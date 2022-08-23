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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
23 августа 2022 22:35
Метки: история   ретро   фото   
298
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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7  комментариев
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3k
Гур 6 часов назад
Вижу Монику, ставлю лайк.
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71
S__D 3 часа назад
Обратите внимание на футболку
.
Текст, судя по всему, сам писал.
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60k
doker 5 часов назад
Посмотрели? Ждите "проклятие фараонов"...

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18k
Corvus Corax 5 часов назад
Комментарий к фото
В Атлантик-сити - РУССКИЕ горки... Американские - в России.
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18k
Corvus Corax 5 часов назад
Комментарий к фото
1988 год.
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