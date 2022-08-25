Дракон- еврей

Сказочка,конечно,баянчик и давно гуляет по интернету,но уж очень хорошо написана!
— Выходи, гадина – кричал благородный рыцарь вглубь пещеры во всю мощь молодецких легких, – выходи, скотина, на честный бой.
— Шо вы орёте как скаженный?Ви знаете какая здесь акустика? Я ,таки плохо слышу в свои годы ,но ещё не совсем глухой,так что не надо убыстрять процесс! — недовольно отозвалась темнота.
Пещера разродилась крупным драконом.
— Вы, таки по делу,или как обычно?
— Я пришел тебя убить, — решительно заявил рыцарь.
— А-то я не догадался,— саркастично отметил дракон.— Ещё один шлимазал думает что он бессмертный...
— Ты порождение мрака, исчадие ада…
— Так,вот только не надо озвучивать эти антисемитские ноты. Ты пришел убить меня за то, что я не похож на тебя. Учтите молодой человек,что с такими взглядами вас не примут ни в одно приличное общество.
— Я пришел покарать тебя за ужасные злодеяния, за сожженную деревню….
— Не будьте адиетом!Это случилось всего один раз,двести лет назад, и то случайно:-у меня был насморк. Я, с тех пор, и на глаза–то вам не показываюсь, но вы помните. Я, между прочим, редкий, вымирающий вид, меня нужно беречь и кормить трёхразовым питанием, желательно деликатесами.
— Да я не глупее тебя, — огрызнулся рыцарь.
— Нет, ну конечно вы правы. Я сам таки боюсь на себя посмотреть. Я гигантское, извергающее пламя чудовище с жуткими когтями и зубами,которые постоянно ноют. Молодой человек ,что вы с под меня хочите?
— Я бросаю тебе вызов!
— Азохен вей;-ещё один малохольный,который который наслушался агитаций,или вы пьяны?
— Немного.
— Я так и думал. Ладно. Раз уж ты так хочешь погибнуть в такой чудесный день, то давай биться. Кстати,молодой человек, а у вас есть страховой полис?
Рыцарь замялся в нерешительности.
— Нету...
— Я так и думал!А что если вы,на минуточку, умрёте?Кто за вас будет кормить семью?Могу посоветовать вам, за небольшую плату, оформить у меня полис.
Рыцарь задумался на пару мгновений.
— Передумал уже? Милейший,у меня дел полно!Не хочете,так и не будем.Сегодня умирать необязательно.
— Но меня же готовили... Каждый день меня учили владеть мечом и ненавидеть тебя. Все эти годы я жил лишь ради нашей встречи.
— А почему вы так уверены, что вас готовили к победе?Как долго ваш отец сидит на троне?Лет пятьдесят?
— Около того.
— И вы у него какой по счету сын?
— Одиннадцатый.
— А что случилось с предыдущими десятью?
— Ты их убил.
— Ну,не совсем убил,хотя это неважно...Ты улавливаешь ход моих мыслей? Итак, король отправляет своих сыновей, по очереди, на безнадежную битву, едва они достигают
совершеннолетия. Как ты думаешь, почему он так делает?
— Потому что ты монстр, проклятое создание…
— Хватит плеваться пропагандистскими штампами. Подумайте своей головой, а не тухесом. Твой отец – одержимый властью маньяк,а ты — адиот, фактом своего существования его власти угрожающий.
— Ты хочешь сказать….Да, нет... Этого не может быть... Ты лживое животное.
— Шоб да,так нет. Вы молодой человек не видите всю картину. Мною можно запугивать крестьян, оправдывать милитаризм, инфляцию и неудачи в экономике. И я отлично справляюсь с устранением претендентов на трон. Поверь, твой папа таки ценит меня гораздо больше чем тебя. Именно поэтому,на Новый Год, Пасху и День Труда он присылает мне сто быков, сто баранов, бочку вина и двух девственниц. Ах какие это женщины... цимес мит компот... Правда, я не понимаю, зачем он шлет мне баб? Что, по мнению старого извращенца, я с ними делаю ,учитывая ,что человечиной я не питаюсь и ему это прекрасно известно?
— И что же ты с ними делаешь? – ужаснулся рыцарь.
— Что, что...Селю, таки, в соседней долине.У них там что–то вроде феминистского колхоза. Растят репу и коноплю.
— И как же теперь быть? Обратно мне никак нельзя...
— Вам, рыцарь, нужно эмигрировать.Так поступили мои родственники,один я ,шлимазл, решил что это моя родина.
— Но куда? Языками я не владею и умею только быть героем...
— Хммм.А ступайте в долину к феминисткам. Им там точно мужские руки не помешают.
— А они меня не выгонят?
— Молодой человек, что вы так нервничаете?Там,где много женщин, всегда найдется место для такого агройсе рыцарь,как вы! Я гарантирую,что все у вас будет нормально.
— Уговорил. Показывай путь.
— Давай только по рогу вина на дорожку, а то ещё потом скажут за меня, что я не великодушен.
— Слушай, дракон, а ты, оказывается, отличный мужик!
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Автор Алон Кейсар.
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