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Встреча в зыбучих песках

Встреча в зыбучих песках

Автор:
22 августа 2022 18:14
Метки: истории   истории про красивых людей   яавтор   
361
3

Про "мошина кирдык",ночные скачки по пустыне и случайную встречу с Дроздовым.

Летом 1986 года я,за длинный язык и грехи перед особистами был отправлен,на "перевоспитание",а проще говоря,в ссылку.Генерал задействовал все свои связи чтобы замять этот скандал.В результате-с должности я слетел,но звездочки мне оставили,понаписав

гадостей в личное дело.Ну,в общем...Это,типа,преамбула.

Шел 1987-ой.Уже год мы гоняли с Андрюхой(тоже ссыльным старлеем из Кибрайского "почтового ящика") на экспериментальной Новосибирской каротажке системы "Импульс" по скважинам и злачным местам пустынь Средней Азии,где подозревался "жужжунчик".Не буду возбуждать

наимудрейших блогеров сайта сего техническими подробностями,скажу лишь то,что ввиду дороговизны нашего снаряда(это штуковина такая,которую для контроля в скважину опускают),у нас была приблуда,с помощью которой можно было вытаскивать утопленные снаряды.За каждый утопленный снаряд и сорваный график работ рудоуправские и каротажники серьезно получали по башке от руководства и автоматом лишались ежемесячных премий,а это,учитывая все надбавки,были очень хорошие деньги.Поэтому братва из рудоуправления,в случае ЧП и гонялись за нами,пользуясь добротой моего напарника(я-то тип ленивый и злобный).Тогда нам уже выделили квартирки в Зафарабаде и разрешили перевезти семьи.И вот, как-то в пятницу,когда я только возлег на свой свежекупленный диван возле телевизора,мою иддилию нарушает взъерошенное чучело в виде Андрюхи,

-В десятке авария:-каротажники снаряд утопили,а другой придурок в скважину метровую трубу уронил!

-И что?Ты их поздравил с трудовыми достижениями?!

-Надо помочь...Это личная просьба к тебе,как к начальнику будки,от пацанов и руководства...

-Андрюша,я только-только соскочил с "карандаша" особистов,мне малейшее прегрешение с "будкой" и все:-турма мой дом и перспектива работы,в лучшем случае,дворником!

-Трусишь?

-Конечно!"Лапа" к нашей будке пришпандорена,чтобы наш снаряд вытаскивать,потому как нам бошки поотворачивают,если мы эту фигню уникальную утопим,а ты со своими благодеяниями...В понедельник нам в Гиждуван пилить,на скважину,а мы еще муфту переходную не перепаяли и не откалибравались...

-Ну и черт с тобой!Заправлюсь и сам поеду...-Андрюха психанул и направился к двери

-Стоять,мать Тереза!Доведет нас твоя доброта до цугундера...Жди на улице,я сейчас...

"-Не,ну на самом деле...Попрется-же,мерзавец,один,и напетрушит чего-нибудь..."-размышлял я,натягивая робу

Заправив наш Урал-4320 солярой под пробку,я загнал Андрюху за баранку и мы почапали в 10-ку за новыми приключениями на седалища...

Я не буду особо вдаваться в подробности,как и что случилось на скважине,скажу только,что имели мы массу "удовольствий",и если-бы не динамометры на тросе лапы,предусмотрительно установленные новосибирцами-утопили бы все на свете,и лапу в том числе.Только в глухую

полночь,под радостные вопли каротажников и буровиков мы выудили все барахло из скважины,Андрюха,напоследок,весело треснул молотком себе по пальцу, вместо реминга

лебедки,навернулся с мостков и шлепнулся в лужу с раствором,а посему,следующей частью "Марлезонского балета" ,стало отмывание орущего Андрюхи из шланга с холодной технической водой...

Наконец,все довольны:-Андрюха переодет в относительно чистую робу,палец замотан бинтом как положено,вахта приступила к работе,а мы,распрощавшись с народом,взяли курс на родные пинаты.

