«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов

12.

Наталья Гундарева и Виктор Проскурин на съемках фильма «Однажды 20 лет спустя», 1979 год.

— А как вы успеваете все делать: вы одна и десять детей?

— Да я бы одна вообще ничего не успевала, но мне десять человек помогают