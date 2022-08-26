Мошенники на Wildberries

Да вот только домен не Озоновский. Ну и страница оплаты тоже была в какую-то жопу, но оформлено красиво. Не докопаешься, если на адресную строку не смотреть. Так что будьте внимательны! Хоть ссылка ведет на Озон-это не озон, а его копия. Платить там нельзя! И запомните: "Бесплатный сыр только в гостях, в холодильнике!" Всем хочется урвать! Но когда появляются такие "сладкие" предложения-не расслабляйтесь! Скорее всего это не вы умнее всех и нашли это предложение, а мошенники мнят себя самыми умными и предложение нашло вас. Нечего кормить всяких уродов! А кровные лучше прогулять!