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Перекусим? Тест на знание съедобных фруктов

Перекусим? Тест на знание съедобных фруктов

Автор:
16 августа 2022 17:37
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Тесты   несъедобные фрукты   растения   съедобные фрукты   тест   ядовитая еда   
5811
1
Сможете ли выжить на необитаемом острове, если питаться придётся незнакомыми ягодами и фруктами?

Источник:

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Метки: Еда   Тесты   несъедобные фрукты   растения   съедобные фрукты   тест   ядовитая еда   
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59  комментариев
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17k
Delhana 6 часов назад
Большую часть даже в интернете не видел, хрена тут угадывать, если в реале столкнутся нет вариантов. А вот если про то, что растет под ногами в местных широтах, реально было бы ценно.
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4k
Alexbux1 Час назад
Перекусим говоришь , давай перекусим, давай...
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4k
Alexbux1 Час назад
12 из 12, некоторые знал ,но та пара ядовитых была фотана не в разрезе.
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7k
Лаврентий 2 часа назад
- Доктор, а это правда, что все грибы можно есть?
- Да. Только большинство из них - только один раз в жизни...
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17k
Valiko 2 часа назад
Лучше б про грибы тест запилил. А эти джаботикабы даже автопроверка не признает.
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49k
Олег 3 часа назад
на все вопросы я ответил "ядовиты"....лучше остаться голодным, чем нажраться яда
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
все скушать мона, но не нуна)))
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
из 12- 7 правильных
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30
twincam 3 часа назад
Из 12 вопросов ответили верно на 4. Если сомневаетесь, то лучше не кушайте незнакомую еду.
))))))))))
пойду йеаблоко съем
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2k
Bar 3 часа назад
Самый тупорылый тест
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321
Миха Bar 2 часа назад
точно!
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40k
Aleksandr 3 часа назад
Все фрукты съедобны.
Просто некоторые можно съесть только один раз в жизни...
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0
Ксения 3 часа назад
Тест сделан некорректно, думать не надо) у всех съедобных - фотки в разрезе, разломе, то есть их уже сфотографировали как съедобные, а несъедобные плоды- просто фото из справочников, на дереве. Кроме "жабутикабы", но ее и так с детства знаю по сказке
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108k
Москвичка 4 часа назад
Чели-буха))))
ЗЫ. Полезла в справочник!)
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511
Lexx 4 часа назад
Ядовитому плоду всякие шипы, колючки и толстый "панцирь" не нужны.
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6k
Горец Ю 4 часа назад
Бл...
Я ВСЕ поставил - ядовиты, а мне - кушать незнакомые плоды вам противопоказано!... Если сомневаетесь, не ешьте незнакомую еду.
Да я вообще всё есть отказался!
Вы тут спрашивайте - съедобны ли ягоды водяники, усы клубники и гонобобель. А все ваши экзотики тут ни разу на фото не видали.
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395
Александр Долматов 4 часа назад
Несколько туповатая система подсчёта очков. Если человек ошибся два раза, указав на съедобные растения в качестве ядовитых, он останется жить. А вот если он ошибётся всего один раз, выбрав джаботикаву в качестве съедобной, то в тесте получит балл выше, но станет трупом.
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1k
DM101 4 часа назад
на все вопросы отвечал съедобны:
С высокой долей вероятности вы умеете отличить ядовитый плод от съедобного
Из 12 вопросов ответили верно на 10. В выборе неизвестной еды доверьтесь лучше специалисту.
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11k
Мистер Фикс 4 часа назад
Я их не знаю, поэтому все выбрал ядовитыми. На всякий случай
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6k
Али Ди 4 часа назад
Которые на фото разрезаны съедобны, логика ептеть.
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16k
Ал 4 часа назад
Теперь давайте тест на колбасу и пельмени !
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382
imho Ал 2 часа назад
Согласен, это будет куда важнее в отличии от фруктов с которыми мы вряд ли столкнемся.
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1k
Денис Ануфриев 4 часа назад
Из 12 вопросов ответили верно на 4. Если сомневаетесь, то лучше не кушайте незнакомую еду.
Кушать незнакомые фрукты и ягоды вам противопоказано
ну как так то(
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