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Мобильные дома на колёсах, собранные из мусора

Мобильные дома на колёсах, собранные из мусора

Автор:
25 августа 2022 20:55
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   дом на колёсах   необычные конструкции   пикапы   прикол   странные автомобили   
875
19
Дешёвые и мобильные дома, которые позволяют их владельцам кочевать с места на место. Хотя в данном случае есть одно крошечное "но!", эти дома собраны из палок и гуано. Впрочем, если это работает, то это не тупо. Страшно, конечно, но точно не глупо.
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Источник:

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Метки: Юмор   дом на колёсах   необычные конструкции   пикапы   прикол   странные автомобили   
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2  комментария
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2k
Broscan 11 минут назад
В чём проблем?

Каждый д...т как хочет!

У кого-то то нет бабла и делает из того что есть,кто-то ради прикола.

А у кого то не ума и фантазии
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4k
Copycat 6 минут назад
я все понимаю но крипичи... как то мехх
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Никифоридис

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