-Гадость какая,этот ваш раствор:-даже в рот попало...-плюясь бубнил Андрюха

-Я тебе ласты с получки подарю,чтоб в растворе плавать сподручней было:-бульк в скважину,снаряд цап-царап и назад!

-Давай по короткой дороге поедем,а?

-А если сядем?

-Да ладно,с разгончика проскочим,не впервой...

-Ну хорошо,давай рискнем...

Тут надо оговориться,что дороги в пустыне очень коварны,т.к.некоторые барханы обладают гадкой особенностью-гулять.Чтобы не залететь в такие места вахтовики ставят таблички,выкапывают канавы,но народ все-равно прется и садится на брюхо,это в лучшем случае...

Вот и мы с Андрюхой,переругиваясь,не заметили сбитый кем-то знак с кирпичом и,на всем скаку ломанулись между барханами...


×
×

Выручила "люстра" из шести зиловских фар на крыше:-только благодаря ей, я вовремя увидел "Рафик" и смог остановиться в нескольких метрах от микроавтобуса.На борту красовалась надпись "Телевидение"...

-Опаньки!Приехали...Андруша,это ты кино заказывал?

-Откуда он тут взялся,в песках?

Я потушил свет,заглушил движок, и мы вылезли из кабины.

Тут-же к нам подбежал шофер "Рафика"

-Я думал,ты мой мошина кирдык делать будешь на такой скористь!

-Как ты тут оказался?

-"Мир животных" пердача смотришь?Кино делим!Дираздов фамилия знаишь?Он песка сказал ехать,пустыня,животных снимать!

Мы с Андрюхой переглянулись и засмеялись

Хлопнула дверь и из машины чертыхаясь вылезла заспанная дама бальзаковского возраста

-Мы работники телевидения,снимаем сюжет...И что здесь смешного?Дайте лучше сигарету , юмористы:-четвертый час тут торчим...

Я сбегал к "Уралу" и протянул даме пачку сигарет,она прикурила и жадно затянулась...

-Видите-ли мадам,вы вляпались в зону зыбучих песков.Нормальные люди эти места объезжают стороной,километров,так,за десять...

Сонно прищюренные глаза дамы округлились до размера тарелок

-А как-же вы...здесь...

-Мы оказались тут абсолютно случайно:-хотели дорогу срезать,чтоб домой быстрей попасть...

В этот момент раздался хруст веток саксаула и на ровную,небольшую площадку рядом с машинами вышли два человека...

-Ну за что мне такое наказание?!Другие операторы кино про любовь снимают,их фамилии в титрах пишут,зарплату хорошую платят,а я...Николай Николаич,держите ее крепко,пожалуйста,а то еще вырвется...

-Саша,ты посмотри какая красавица!Королева!Она только шкурку поменяла...Давай-ка приготовься,вот тут снимать будем...

Оператор вздохнул,вскинул камеру на плечо,вспыхнул яркий свет...

-Ночью пустыня оживает.Сегодня нам повезло:-мы поймали среднеазиатскую кобру....

Неожиданно свет потух.

-Все,батарейки сдохли!

-А резервные?

-Тоже!

-Жаль...Такой хороший экземпляр удалось поймать...Придеться отпустить ее на свободу...

Мы,с отвисшими челюстями,наблюдали за сим действом,в пару метрах от нас.Дроздов наклонился и отпустил полутораметровую кобру на свободу...

-Атаз!-заорал Андрюха,но и без этого боевого клича все было ясно...

Кобра с невиданной для змей скоростью,ломанулась налево,а мы,спотыкаясь и падая,на верхушку бархана,направо.Чемпионом забега стала дама-администратор,которая отбросила туфли и амбиции в сторону и,задрав юбку,оказалась первой на верхушке бархана.

-Ребята!Что за паника?Все под контролем,спускайтесь...-смеялся Дроздов

-Нет!Привыкнуть к этому невозможно...Вот и башмак потерял...-ворчал оператор,задумчиво разглядывая порванный носок на правой ноге...

-Сиг...Cигарету дайте...И вниз я не спущусь...-прохрипела администраторша

Мы дружно закурили и стали спускаться к машинам.Оператор нашел свой башмак и, мастерски,придерживая здоровенную камеру под мышкой, надел его на ногу,

-Ну ты Николай Николаич и даешь...Софа отказывется спускаться:-иди,уговаривай теперь!

