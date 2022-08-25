216
40
Подборка фотографий из прошлого страны, которой уже нет (сегодня без комментариев)
×
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Куклы из СССР, с которыми многие играли в детстве
- "С приветом" - немецкие открытки с ёжиками, которых очень любили в СССР
- Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти
- Любительские снимки, сделанные в СССР, в 80-е годы
- Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Метки: СССР ностальгия фото
Новости партнёров
Автор, ты -бы не выкладывал картинки с подобными лозунгам! Сейчас за них штраф, а то и статью можно схлопотать!