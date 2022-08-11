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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Девушки с «Олдсмобилем». Стенд компании «Дженерал Моторс» на международной выставке в Сан-Франциско, 1939 год
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5.
Корабль "Принцесса Мэй (Princess May)", севший на мель на острове Сентинел, Аляска, в августе 1910 год
12.
Унисекс — мода 1970-х Бикини-двойки "Его и её". 1970 год
Унисекс не ограничивался верхней одеждой. Дизайнер Руди Гернрайх предложил бикини-двойки «Его и её».
Мужской топ выглядит как спортивная рубашка, которая заканчивается посередине между плечом и локтем, обнажая живот от этой точки до линии талии.
Мужской топ выглядит как спортивная рубашка, которая заканчивается посередине между плечом и локтем, обнажая живот от этой точки до линии талии.
18.
Досуг простых советских людей и городские пейзажи Ленинграда 1954 года
Как говорили в то время — из всех развлечений, доступных в СССР, это кино, вино и домино. Автор снимка, кстати, никто иной, как сам Картье-Брессон.
Адрес съёмки: Малая Невка, наб. Адмирала Лазарева.
Адрес съёмки: Малая Невка, наб. Адмирала Лазарева.
20.
Актеры Берт Ланкастер и Клаудиа Кардинале позируют с леопардом в качестве промоушена для фильма Лукино Висконти «The Leopard» 21 мая 1963 года
28.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, 1957 год
Делегация Великобритании во время фестивального шествия.
39.
Выступление артистов в районах освоения целинных земель, 1950-е годы
Выступление солистки балета Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова Э. А. Смирновой на полевом стане тракторной бригады.
Источник:
АНТИФИШКИ
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