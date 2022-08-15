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Власти Норвегии усыпили любимицу туристов моржиху Фрейю "из соображений безопасности"

Власти Норвегии усыпили любимицу туристов моржиху Фрейю "из соображений безопасности"

Автор:
15 августа 2022 12:16
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Фрейя   власти Норвегии   лодки   моржиха   норвегия   усыпили   
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Управление рыболовства Норвегии усыпило звезду соцсетей моржиху по имени Фрейя. 600-килограммовая очаровашка приплыла к норвежским берегам в июне, да так там и задержалась. Фрейя была общительна, дружелюбна и прославилась своей привычкой взбираться на причаленые лодки и катера во фьорде Осло, чтобы погреться на солнышке.

Фрейя любила позировать туристам и собирала вокруг себя толпы людей, которые охотно снимали её на камеры своих мобильных телефонов. Проблема была одна - не все плавательные средства выдерживали "бодипозитивную" тушу малышки Фреи.

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В результате суда иногда шли на дно, владельцы пытались отогнать моржиху водой из шланга, но это не всегда удавалось, а пострадавшие шли в страховые компании и требовали компенсаций за "вандализм". Об этом в июле сообщал канал РЕН ТВ.

Всё закончилось печально - норвежские власти приняли радикальное решение избавиться от моржихи быстро и навсегда. Вывезти Фрею подальше в море оказалось слишком сложно (да и затратно), — утверждают чиновники, поэтому её решили усыпить.

«Решение об усыплении было принято после общей оценки, в результате которой мы пришли к выводу, что жизни и здоровью людей может угрожать опасность», — пояснил глава управления рыболовства Франк Бакке-Йенсен.

Специалисты ведомства пришли к выводу, что риск возникновения опасных ситуаций для людей и животных был очень высоким. Несмотря на неоднократные призывы, жители не следовали рекомендациям держаться подальше от животного, поселившегося в Осло-фьорде, и несколько раз возникали опасные ситуации. Бакке-Йенсен пояснил, что переместить моржиху «было бы очень сложно и сопряжено с высоким риском, поэтому этот вариант был исключен».

«Мы понимаем, что это решение может вызвать реакцию общественности, но я уверен, что это было правильное решение. Мы заботимся о благополучии животных, но жизнь и здоровье людей должны стоять на первом месте», — подчеркнул он.

Отмечается, что моржиху усыпили гуманным способом, ее тело было передано специалистам для дальнейшей обработки и ветеринарного осмотра.

Фрейя, названная именем скандинавской богини красоты прославилась, попав в заголовки газет после 17 июля, когда ее впервые заметили в водах норвежской столицы. До этого Фрейю видели в Великобритании, Нидерландах, Дании и Швеции.

"Несмотря на неоднократные призывы держаться от животного подальше, к моржихе продолжали приближаться любопытные зеваки, иногда с детьми, чтобы сделать фотографии.

И хотя никакой агрессии по отношению к людям моржиха не проявляла, норвежские власти сочли за благо убить животное", - пишет КП.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Животное   Фрейя   власти Норвегии   лодки   моржиха   норвегия   усыпили   
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75  комментариев
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12k
сеньор Леонсио 11 часов назад
Типично европейская "логика" моржиху усыпить,жирафа убить на глазах у детей,а массовый убийца в тюрьме в приставку рубится,и пишет жалобы на недостаточный комфорт содержания!

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26
twincam 16 минут назад
У.Е.Б.А.Н.Ы гейропейские.
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210
Дементий Мурзич 44 минуты назад
Норги уроды! У норгов уже давно нет чести,совести и человеческой самости.После 1919 года это нация [мат]. Стоит вспомнить их подвиги в терр.водах СССР.Стоит вспомнить как они выбивали "морского зверя" в Северном море ,про их рейды по прибрежным деревням, как эти самки собаки вырезали деревни и грабили местных поморов. Ага, и "ейные китобои" так постарались, что до сих пор популяция тюленей не восстановилась. Нация рогатых ублюдков.
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3k
sailor_cool Час назад
Когда усыпляли, интересно, детей позвали посмотреть? Как с тем жирафом.
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6k
HUBLOT Час назад
Лучше бы короля своего усыпили. И лыжников-астматиков вместе с ним.
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26
twincam HUBLOT 15 минут назад
не не....
лыжников на вилы поднять.
короля сжечь на костре ))))))))
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22k
Carma Warrior 2 часа назад
Типичные толерантные европейцы.... мочить их надо в сортире, как завещал наш лидер....
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4k
Александр 2 часа назад
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3k
Protivogaz 2 часа назад
Отправили к жирафику в Вальхаллу.
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8k
Garpia121 3 часа назад
Хуже человека, зверя нет. Даже если ты добрый и неагрессивный, найдется сволочь, которой ты мешаешь. А другие сволочи безжалостно убьют.
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2k
Артур 3 часа назад
Эту Путин её убил!!!!
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24k
Slawa49 4 часа назад
а кто то из зоозащитников знает когда у моржихи переклинит и на что способна 600 килограмовая туша???? не власти виноваты а именно зоозащитники и зеваки которые прикормили животное!!! на ДВ так часто вдоль трасс прикармливают медведей, а потом их приходится отстреливать ибо зверю нужно 2 секунды чтобы порвать человека!
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14k
info-kozirev 4 часа назад
Тупорылые европейские скоты,вместо нормального отношения к животному (и правилам обращения с такими животными),эти питоры ничего не придумали лучше,как убить моржиху,сука,сами скоты полоумные,а виноватой морж оказался.
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1k
КАКАнгел 4 часа назад
Я скорблю. ещё 1 повод при первой возможности упразднить норвегию.
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6k
Pravednik84 6 часов назад
Не, ну хозяев затопленных катеров искренне жаль, но это исключительно проблема страховой компании. На месте страховой посчитал бы убытки и риски, попросил бы у города частичного покрытия ущерба (даст - хорошо, не даст, ну да и ладно), а сам бы тем временем провёл бы рекламную кампанию в стиле "наша страховая дружит с природой и Фрейя не является основанием для увеличения страховых взносов, дружите и вы".
Своё всё одно возьмём.
Цинично, но все довольны - моя страховая получением "талисмана" и "зелёным" пиаром, Фрейя жива и наверняка ещё и покормлена (ну тут с ихтиологами надо обсудить), туристы в восторге. Хозяева лодок не довольны (мне хочется кататься уже сейчас и нафиг не впёрлось возиться со страховой и ремонтироваться), но в случае полного и безпроблемного покрытия ущерба я бы гундосил только на личное невезение.
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8k
Владимир 7 часов назад
Кровожадные европейцы. Спалить их нахер как Содом и Гоморру.
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3k
perekrestok 7 часов назад
Чтобы они так в Норвегии каждый третий раз мясом давились.
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1k
Дмитрий 7 часов назад
https://www.vesti.ru/article/2852634https://www.vesti.ru/article/2852634

Прилетели, осмотрели, вылечили, отвезли подальше, выпустили.
Но да, мы орки-дикари, а в европе эльфы [мат]...е.
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5k
BenderRodriguez 7 часов назад
Ну вывезти подальше смысла нет. Она обратно приплывёт. Если ее видели в Дании и Швеции, то куда ее везти? На другой конец земли?
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4k
Rubiroid_47 8 часов назад
Грета, у тебя появился второй шанс!
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−40
topersk 8 часов назад
зоошиза уже возбудилась?
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3k
Vladimir Lysikov 8 часов назад
То жирафа на глазах у детей освежуют, то несчастную моржиху усыпят...ЕС..."цивилизация", надо равняться(нет).
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