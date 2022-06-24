Как выглядел птерозавр размером с истребитель

8 декабря в "Журнале палеонтологии позвоночных" вышел спецвыпуск под названием Memoir 19: The Late Cretaceous pterosaur Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea). Его посвятили полностью известным остаткам кетцалькоатля, найденного в нацпарке Биг-Бенда. Это была уже серьёзная монография в 251 страницу, где описали три вида птерозавров, которые относятся к двум разным родам:

Quetzalcoatlus northropi,

Quetzalcoatlus lawsoni (ранее известный как Quetzalcoatlus sp.),

Wellnhopterus brevirostris.

В первой главе рассказывалось об истории находок и о том, как они распределены по национальному парку Биг-Бенд. Во второй описываются условия, в которых жили кетцалькоатли 68 миллионов лет назад. Также сделана попытка реконструировать окружающую среду того периода.

Ну а третья и самая большая глава подробно описывала все найденные остатки - 356 скелетных элементов из 229 экземпляров.

И была ещё часть морфологическая, описывающая, как могло жить существо с описанным скелетом, как ел, как питался и как летал.