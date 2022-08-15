Власти Норвегии усыпили любимицу туристов моржиху Фрейю "из соображений безопасности"

«Решение об усыплении было принято после общей оценки, в результате которой мы пришли к выводу, что жизни и здоровью людей может угрожать опасность», — пояснил глава управления рыболовства Франк Бакке-Йенсен.

Специалисты ведомства пришли к выводу, что риск возникновения опасных ситуаций для людей и животных был очень высоким. Несмотря на неоднократные призывы, жители не следовали рекомендациям держаться подальше от животного, поселившегося в Осло-фьорде, и несколько раз возникали опасные ситуации. Бакке-Йенсен пояснил, что переместить моржиху «было бы очень сложно и сопряжено с высоким риском, поэтому этот вариант был исключен».

«Мы понимаем, что это решение может вызвать реакцию общественности, но я уверен, что это было правильное решение. Мы заботимся о благополучии животных, но жизнь и здоровье людей должны стоять на первом месте», — подчеркнул он.