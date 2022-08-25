Мобильные дома на колёсах, собранные из мусора

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Дешёвые и мобильные дома, которые позволяют их владельцам кочевать с места на место. Хотя в данном случае есть одно крошечное "но!", эти дома собраны из палок и гуано. Впрочем, если это работает, то это не тупо. Страшно, конечно, но точно не глупо.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А у кого то не ума и фантазии