Самые смешные мемы. Выпуск № 27

2283
20
Самые смешные мемы за день!
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года
- Киномемы для киноманов
- 30+ остроумных фото, которые добавят улыбку в ваш день
- Звезды и их двойники: страшные и смешные
- Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Новости партнёров
А дальше пошла цепь драматических событий. 29 августа в сеансе связи программу ввели на борт «Фобоса-1». Без той единственной буквы безобидная команда на включение научного прибора превратилась не в абракадабру, а (вот она трагическая случайность) в «команду-убийцу» на выключение пневмосистемы ориентации и стабилизации. И вот спокойно летящий, «ничего не подозревающий» аппарат вдруг оказался без «рук», без «ног». Он «увидел», что Солнце отворачивается от его солнечных батарей, но спасти себя не смог: его «спеленали», лишили сил ложной командой. Бортовые батареи аккумуляторы, не получающие подпитки от солнечных батарей, рано или поздно разрядились, и бортовые радиоприёмники и передатчики оказались без питания. В ночь с 1 на 2 сентября ничего не подозревавшие управленцы приступили к намеченному сеансу, но ответный сигнал не получили. Утром они поняли, что натворили…
Месяц непрерывных попыток восстановить связь удачи не принёс. Коллектив воспринял неожиданную гибель машины (что называется, на ровном месте) как личную драму».
Советскому Союзу проект обошёлся в 272 млн рублей, зарубежным участникам в 60 млн; при этом стоимость станций Фобос 1 составила 51 млн.
Однажды студент спросил профессора "Профессор, а Вы когда спать ложитесь, бороду на подушку кладете или под подушку?"... После двух бессонных ночей профессор подумал "Вот с*ка этот студент! Ведь ни так неудобно, ни так....."