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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
15 августа 2022 09:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
731
30
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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3  комментария
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4k
satra Час назад
Фото с "другом Биллом".
Намёк на Монику.
А то нынешнее поколение и не узнает, что некоторые президенты США лгут, находясь под присягой.
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5k
rutt Полчаса назад
Про Монику тонко
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4k
GROMOZEKA Час назад
Опечатка.
Наверное СРАЧЕЛЬНИК

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