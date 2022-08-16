Перекусим? Тест на знание съедобных фруктов

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Сможете ли выжить на необитаемом острове, если питаться придётся незнакомыми ягодами и фруктами?
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Да. Только большинство из них - только один раз в жизни...
))))))))))
пойду йеаблоко съем
Просто некоторые можно съесть только один раз в жизни...
ЗЫ. Полезла в справочник!)
Я ВСЕ поставил - ядовиты, а мне - кушать незнакомые плоды вам противопоказано!... Если сомневаетесь, не ешьте незнакомую еду.
Да я вообще всё есть отказался!
Вы тут спрашивайте - съедобны ли ягоды водяники, усы клубники и гонобобель. А все ваши экзотики тут ни разу на фото не видали.
С высокой долей вероятности вы умеете отличить ядовитый плод от съедобного
Из 12 вопросов ответили верно на 10. В выборе неизвестной еды доверьтесь лучше специалисту.
Кушать незнакомые фрукты и ягоды вам противопоказано
ну как так то(