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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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АНТИФИШКИ
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Отсутствие наказания, уже само по себе поощрение.
И в чём подвох? За две с лишним тысячи лет христианства, крестителей было... как у дурачка фантиков. С десяток Иоанов среди них набрать, не вопрос.