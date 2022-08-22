Встреча в зыбучих песках

Летом 1986 года я,за длинный язык и грехи перед особистами был отправлен,на "перевоспитание",а проще говоря,в ссылку.Генерал задействовал все свои связи чтобы замять этот скандал.В результате-с должности я слетел,но звездочки мне оставили,понаписав

гадостей в личное дело.Ну,в общем...Это,типа,преамбула.

Шел 1987-ой.Уже год мы гоняли с Андрюхой(тоже ссыльным старлеем из Кибрайского "почтового ящика") на экспериментальной Новосибирской каротажке системы "Импульс" по скважинам и злачным местам пустынь Средней Азии,где подозревался "жужжунчик".Не буду возбуждать

наимудрейших блогеров сайта сего техническими подробностями,скажу лишь то,что ввиду дороговизны нашего снаряда(это штуковина такая,которую для контроля в скважину опускают),у нас была приблуда,с помощью которой можно было вытаскивать утопленные снаряды.За каждый утопленный снаряд и сорваный график работ рудоуправские и каротажники серьезно получали по башке от руководства и автоматом лишались ежемесячных премий,а это,учитывая все надбавки,были очень хорошие деньги.Поэтому братва из рудоуправления,в случае ЧП и гонялись за нами,пользуясь добротой моего напарника(я-то тип ленивый и злобный).Тогда нам уже выделили квартирки в Зафарабаде и разрешили перевезти семьи.И вот, как-то в пятницу,когда я только возлег на свой свежекупленный диван возле телевизора,мою иддилию нарушает взъерошенное чучело в виде Андрюхи,

-В десятке авария:-каротажники снаряд утопили,а другой придурок в скважину метровую трубу уронил!

-И что?Ты их поздравил с трудовыми достижениями?!

-Надо помочь...Это личная просьба к тебе,как к начальнику будки,от пацанов и руководства...

-Андрюша,я только-только соскочил с "карандаша" особистов,мне малейшее прегрешение с "будкой" и все:-турма мой дом и перспектива работы,в лучшем случае,дворником!

-Трусишь?

-Конечно!"Лапа" к нашей будке пришпандорена,чтобы наш снаряд вытаскивать,потому как нам бошки поотворачивают,если мы эту фигню уникальную утопим,а ты со своими благодеяниями...В понедельник нам в Гиждуван пилить,на скважину,а мы еще муфту переходную не перепаяли и не откалибравались...

-Ну и черт с тобой!Заправлюсь и сам поеду...-Андрюха психанул и направился к двери

-Стоять,мать Тереза!Доведет нас твоя доброта до цугундера...Жди на улице,я сейчас...

"-Не,ну на самом деле...Попрется-же,мерзавец,один,и напетрушит чего-нибудь..."-размышлял я,натягивая робу

Заправив наш Урал-4320 солярой под пробку,я загнал Андрюху за баранку и мы почапали в 10-ку за новыми приключениями на седалища...

Я не буду особо вдаваться в подробности,как и что случилось на скважине,скажу только,что имели мы массу "удовольствий",и если-бы не динамометры на тросе лапы,предусмотрительно установленные новосибирцами-утопили бы все на свете,и лапу в том числе.Только в глухую

полночь,под радостные вопли каротажников и буровиков мы выудили все барахло из скважины,Андрюха,напоследок,весело треснул молотком себе по пальцу, вместо реминга

лебедки,навернулся с мостков и шлепнулся в лужу с раствором,а посему,следующей частью "Марлезонского балета" ,стало отмывание орущего Андрюхи из шланга с холодной технической водой...

Наконец,все довольны:-Андрюха переодет в относительно чистую робу,палец замотан бинтом как положено,вахта приступила к работе,а мы,распрощавшись с народом,взяли курс на родные пинаты.

-Гадость какая,этот ваш раствор:-даже в рот попало...-плюясь бубнил Андрюха

-Я тебе ласты с получки подарю,чтоб в растворе плавать сподручней было:-бульк в скважину,снаряд цап-царап и назад!

-Давай по короткой дороге поедем,а?

-А если сядем?

-Да ладно,с разгончика проскочим,не впервой...

-Ну хорошо,давай рискнем...

Тут надо оговориться,что дороги в пустыне очень коварны,т.к.некоторые барханы обладают гадкой особенностью-гулять.Чтобы не залететь в такие места вахтовики ставят таблички,выкапывают канавы,но народ все-равно прется и садится на брюхо,это в лучшем случае...

Вот и мы с Андрюхой,переругиваясь,не заметили сбитый кем-то знак с кирпичом и,на всем скаку ломанулись между барханами...