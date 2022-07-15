Эй, не стойте слишком близко, я гиена, а не киска!

Несмотря на физиологическое сходство с собаками, эти звери технически больше кошки: органы слуха, череп и особенно строение кровеносной системы у них такие же, как у кошачьих.

Ареал обитания самых крупных гиен – пятнистых – это Африка. Эти представители вида достигают полутора метров в холке. Остальные три из существующих ныне – коричневая, полосатая и трубкозуб мельче.