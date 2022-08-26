Мошенники на Wildberries

921
7
Новая схема развода от отечественных жуликов. Будьте осторожны. Верю, что большинство этим не купить, но просто имейте ввиду и предупредите ваших друзей, которые слегка наивнее вас.
И так вот она, замануха!
Так уж получилось, что в бане у меня сломалась кофеварка. Печально, ну а что делать? Надо искать новую, не самую дорогую, но для порядка быть должна. И тут вылетает ОНА! 13.300. Мечта! Смотрю по другим сайтам. Рыночная цена-40.000. Ясно-понятно. Мошенники. Можно забить, но любопытство берет верх! Как же это возможно у wildberries? Вопрос: "Как же там можно кинуть?" не давал мне покоя и пришлось заказать.
×
×
Спустя 2 дня заказ отменяется магазином, а на месте товара возникает чудесная заглушка:
Кстати, обратите внимание: у продавца нет ни одной продажи.
Пишем им
Ту часть, где они пишут, что на складе Вайлдберис товар закончился, но он есть на складе Озон они почему-то удалили.
Прислали письмо.
Когда снимал скрины, к сожалению, уже они закрыли страницу оплаты И картинки убрали, а так была все красиво, прямо натурально с Озона.
Внимание на их почту!
Да вот только домен не Озоновский. Ну и страница оплаты тоже была в какую-то жопу, но оформлено красиво. Не докопаешься, если на адресную строку не смотреть. Так что будьте внимательны! Хоть ссылка ведет на Озон-это не озон, а его копия. Платить там нельзя! И запомните: "Бесплатный сыр только в гостях, в холодильнике!" Всем хочется урвать! Но когда появляются такие "сладкие" предложения-не расслабляйтесь! Скорее всего это не вы умнее всех и нашли это предложение, а мошенники мнят себя самыми умными и предложение нашло вас. Нечего кормить всяких уродов! А кровные лучше прогулять!
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Украсть мост за 3 дня: дерзкая афера от индийских мошенников
- В Омске полиция задержала афериста, собиравшего деньги на "лечение" ребенка из Луганска
- «Алло, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка»: в России в 3 раза уменьшилось количество звонков от мошенников
- Не AliExpress: мошенники разводят россиян невероятно низкими ценами на товары
- Телефонные мошенники стали обирать украинцев, которые ищут пропавших без вести или сдавшихся в плен родных
Метки: wildberries.ru мошенники разводилы
Новости партнёров