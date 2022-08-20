«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов

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Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Альгис Арлаускас, Денис Кмит, Светлана Аманова, режиссер фильма Леонид Гайдай и Борислав Брондуков на съемках комедии «Спортлото-82», 1982 год.
— Товарищи! Я хочу предупредить вас. В горах множество диких зверей, даже медведи есть... Пожалуйста, не пугайте, не обижайте их!
— Товарищи! Я хочу предупредить вас. В горах множество диких зверей, даже медведи есть... Пожалуйста, не пугайте, не обижайте их!
2.
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма «Служебный роман», 1977 год.
— Что вы за человек? Я никак не могу вас раскусить...
— Не надо меня кусать, зачем раскусывать.
— Что вы за человек? Я никак не могу вас раскусить...
— Не надо меня кусать, зачем раскусывать.
×
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3.
Режиссер Юлий Карасик и актриса Галина Польских на съемках фильма «Дикая собака Динго», 1962 год.
6.
Юрий Никулин, Михаил Кононов и режиссер Алексей Герман во время съемок фильма «Двадцать дней без войны», 1976 год
8.
Алексей Смирнов, Ролан Быков и Фрунзик Мкртчян на съемках фильма «Айболит-66», 1966 год.
— Пустите доброго человека! Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь!
— Пустите доброго человека! Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь!
9.
Наталия Кустинская и Евгений Жариков на съемках фильма «Три плюс два», 1963 год.
— Рома, у нас, по-моему, тоже хлеба нет.
— Зачем хлеб, когда есть сухарики.
— Рома, у нас, по-моему, тоже хлеба нет.
— Зачем хлеб, когда есть сухарики.
10.
Василий Шукшин в роли Лопахина на съемках фильма «Они сражались за Родину», 1974 год.
— Эй! Богомолец Иван! Чойт ты по-стариковски, всё больше сверху-то елозишь? В земляной работе, как в любви — надо достигать определённой глубины! А ты всё сверху норовишь копаться! Поверхностный ты человек, Ваня!
— Эй! Богомолец Иван! Чойт ты по-стариковски, всё больше сверху-то елозишь? В земляной работе, как в любви — надо достигать определённой глубины! А ты всё сверху норовишь копаться! Поверхностный ты человек, Ваня!
12.
Наталья Гундарева и Виктор Проскурин на съемках фильма «Однажды 20 лет спустя», 1979 год.
— А как вы успеваете все делать: вы одна и десять детей?
— Да я бы одна вообще ничего не успевала, но мне десять человек помогают
— А как вы успеваете все делать: вы одна и десять детей?
— Да я бы одна вообще ничего не успевала, но мне десять человек помогают
14.
Режиссер Григорий Чухрай и актеры Нина Дробышева и Евгений Урбанский во время съемок картины «Чистое небо», 1960-е годы
16.
Тамара Семина и Алексей Баталов на съемках фильма «День счастья», 1963 год.
— А, вот, в народе говорят разлука любовь бережет.
— Это те говорят, кто никогда не разлучается.
— А, вот, в народе говорят разлука любовь бережет.
— Это те говорят, кто никогда не разлучается.
17.
Людмила Савельева, режиссер Сергей Бондарчук, Андрей Семин и Антонина Шуранова во время подготовки к съемке сцены из фильма «Война и мир», 1960-е годы
19.
Режиссер Никита Михалков смотрит в камеру на съемках фильма «Несколько дней из жизни Обломова», 1979 год
21.
Людмила Гурченко, Евгений Евстигнеев, Светлана Пономарева, Наталья Назарова и Станислав Соколов на съемках фильма «Любимая женщина механика Гаврилова», 1981 год
22.
Режиссер Александр Зархи репетирует сцену с актрисой Татьяной Самойловой на съемках фильма «Анна Каренина», 1966 год.
— Я люблю Вас.
— За что?
— Любовь не задает вопросов.
— Я люблю Вас.
— За что?
— Любовь не задает вопросов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР актеры интересно кино фотографии
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