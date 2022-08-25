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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
25 августа 2022 23:21
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2407
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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7  комментариев
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343
Алексей Руденко 5 часов назад
Такие задания нужны для того, чтобы на ранних этапах отфильтровать безнадежных дебилов, с которыми не стоит возиться.
Если вы не поняли этого даже после того, как закончили школу.... плохие новости для вас, уважаемые)))
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32k
ACU900 2 часа назад
Этот доктор то ли слишком храбрый, то ли слишком безумный (в смысле что разговаривает с пациентом без всякой защиты)
Анекдот:
Приходит пациент к врачу:
- Доктор, ну как мои анализы?
- Ну голубчик, У Вас желтуха, СПИД, сифилис, триппер, гайморит ..., ну и так по мелочи...
- Как так, доктор? И что же мне делать?
- Ну мы с коллегами посовещались, провели консилиум, и решили назначить Вам блинную диету.
- А это как?
- Ну как, блины на завтрак, блины на обед и на ужин тоже блины.
- И что это поможет?
-Не знаю, но блины это единственное что пролазит под дверь...

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5k
Умница-красавица 9 часов назад
Слишком буквально понял название острова Ибиса
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