали кардиограмму и обнаружили инфаркт. В это время большинство кардиохирургов города ушли в отпуск, оставалось только ждать. Была договорённость, что, как только врачи вернутся, ему сделают операцию. Но 22 августа у Александра Сергеевича случился третий инфаркт, и его не стало.
Александр Демьяненко был великолепным драматическим артистом и кумиром целого поколения.
К концу жизни он смирился с тем фактом, что так и остался для зрителей Шуриком из комедий Гайдая. Незадолго до смерти актёр признался: «Мне уже шестьдесят, а всё равно – Шурик! По молодости, конечно, я дико раздражался, испытывал дискомфорт. А сейчас думаю: ну и ладно. Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, улучшают своё настроение».
Во время съёмок сериала у Демьяненко произошло отслоение сетчатки, правый глаз перестал видеть. В Москве актёру сделали операцию, но полностью зрение так и не восстановилось. Движение по сцене давалось ему непросто, но работал он с полной отдачей.
В жаркое, душное лето 1999 года у Александра Сергеевича часто болело сердце. Началась стенокардия, но он отнёсся к этому несерьёзно. Жена настояла на посещении кардиологического центра. Там пролежал три недели, стало лучше. Съездили на дачу, а когда вернулись, Демьяненко с большой неохотой пошёл в актёрскую поликлинику. Сделали кардиограмму и обнаружили инфаркт. В это время большинство кардиохирургов города ушли в отпуск, оставалось только ждать. Была договорённость, что, как только врачи вернутся, ему сделают операцию. Но 22 августа у Александра Сергеевича случился третий инфаркт, и его не стало.
Александр Демьяненко был великолепным драматическим артистом и кумиром целого поколения.
К концу жизни он смирился с тем фактом, что так и остался для зрителей Шуриком из комедий Гайдая. Незадолго до смерти актёр признался: «Мне уже шестьдесят, а всё равно – Шурик! По молодости, конечно, я дико раздражался, испытывал дискомфорт. А сейчас думаю: ну и ладно. Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, улучшают своё настроение».
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4.
Влад Сташевский, Сергей Зверев, Юрий Айзеншпис и нос Леонида Агутина в клубе «Арлекино».
Москва, декабрь, 1994 год.
Москва, декабрь, 1994 год.
5.
Депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящих (в центре) в компании киллеров Ключевской ОПГ Александра Сергеева (слева) и Владислава Телкина, 1990-е годы.
Первый был убит в 1997 году в Иркутске ответным огнём одной из жертв. Его труп стал для милиции головоломкой, так как Сергеев, вероятно, был первым киллером в России, который сделал пластическую операцию и свел отпечатки пальцев, а при себе имел утерянной паспорт подмосковного милиционера.
Первый был убит в 1997 году в Иркутске ответным огнём одной из жертв. Его труп стал для милиции головоломкой, так как Сергеев, вероятно, был первым киллером в России, который сделал пластическую операцию и свел отпечатки пальцев, а при себе имел утерянной паспорт подмосковного милиционера.
9.
Тренинг по продажам популярного средства для похудения «Herbalife», особенно колоритно выглядит портрет Владимира Ильича рядом с логотипом гербалайфа, 1997 год.
10.
Участники группы «Агата Кристи» Самойлов-младший и барабанщик Андрей Котов с девушками, 1990-е годы.
14.
Ростовские рэперы: в верхнем ряду Влади и Шым (крайние справа), в нижнем - Баста (слева), 1997 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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