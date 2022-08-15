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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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АНТИФИШКИ
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Намёк на Монику.
А то нынешнее поколение и не узнает, что некоторые президенты США лгут, находясь под присягой.
Наверное СРАЧЕЛЬНИК