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Эй, не стойте слишком близко, я гиена, а не киска!

Эй, не стойте слишком близко, я гиена, а не киска!

Автор:
15 июля 2022 14:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   гиена   кошка   матриархат   образ_жизни   привычка   природа   сходство   
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Ох, уже эти гиены. Название даже стало синонимом подхалима и трусливого человека. Но на деле эти животные совсем иные по сравнению с тем образом, что рисуют нам заезженные стереотипы.

Малыши появляются на свет крошечными, весят меньше 500 г. Шкурка новорожденных черная, а пятнышки на ней проявляются позднее, только спустя несколько недель.


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Несмотря на физиологическое сходство с собаками, эти звери технически больше кошки: органы слуха, череп и особенно строение кровеносной системы у них такие же, как у кошачьих.

Ареал обитания самых крупных гиен – пятнистых – это Африка. Эти представители вида достигают полутора метров в холке. Остальные три из существующих ныне – коричневая, полосатая и трубкозуб мельче.


Интересная особенность этих пятнистых созданий – полный и неоспоримый матриархат со строгой иерархической системой. Это обусловлено повышенным содержанием тестостерона  у самок. Те, что занимают более низкую ступень на иерархической лестнице, все равно по статусу выше, нежели самцы. Опять же иерархическая борьба за первенство идет только между самками: самцы держатся в сторонке от этого и в оспаривании права сильнейших не участвуют.


Хотя принято считать этих зверей падальщиками, это не так: до 90% пищи они добывают на охоте, поэтому они вполне себе полноценные хищники.

Намеченную жертву могут преследовать, развивая скорость до 60 км/ч. Но могут и часами медленно и терпеливо двигаться за раненым животным, ожидая, пока оно потеряет силы.


Основная пища – антилопы, но стая гиен вполне может загнать добычу покрупнее – жирафов, буйволов. Зафиксированы и случаи нападения на слонов. Правда, преимущественно слонят, поскольку с взрослым разъяренным исполином мало кто справится.


В художественной литературе утвердился стереотип, что гиены – этакий эталон трусости. Но на деле это совершенная неправда! Причина – их специфическое сгорбленное телосложение. А на деле храбрости этих созданий позавидует даже царь зверей. Ведь мало кто в одиночку способен напасть на зверя, который втрое превосходит тебя по размеру. А гиены могут.


Схватки, в которых одна из участниц погибает, явление обычное. И довольно редкое для животного мира. Обычно силу животное демонстрирует, когда хочет заставить соплеменника покориться: кусает, кричит, наносит удары в уязвимые места.

Но, видимо, у гиен есть немало и человеческого, раз они готовы рисковать жизнью, чтобы закрепиться на иерархической лестнице и подняться по ней на ступеньку выше.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Животное   гиена   кошка   матриархат   образ_жизни   привычка   природа   сходство   
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Izrin Maria 49 минут назад
У на с Израиле гиены полосатые.
Живут в нескольких национальных парках. Охотятся на зайцев и косуль, подъедают мусор. Кабаны, я думаю, им не по зубам.
Интересно, что даже по выходным, когда людей там больше чем деревьев, они умудряются не попадаться на глаза людям. Собак и детей не трогают.
Но ранней весной молодые самцы отправляются искать "лучшей жизни" и новой семьи.
Тогда их можно встретить и в городе.
Самцы полосатой гиены мельче самок - ростом в холке сантиметров на 10 выше колена. "Собачники" - а кто ещё гуляет в четыре утра - рассказывают о "бездомной собаке с травмированным позвоночником, висящим хвостом и неопрятной шерстью". Но отмечают большие округлые ущи. Предпринимают неудачные попытки подманить "несчастную" на корм.
Я сама встречала гиену несколько раз на окраине Ашдода.
Эти фотографии - из Ришона. (За кошку не переживайте! Это не добыча, а, судя по степени вздутости тушки, жертва ДТП.)
Поскольку стай всё-таки мало, то к лету молодёжь возвращаются обратно.
В Негеве был случай, когда молодой самец гиены присоединился к стае волков.
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