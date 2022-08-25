Непостижимая природа: необычные животные, которых мало кто видел

Лучший шутник во вселенной – это природа. Да, мы знаем про длинноносых муравьедов или утконосов, но существует целый ряд удивительных животных, не настолько известных, как вышеперечисленные.
Кустарниковая гадюка обладает колючками по всему телу и хорошо маскируется в кустарниках. Чем не дракон в миниатюре?
Олень с клыками? Хохлатый олень. Мало того, что рога, точнее маленькие рожки, у него находятся под хохолком, так и с клыками он походит на оскаленную крысу.
Мини-кенгуру? Нет, это патагонская мара – грызун, живущий в пустыне.
Голубой дракон плавает синим пузом к верху, из-за чего хищники его не замечают. А сам он питается медузами, причем обязательно ядовитыми, ведь этим ядом он потом защищается.
Дельфин без клюва - иравадийский дельфин.
Шерстистую крысу Босави впервые увидели в 2009 году. Это самая большая ныне открытая крыса (чуть менее метра в длину). Причем эти животные не боятся людей.
А этот милашка – белый листинос. Этакая летучая мышь, только с белой мягкой шубкой.
А эта лунная бабочка известна тем, что ничего не ест на протяжении жизни, а использует накопленную гусеницей энергию.
Морской огурец - скотопланес не любит жить в одиночестве, поэтому заводит себе в качестве домашних животных крабиков, с которыми, будто с собачками, ходит по дну океана, собирая еду.
Фантастический листохвостый геккон своей маскировкой имитирует желтый осенний лист.
А это – медуза-фейерверк. Обитает на глубине более 1000 метров.
Золотой жук-черепаха. Возможно, это одни из самых симпатичных жуков.
Смешной карликовый тушканчик Козлова. У него большая голова и длиннющие лапы.
Гигантская изопода имеет 15 разновидностей, да и в принципе не очень редкий экземпляр. Похожи на мокриц. Самое интересное, что они способны до 5 лет вообще обходиться без еды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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