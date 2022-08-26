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Мошенники на Wildberries

Мошенники на Wildberries

Автор:
26 августа 2022 09:45
Сообщество : Мошенничество
Метки: wildberries.ru   мошенники   разводилы   
921
7

Новая схема развода от отечественных жуликов. Будьте осторожны. Верю, что большинство этим не купить, но просто имейте ввиду и предупредите ваших друзей, которые слегка наивнее вас.

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Метки: wildberries.ru   мошенники   разводилы   
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15  комментариев
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6k
Sanar 37 минут назад
Видимо меня одного насторожило, что у чувака в бане кофеварка) сцуко любая херня типо самовара, кальяна, там фонтана из херни, но плять кофеварка в бане видимо очень необходимая поепень, надо подумать)))
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4k
SR 22 секунды назад
Не прошло и полгода... Этот развод уже с такой бородой... Автор тормозит слегка.
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11k
Karelian 18 минут назад
А я купил кофемашину Дэлонги на Т-молл, когда он еще на Алиэкспрессе был за 13000, при рыночной стоимости 29900. Розыгрыши купонов у них были. Всё доставили. До сих пор пользуюсь.
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6k
hhwost Полчаса назад
а мне вот всё по телефону про случаи мошенничества в отношении меня рассказывают. то из банка позвонят, то из следственного комитета... с характерным южным "га" в произношении.
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1k
Иван Иванов 58 минут назад
Я, кстати на Озоне тоже видел подобные "заманчивые" цены, но думал, что ошибка какая-то. Не может быть такая разница с рынком.
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697
ChePaev Час назад
за такие вещи, за то что у Вайлдберрис на сайте толкутся мошенники, а Вайлдберис должен отвечать за безопасность своего сайта раз через него проходит оплата товаров, можно по суду выставить на хорошее бабло.
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25k
Федор Час назад
Спасибо, думаю будет полезно))
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Ivan

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