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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
24 августа 2022 23:20
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
752
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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7  комментариев
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26k
Ego sum qui sum 3 часа назад
товарисч из последней задачи

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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Школота... пломбир 19 копеек в стаканчике вафельном.
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10k
Самка Хорька 3 часа назад
Я чё-т не поняла, год ПЗДЦкий или ПЗДтый, поясните?..

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15k
Bill 4 часа назад
Боюсь, что с картинами за $20 млн не всё так просто. Иначе всякую мазню никто бы не покупал на аукционах, а заказывали бы у художников за $25 тыс.
Государство не так просто обмануть и не платить налоги.
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3k
Pijavka 4 часа назад
Ну хоть не наоборот
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