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Самые смешные мемы. Выпуск № 27

Самые смешные мемы. Выпуск № 27

Автор:
22 августа 2022 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
2283
20

Самые смешные мемы за день!

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Источник:

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Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
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OldFishkian 2 часа назад
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Shtoppi Час назад
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S__D Shtoppi Час назад
У меня как-то раз из-за одной запятой полсайта съехало. Из-за сраной запятой! Задолбался причину искать, думал уже - мистика какая-то. Но нашёл, славабогу.
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CRustFN 2 часа назад
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CRustFN 2 часа назад
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S__D CRustFN 58 минут назад
Ну, если ейный папенька мультимиллиардер, то пуркуа бы и не па?
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CRustFN 2 часа назад
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hairov 2 часа назад
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hairov 2 часа назад
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Corrosion Автор поста 2 часа назад
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