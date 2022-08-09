На рижском взморье воздух свеж, или тайна Ерша!

(с) Kid-book-museum

В дальнейших поисках интересных и редких детских книжек советской поры отправляемся из Татарстана на Рижское взморье. Изданных в Латвии детских книжек 50-60 годов прошлого века на букинистическом рынке совсем немного. Да и издавалось их крайне мало, в основном - в Латгосиздате. Разве что кто-то вспомнит сборник "Латвийских народных сказок" в суперобложке, неоднократно переиздававшийся и разошедшийся по Союзу заметным общим тиражом. Может быть поэтому неудовлетворенный читательский спрос, как могли, пытались восполнить непрофильные издатели, например... рижская фабрика детских игрушек, которая в 1958 году выпустила неизвестно каким тиражом просто замечательную книжку-игрушку "Похождения кота".

Формат немного уменьшенный. Картонажная обложка и тканевый корешок. 16 страниц. Издание отсутствует в фондах РГБ, РНБ, равно как не упоминается и в справочниках И.И. Старцева.