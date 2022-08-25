Мобильные дома на колёсах, собранные из мусора

Дешёвые и мобильные дома, которые позволяют их владельцам кочевать с места на место. Хотя в данном случае есть одно крошечное "но!", эти дома собраны из палок и гуано. Впрочем, если это работает, то это не тупо. Страшно, конечно, но точно не глупо.

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2. Данные концепты застряли где-то между гениальность и глупостью 0 Источник:

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5. Выглядит, конечно, безобразно 0 Источник:

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7. Как они проходят ТО? 0 Источник:

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16. Интересно, это транспортное средство или всё же больше жилище? 0 Источник:

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