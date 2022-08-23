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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Сколько немецких марок можно было купить на 1,00 USD, Германия, 1923 год
В начале 1922 года доллар стоил 420 немецких марок, в декабре — 7400 марок, в 1923 году счет шел на миллионы, миллиарды и триллионы.
Каждый месяц появлялись купюры большего номинала. Жители Германии топили деньгами печи, оклеивали ими стены вместо обоев, а билеты в театры и кино покупали за продукты.
Каждый месяц появлялись купюры большего номинала. Жители Германии топили деньгами печи, оклеивали ими стены вместо обоев, а билеты в театры и кино покупали за продукты.
4.
Узбекский батыр под русским каблуком. Фото Георгий Розов, 27 июля 1985 - 3 августа 1985 года, г. Москва
9.
«Самая быстрая женщина в мире» Китти О'Нил, 1979 год
С детства была глухой, но научилась говорить и читать по губам. Прыгала с небоскребов и ставила рекорды скорости
16.
Энцо Феррари в своей первой гонке в качестве профессионального гонщика C.M.N. (Costruzioni Meccaniche Nazionali), 1919 год. Он финишировал четвертым
19.
Небольшой самолет врезался в верхнюю трибуну стадиона в Балтиморе сразу после окончания матча плей-офф НФЛ. 19 декабря 1976 года
22.
Академик Олег Газенко представляет Белку и Стрелку, первых собак, перенёсших космический полет, 19 августа 1960 год
24.
Первое появление молодого стендапера Робина Уильямса на HBO, 1977 год
Обратите внимание на футболку.
25.
Кварцитовый саркофаг в гробнице Тутанхамона. Крылатые руки богинь Исиды и Нефтиды охраняют покой. Фото: Гарри Бертон, 1923 год
26.
Фoтoкoppecпoндeнт xpoники TACC инжeнep-кaпитaн Mapк Cтeпaнoвич Peдькин в paзбитoм бepлинcкoм тpaмвae. 1945 год
31.
Мисс Италия кладёт на канаты мисс Швеции во время международного матча по женскому боксу в Стокгольме, 1949 год
34.
Сбор картофеля перед зданием швейцарского парламента в Берне во время нехватки продовольствия. 1944 год
35.
Корма "Титаника" для прогулок пассажиров 3-го класса. Фото сделано во время короткой остановки в Квинстауне, Ирландия, 11 апреля 1912 года
36.
Вид на шоссе недалеко от Палермо(Сицилия, Италия) после того, как 23 мая 1992 года в результате взрыва бомбы погиб судья по борьбе с мафией Джованни Фальконе, его жена и трое полицейских
38.
Мужчина, привязанный немецкими солдатами за кражу к столбу на улице оккупированного города. УССР, Август 1941 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Текст, судя по всему, сам писал.