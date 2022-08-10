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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
10 августа 2022 07:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1243
24
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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22  комментария
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6k
Roman 2 часа назад
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За ни чайно бьют от чайно.

Двоечники, глядь.
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8k
Сергей Минуту назад
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18k
speaktr-st 8 минут назад
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Давным давно, лет 18 назад, я два месяца рассказывал шефу, что у меня нет времени сделать одну важную фигню. Однажды шеф пришел, сел рядом со мной и сказал - делай. И я сделал за 40 минут. Было настолько стыдно, что я никогда больше не откладываю ничего просто так, без серьёзных оснований. Теперь уже как 12 лет я сам - шеф, и заставляю при постановке задач своих сотрудников немедленно оценить трудозатраты задачи. И оказывается, если нарезать задачи по кусочкам (декомпозиция), всё делается быстро и прямо сейчас. А если дать большую задачу махом, то многие теряются, думают, что это долго и нудно и вместо декомпозиции начинают придумывать причины, как бы это дело отложить.
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8k
Сергей 11 минут назад
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Был бы у меня такой капибар, я может бы не женился.
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319
hammog Полчаса назад
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120 (минимум) - 102 (без шлюх) = 18 (минимум шлюх)
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19k
nobody® 44 минуты назад
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Одноклассник рассказывал про какой-то фильм, где инопланетянин пришёл убивать, в конце его победили, и у него экран такой потух, как телевизор. Потом я смотрел Терминатора не по ОРТ, а по ДМВ каналу нашему местному. И в конце понял, что это то самое, а про инопланетянина одноклассник ошибся.
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19k
nobody® 48 минут назад
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Или потомки неправильно прочитали
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19k
nobody® Час назад
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Это не ты секс откладывал, а он тебя
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
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От выгоревшего не сработает... все уже выгорело...
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
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А до оспы пользовал только обезьян, как понимаю.. бабы не давали..
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
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Не месяц с секундами.. Больше месяца...
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2k
sos1960sos 2 часа назад
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Спорить с грибником опасно...
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623
Александр Потёмкин 2 часа назад
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Это действительно кто-то вычислял?
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2k
sos1960sos 2 часа назад
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50 оттенков кабачков...
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7
Denis75 2 часа назад
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Премьера была не на ОРТ, а в видеосалоне
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623
Александр Потёмкин 2 часа назад
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А чего не так? Пристроил, место съэкономил...
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623
Александр Потёмкин 2 часа назад
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Да, кабачки, что чеснок - только в землю воткни, вырастут при любой погоде, без дОлжного ухода... Но! и как яблоки в "яблочный" год, и выкинуть жалко, и куда девать не знаешь
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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У меня появился бизнес-план
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