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Былое

Былое

Автор:
25 августа 2022 22:33
Метки: СССР   ностальгия   фото   
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40
Подборка фотографий из прошлого страны, которой уже нет (сегодня без комментариев)
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2  комментария
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babuby 47 минут назад
"Миру-мир!"
Автор, ты -бы не выкладывал картинки с подобными лозунгам! Сейчас за них штраф, а то и статью можно схлопотать!
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44
Vilks 47 минут назад
Это Родина, это СССР. Искренние уважение и почёт. Привет из Латвии!
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