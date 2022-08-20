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«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов

«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов

Автор:
20 августа 2022 22:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
482
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Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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3  комментария
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♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Да, нет уже таких актёров.......
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Юганск

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