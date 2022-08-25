FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12691 пост • 1332 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Непостижимая природа: необычные животные, которых мало кто видел

Непостижимая природа: необычные животные, которых мало кто видел

Автор:
25 августа 2022 23:27
Сообщество : Животные
Метки: Редкие животные мира   дикий мир   мало кто видел   природа   удивительные животные   фотографии   
1377
15

Лучший шутник во вселенной – это природа. Да, мы знаем про длинноносых муравьедов или утконосов, но существует целый ряд удивительных животных, не настолько известных, как вышеперечисленные.

Кустарниковая гадюка обладает колючками по всему телу и хорошо маскируется в кустарниках. Чем не дракон в миниатюре?

×
×

Олень с клыками? Хохлатый олень. Мало того, что рога, точнее маленькие рожки, у него находятся под хохолком, так и с клыками он походит на оскаленную крысу.

Мини-кенгуру? Нет, это патагонская мара – грызун, живущий в пустыне.

Голубой дракон плавает синим пузом к верху, из-за чего хищники его не замечают. А сам он питается медузами, причем обязательно ядовитыми, ведь этим ядом он потом защищается.

Дельфин без клюва - иравадийский дельфин.

Шерстистую крысу Босави впервые увидели в 2009 году. Это самая большая ныне открытая крыса (чуть менее метра в длину). Причем эти животные не боятся людей.

А этот милашка – белый листинос. Этакая летучая мышь, только с белой мягкой шубкой.

А эта лунная бабочка известна тем, что ничего не ест на протяжении жизни, а использует накопленную гусеницей энергию.

Морской огурец - скотопланес не любит жить в одиночестве, поэтому заводит себе в качестве домашних животных крабиков, с которыми, будто с собачками, ходит по дну океана, собирая еду.

Фантастический листохвостый геккон своей маскировкой имитирует желтый осенний лист.

А это – медуза-фейерверк. Обитает на глубине более 1000 метров.

Золотой жук-черепаха. Возможно, это одни из самых симпатичных жуков.

Смешной карликовый тушканчик Козлова. У него большая голова и длиннющие лапы.

Гигантская изопода имеет 15 разновидностей, да и в принципе не очень редкий экземпляр. Похожи на мокриц.  Самое интересное, что они способны до 5 лет вообще обходиться без еды.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Редкие животные мира   дикий мир   мало кто видел   природа   удивительные животные   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Набирающие популярность в сообществах
6 интересных фактов об Элтоне Джоне
6 интересных фактов об Элтоне Джоне
17 отличных сериалов, о которых мало говорят
17 отличных сериалов, о которых мало говорят
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Б - безответственность

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#аварии#автомобили#автомир#картинки#сарказм#знаменитости#наука#Ynews
#интересно#в мире#дтп#люди#интересное#подборка#познавательно#истории#позитив#Жизнь
#Юмор#прикол#авто аварии#факты#история#фотографии#забавно#креатив#США#природа
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Конкурс фотографий о природе объявил победителей Конкурс фотографий о природе объявил победителей 15 смешных кадров с животными с конкурса Comedy Wildlife 15 смешных кадров с животными с конкурса Comedy Wildlife В индийском парке засняли "тигра-невидимку" В индийском парке засняли "тигра-невидимку" 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно Китоглав: необычная птица с гигантским клювом Китоглав: необычная птица с гигантским клювом

На что жалуетесь?

Вернуться