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Как выглядел птерозавр размером с истребитель

Как выглядел птерозавр размером с истребитель

Автор:
24 июня 2022 17:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   динозавры   интересное   ископаемые   исследования   птеродактили   ученые   
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Палеонтологи, когда находят каки-нибудь интересные косточки, понимают, что это только начало долгого пути. Изучить, описать, понять, в чем их отличие от предыдущих находок.
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Источник:

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Метки: Прошлое   динозавры   интересное   ископаемые   исследования   птеродактили   ученые   
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2  комментария
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Corvus Corax 51 минуту назад
"от арамбургиании и вовсе лишь один огромный шейный позвонок"
Не, я очень далеко не специалист... но по одному позвонку решить, что это птерозавр, а не велоцираптор, не диплодок, не стегозавр? Мой голова не есть это мочь...
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