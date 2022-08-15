Власти Норвегии усыпили любимицу туристов моржиху Фрейю "из соображений безопасности"

Управление рыболовства Норвегии усыпило звезду соцсетей моржиху по имени Фрейя. 600-килограммовая очаровашка приплыла к норвежским берегам в июне, да так там и задержалась. Фрейя была общительна, дружелюбна и прославилась своей привычкой взбираться на причаленые лодки и катера во фьорде Осло, чтобы погреться на солнышке.
Фрейя любила позировать туристам и собирала вокруг себя толпы людей, которые охотно снимали её на камеры своих мобильных телефонов. Проблема была одна - не все плавательные средства выдерживали "бодипозитивную" тушу малышки Фреи.
В результате суда иногда шли на дно, владельцы пытались отогнать моржиху водой из шланга, но это не всегда удавалось, а пострадавшие шли в страховые компании и требовали компенсаций за "вандализм". Об этом в июле сообщал канал РЕН ТВ.
Всё закончилось печально - норвежские власти приняли радикальное решение избавиться от моржихи быстро и навсегда. Вывезти Фрею подальше в море оказалось слишком сложно (да и затратно), — утверждают чиновники, поэтому её решили усыпить.
«Решение об усыплении было принято после общей оценки, в результате которой мы пришли к выводу, что жизни и здоровью людей может угрожать опасность», — пояснил глава управления рыболовства Франк Бакке-Йенсен.
Специалисты ведомства пришли к выводу, что риск возникновения опасных ситуаций для людей и животных был очень высоким. Несмотря на неоднократные призывы, жители не следовали рекомендациям держаться подальше от животного, поселившегося в Осло-фьорде, и несколько раз возникали опасные ситуации. Бакке-Йенсен пояснил, что переместить моржиху «было бы очень сложно и сопряжено с высоким риском, поэтому этот вариант был исключен».
«Мы понимаем, что это решение может вызвать реакцию общественности, но я уверен, что это было правильное решение. Мы заботимся о благополучии животных, но жизнь и здоровье людей должны стоять на первом месте», — подчеркнул он.
Отмечается, что моржиху усыпили гуманным способом, ее тело было передано специалистам для дальнейшей обработки и ветеринарного осмотра.
Фрейя, названная именем скандинавской богини красоты прославилась, попав в заголовки газет после 17 июля, когда ее впервые заметили в водах норвежской столицы. До этого Фрейю видели в Великобритании, Нидерландах, Дании и Швеции.
"Несмотря на неоднократные призывы держаться от животного подальше, к моржихе продолжали приближаться любопытные зеваки, иногда с детьми, чтобы сделать фотографии.
И хотя никакой агрессии по отношению к людям моржиха не проявляла, норвежские власти сочли за благо убить животное", - пишет КП.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Своё всё одно возьмём.
Цинично, но все довольны - моя страховая получением "талисмана" и "зелёным" пиаром, Фрейя жива и наверняка ещё и покормлена (ну тут с ихтиологами надо обсудить), туристы в восторге. Хозяева лодок не довольны (мне хочется кататься уже сейчас и нафиг не впёрлось возиться со страховой и ремонтироваться), но в случае полного и безпроблемного покрытия ущерба я бы гундосил только на личное невезение.
Прилетели, осмотрели, вылечили, отвезли подальше, выпустили.
Но да, мы орки-дикари, а в европе эльфы [мат]...е.