Как выглядел птерозавр размером с истребитель

638
11
Палеонтологи, когда находят каки-нибудь интересные косточки, понимают, что это только начало долгого пути. Изучить, описать, понять, в чем их отличие от предыдущих находок.
Описания кетцалькоатля учёные дожидались больше сорока лет. Как же выглядел этот огромный птерозавр?
Дуглас Лоусон, 24-летний магистрант Техасского университета, провел 1971-й год, собирая окаменелости в национальном парке Биг-Бенд и нашёл в твёрдом песчанике кости какого-то неизвестного животного. Взяв образец он показал его своему научруку Уонну Лангстону, который в ноябре написал в своём полевом дневнике: "Всё ещё не уверен, что это такое. Кости слишком велики для любого известного мне птерозавра, но их стенки слишком тонкие, чтобы быть чем-то, кроме птерозавра. Порода представляет собой довольно твердый жёлто-белый песчаник, в котором будет трудно вести раскопки. Сверху нависает крутой утес. Точно работа уже не для этого года!"
Дуглас Лоусон, 24-летний магистрант Техасского университета, провел 1971-й год, собирая окаменелости в национальном парке Биг-Бенд и нашёл в твёрдом песчанике кости какого-то неизвестного животного. Взяв образец он показал его своему научруку Уонну Лангстону, который в ноябре написал в своём полевом дневнике: "Всё ещё не уверен, что это такое. Кости слишком велики для любого известного мне птерозавра, но их стенки слишком тонкие, чтобы быть чем-то, кроме птерозавра. Порода представляет собой довольно твердый жёлто-белый песчаник, в котором будет трудно вести раскопки. Сверху нависает крутой утес. Точно работа уже не для этого года!"
В следующие два года из песчаника были извлечены почти полное левое крыло, а в другом месте той же формации нашли и более полные скелеты, птерозавров поменьше.
И Лангстон и Лоусон поняли, что нашли самого крупного в истории птерозавра. В 1975 году Лоусон отправил в журнал Science небольшую статью о находке, где дал минимальные сведения о "птерозавре из Биг-Бадена". Размеры привлекли внимание и о нём написали во всех газетах, а New York Times разместила его изображение на первой полосе.
И Лангстон и Лоусон поняли, что нашли самого крупного в истории птерозавра. В 1975 году Лоусон отправил в журнал Science небольшую статью о находке, где дал минимальные сведения о "птерозавре из Биг-Бадена". Размеры привлекли внимание и о нём написали во всех газетах, а New York Times разместила его изображение на первой полосе.
×
×
В следующей заметке в научный журнал Лоусон уже дал птерозавру имя Quetzalcoatlus northropi: родовое имя в честь ацтекского бога Кетцалькоатля, а видовое - в честь Джека Нортропа, основателя авиастроительной компании Northrop, с бесхвостым самолетом которой сравнивала птерозавра обложка мартовского выпуска Science. Также в этой статье Лоусон опять не предоставил подробного описания костей. 46 лет специалисты видели только такое.
8 декабря в "Журнале палеонтологии позвоночных" вышел спецвыпуск под названием Memoir 19: The Late Cretaceous pterosaur Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). Его посвятили полностью известным остаткам кетцалькоатля, найденного в нацпарке Биг-Бенда. Это была уже серьёзная монография в 251 страницу, где описали три вида птерозавров, которые относятся к двум разным родам:
Quetzalcoatlus northropi,
Quetzalcoatlus lawsoni (ранее известный как Quetzalcoatlus sp.),
Wellnhopterus brevirostris.
В первой главе рассказывалось об истории находок и о том, как они распределены по национальному парку Биг-Бенд. Во второй описываются условия, в которых жили кетцалькоатли 68 миллионов лет назад. Также сделана попытка реконструировать окружающую среду того периода.
Ну а третья и самая большая глава подробно описывала все найденные остатки - 356 скелетных элементов из 229 экземпляров.
И была ещё часть морфологическая, описывающая, как могло жить существо с описанным скелетом, как ел, как питался и как летал.
