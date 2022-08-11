FISHKINET
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад 140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла... Кажется, это всё: Марину Овсянникову отправили на два месяца под домашний арест Кажется, это всё: Марину Овсянникову отправили на два месяца под... Природные знамения: знаки, сигнализирующие о приближении чего-то нехорошего Природные знамения: знаки, сигнализирующие о приближении чего-то... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Крыму снесли автосервис, который отказался чинить машину российских солдат В Крыму снесли автосервис, который отказался чинить машину... 25 различных фактов об американских фильмах 25 различных фактов об американских фильмах Столичная пенсионерка, насмотревшись телевизора, заявила в полицию на свою украинскую соседку Столичная пенсионерка, насмотревшись телевизора, заявила в полицию... Мужчина снял необычную прогулку кота Мужчина снял необычную прогулку кота Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по... Откуда в «Золотом ключике» взялся Дуремар? Откуда в «Золотом ключике» взялся Дуремар? Спуск лодки пошёл не по плану Спуск лодки пошёл не по плану Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Woman moment: американка засудила родителей за то, что произвели её на свет без разрешения Woman moment: американка засудила родителей за то, что произвели... Война и мир неграмотного ирландца, ставшего индийским раджой Война и мир неграмотного ирландца, ставшего индийским раджой 10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть 10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть Когда умерли последние участники Бородинской битвы, Первой мировой и других войн и революций? Когда умерли последние участники Бородинской битвы, Первой мировой... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Убойные наблюдения пользователей Twitter, которые заставляют по-новому смотреть на привычные вещи Убойные наблюдения пользователей Twitter, которые заставляют... Как выглядят люди, которые создали известные бренды Как выглядят люди, которые создали известные бренды
Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
11 августа 2022 22:34
Метки: история   ретро   фото   
285
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
308
Миха 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 4 часа назад
Моника супер .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4269360



Другие посты автора
Популярное
Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты
Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты
«Ограбление века - бессмысленное и беспощадное»: два приятеля решили обнести пункт выдачи товаров, но что-то пошло не по плану
«Ограбление века - бессмысленное и беспощадное»: два приятеля решили обнести пункт...
Набирающие популярность
«Меня зовут Артур! Я буду вашим королём!»: под Питером голый неадекват ворвался в магазин и устроил погром
«Меня зовут Артур! Я буду вашим королём!»: под Питером голый неадекват ворвался в...
Свободная касса
Свободная касса
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#позитив#в мире#факты#сарказм#новости#суд#Еда#Приколы#Разное
#Юмор#прикол#забавно#улыбнуло#сатира#интересное#история#кино#смешно#кот
#животные#картинки#интересно#люди#природа#удивительно#маразм#комментарии#Ynews#Испания
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад 140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото Роторная карусель: веселое винтажное развлечение Роторная карусель: веселое винтажное развлечение ДТП более чем вековой давности: какими они были? ДТП более чем вековой давности: какими они были? Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому

На что жалуетесь?

Вернуться