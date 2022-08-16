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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
16 августа 2022 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
6007
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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48  комментариев
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22k
СергейПименов 8 часов назад
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..и не винчестер, а Ремингтон со скользящим затвором
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3k
Палыч 50 минут назад
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..юне порт usb, а кассетная дека
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1k
Алексей Ц Час назад
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была такая фигня, но жена не взбесилась, а обрадовалась.
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14k
Сергей 2 часа назад
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А мне ражие нравятся! Оранжевые!:)
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39k
Игорь 2 часа назад
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Вообще-то, в старину на Руси, девушку, точнее уже молодую жену, учили готовить в доме мужа...
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213
Хачик 3 часа назад
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Вовочка в садике обращается к подружке:"- Смотри, что у меня есть!", снимая штаны и показывая письку. Девочка расплакалась, потому, что у нее нет такой штуки и убежала. На другой день она подходит к Вовочке, вся гордая и говорит: "- А мне мама сказала, что, когда я вырасту, у меня таких штук будут сотни!"...
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1k
евгений ровенский 3 часа назад
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Стареет тело, но ни когда не стареет душа! ( сократил малость) Не мое, жизненная песня.
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31k
Альтист Данилов 3 часа назад
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7k
Алекс. К. 5 часов назад
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Это фигня .Мы однажды будучи в Красной Армии зашли в чипок перед закрытием , чтоб спокойно принять по 150 , пока буфетчица там прибирается , и тут припёрся какой-то прапор, и начал там с ней ляля -тополя .
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1k
Connor_John 5 часов назад
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Да ладно! Приколисты, блин... Любой рецепт включает, кроме списка ингредиентов и последовательности их помещения в кастрюлю/сковородку, ещё кучку издевательств типа "на глаз", "по вкусу", "до готовности" и прочие
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4k
dima 5 часов назад
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У жены надо еще выяснить, такой ли это был спонтанный поступок.....
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1k
Куртуазный Маньерист 6 часов назад
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Заинтриговал...Что там за фиаско со стиралкой?
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Куртуазный Маньерист 6 часов назад
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Не звуковая карта, а телеграф
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3k
perekrestok 6 часов назад
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Готовить не очень умею и не очень люблю. Но когда приходится что то готовить всегда точно следую тому, что указано в рецепте и по составу продуктов и по времени приготовления. Никогда еще от еды не отказались и не плевались. Иногда просят повторить. Тогда немного ошибаюсь и говорю что раз на раз не приходится. Вот как то так.
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15k
эмосурикат прямоползающий 7 часов назад
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я них.уя не худею
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2k
анатолий горленко 7 часов назад
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забегает на кухню:
- Мааам! А когда я вырасту, у меня будет две писи, как у папы?
-???!!!
- Ну одна - маленькая, чтобы писать, а другая - большая, чтобы чистить зубы моей нянечке...
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анатолий горленко 7 часов назад
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Шерлок Холмс очень любил играть на скрипке.
Но, к сожалению, не умел...
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