Quetzalcoatlus northropi,
Quetzalcoatlus lawsoni (ранее известный как Quetzalcoatlus sp.),
Wellnhopterus brevirostris.
В первой главе рассказывалось об истории находок и о том, как они распределены по национальному парку Биг-Бенд. Во второй описываются условия, в которых жили кетцалькоатли 68 миллионов лет назад. Также сделана попытка реконструировать окружающую среду того периода.
Ну а третья и самая большая глава подробно описывала все найденные остатки - 356 скелетных элементов из 229 экземпляров.
И была ещё часть морфологическая, описывающая, как могло жить существо с описанным скелетом, как ел, как питался и как летал.
Как он летал
Некто Кроуфорд Гринуолт в 1975 году подсчитал, что птица с такой плечевой костью должна была весить 440 кг и не смогла бы летать. Но Лоусон ответил, что расчёты для птиц не обязательно верны для птерозавров, которые летали несколько иначе. Ещё не было найдено ни одного нелетающего птерозавра, о чём говорят огромные грудные мышцы, очень пневматизированные кости и длинные крылья. Кетцалькоатль летал.
Массу этого птерозавра рассчитывали по-разному. Дональд Хендерсон вычислил вообще какие-то невероятные 544 кг. Но в этом случае кетцалькоатль просто не смог бы подняться в воздух из-за нехватки мышечной массы.
С 2010 года стали считать, что его масса была 180-250 кг, которая была вполне реальна для подъёма при его размерах. В новой монографии оценка была немного скорректирована - до 150 кг.
С 2010 года стали считать, что его масса была 180-250 кг, которая была вполне реальна для подъёма при его размерах. В новой монографии оценка была немного скорректирована - до 150 кг.
Как именно взлетал кетцалькоатль также было не совсем ясно: с разбега или с прыжка с места. Или вообще с четверенек. Стартовый прыжок должен был подбрасывать птерозавра на три метра вверх. Могли ли быть на такое способны его мышцы ног - неизвестно.
Двое авторов склонялись к варианту, когда кетцалькоатль взлетал с четырех конечностей.
Сложно проверить гипотезы, ведь сейчас нет животных, размер которых можно было бы сопоставить с кетцалькоатлем. Сейчас с четырёх конечностей взлетают некоторые летучие мыши и именно Desmodus rotundus приводят в пример специалисты в качестве примера. Но сложно перенести механику животного весом в 40 граммов на птерозавра, который тяжелее в пять тысяч раз.
Сложно проверить гипотезы, ведь сейчас нет животных, размер которых можно было бы сопоставить с кетцалькоатлем. Сейчас с четырёх конечностей взлетают некоторые летучие мыши и именно Desmodus rotundus приводят в пример специалисты в качестве примера. Но сложно перенести механику животного весом в 40 граммов на птерозавра, который тяжелее в пять тысяч раз.
Как он выглядел
Кетцалькоатль относится к семейству аждархид, которые как раз были одними из последних птерозавров и были самыми крупными.
Кроме кетцалькоатля, на титул "короля неба" претендуют румынский хацегоптерикс и иорданская арамбургиания.
Кроме кетцалькоатля, на титул "короля неба" претендуют румынский хацегоптерикс и иорданская арамбургиания.
Вот только их костей найдено ещё меньше. От хацегоптерикса остались лишь плечевая кость и фрагменты черепа, а от арамбургиании и вовсе лишь один огромный шейный позвонок. Если пропорционально увеличить кетцалькоатля Лоусона под размеры этого позвонка, то крупнее будет арамбургиания. Но мы не знаем, какими были пропорции арамбургиании. Возможно она была среднего размера птерозавром с непропорционально длинной шеей. Пока найден лишь один позвонок.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как динозавры оказались на Луне раньше человека?
- Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить
- Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга
- Что самое противное на вкус
- Ученые выяснили функцию "воротника" у протоцератопсов
Новости партнёров
Не, я очень далеко не специалист... но по одному позвонку решить, что это птерозавр, а не велоцираптор, не диплодок, не стегозавр? Мой голова не есть это мочь...