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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
25 августа 2022 08:25
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2145
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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6  комментариев
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8k
Евгений 2 часа назад


Отсутствие наказания, уже само по себе поощрение.
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43k
consul1970 Полчаса назад
Если твой папа КАЗах, а мама рУССкая, то ты - казусс.
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19k
nobody® 45 минут назад
Комментарий к фото
А есть список матчей, где он голы забивал?
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19k
nobody® 47 минут назад
Комментарий к фото
А памятник алуштинскому защитнику в Санкт-Петербурге находится
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1k
Тупняк 2 часа назад
Комментарий к фото
Как вариант, затычка выпала.
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8k
Евгений 2 часа назад


И в чём подвох? За две с лишним тысячи лет христианства, крестителей было... как у дурачка фантиков. С десяток Иоанов среди них набрать, не вопрос.
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