Я нашел женские туфли и протянул Дроздову...

-Cпасибо,молодой человек...Ну,пошел...-Дроздов взял туфли,и тяжело вздохнув,полез на бархан...

-Ага,Николай Николаич-мы тебя не забудем!-крикнул ему вслед оператор,а нам шепнул,-Софа панически боится змей,сейчас она устроит Николаичу очередной "переход Суворова" через Альпы,с прологом и эпилогом...

Наконец,прокричавшись и выпустив пары,дама,заботливо придерживаемая Дроздовым,была спущена вниз.

-Коля,еще один такой фокус и...Вон перед посторонними ребятами стыдно;-ведущий серьезной передачи,а так себя ведет...

-Софочка,не ворчи!Погляди какая природа,какая тишина и звезды,как прекрасен мир!Жаль,что батарейки сели...

-Не "жаль",а счастье!Поймает,понимаешь,какого-нибудь гада,а мне-снимай...

Дроздов присел и резким движением руки поймал небольшую ящерицу...

-Саша,как можно такое совершенство назвать "гадом"?Позвольте вам представить: круглоголовка,обыкновенная...

Ящерица зашипела и попыталась тяпнуть Дроздова за палец

-Не сердись,моя хорошая,сейчас я тебя отпущу...

-Классная командировка:-змеи,ящерицы,скорпионы,фаланги,злобные лошади и верблюды... Ужас!-вздохнул оператор

-Почему?Мы очень неплохой материал собрали,особенно сейчас,про тушканчиков!

-А про мою спину и коленки,где материал?-бережно упаковывая камеру в чемодан,спросил оператор

-Cаша,это издержки кино.Cмирись и не ропщи!Меня сколько кусали,лягали и грызли?И ничего-молчу!Наша работа людям нужна.

-Подожди Сашенька,будут еще крокодилы-бегемоты и обезьяны-кашалоты.Визы в Египет почти готовы,-съязвила Софа

-Пристрели меня,Софа!Сделай это из гумманистических соображений,или совращу Николай Николаича и он тебя крокодилам скормит!

Администраторша показала кукиш,

-Крокодилы сдохнут-это раз,и я не поеду-это два!С вами Наташка помредактора едет,а она сама любого крокодила загрызет!

-Ребята,я надеюсь вы нам поможете выбраться отсюда?

-Конечно,Николай Николаич!Только,вы в следующий раз, на такой машине в пески не заезжайте,хорошо?

-Другой не оказалось,а снять сюжет надо было срочно...Давайте я вас, на дорожку, своим фирменным чайком на целебных травках угощу?

Чай оказался крепким и бодрящим,как раз то,что надо.Андрюха навосторгался до такой степени,что Дроздов подарил этому прохиндею весь термос,да еще и с автографом впридачу.

Потихоньку сдавая назад,и подтягивая Рафик лебедкой,мы выбрались из песков на относительно твердую дорогу,вернули на место сбитый знак с кирпичом,и покатили в объезд.Только под утро мы добрались до трассы и распрощались с Дроздовым и его съемочной группой.

Рафик укатил в Ташкент,а мы поехали домой,отсыпаться после бурной ночи...

-----------


P.S. Вот такая история.А ведь он,снимая сюжеты для передач ,постоянно,с улыбкой, рисковал жизнью...Здоровья Вам Николай Николаевич ,долгих лет жизни !

АНТИФИШКИ
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Метки: истории   истории про красивых людей   яавтор   
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3k
SandMANn 2 часа назад
Такой позитивный человек. Здоровья!!!
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Том Джоуд 2 часа назад
Николая Николаевича любят все. Добрейшей души человек. Национальное достояние.
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28k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Я в садик ходил, его передачи смотрел, стал октябрёнком - смотрел, пионером, комсомольцем (тоже смотрел, но реже), у меня дети родились, того и гляди дедом стану, а он не меняется... ))) Долгих тебе лет, Дядя Коля )))
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Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
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