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Сообщество Без кота и жизнь не та 1373 поста • 442 подписчика подписаться
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На рижском взморье воздух свеж, или тайна Ерша!

На рижском взморье воздух свеж, или тайна Ерша!

Автор:
09 августа 2022 21:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Игрушки   детская литература   книга-игра   
636
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Давным давно у меня была такая книга...
Эту книгу, про похождения Кота, я очень любил из-за необычного формата и возможности играть. К счастью, такая книга была не только у меня одного и не осталась в моих воспоминаниях...

(с) Kid-book-museum

В дальнейших поисках интересных и редких детских книжек советской поры отправляемся из Татарстана на Рижское взморье. Изданных в Латвии детских книжек 50-60 годов прошлого века на букинистическом рынке совсем немного. Да и издавалось их крайне мало, в основном - в Латгосиздате. Разве что кто-то вспомнит сборник "Латвийских народных сказок" в суперобложке, неоднократно переиздававшийся и разошедшийся по Союзу заметным общим тиражом. Может быть поэтому неудовлетворенный читательский спрос, как могли, пытались восполнить непрофильные издатели, например... рижская фабрика детских игрушек, которая в 1958 году выпустила неизвестно каким тиражом просто замечательную книжку-игрушку "Похождения кота".


Формат немного уменьшенный. Картонажная обложка и тканевый корешок. 16 страниц. Издание отсутствует в фондах РГБ, РНБ, равно как не упоминается и в справочниках И.И. Старцева.

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На художественно оформленном форзаце читаем, что автор текста Л. Прозоровский , а художник - некто Г. Ерш. Вы впервые видите такую необычную фамилию? Я тоже.

С третьей страницы на сцене неожиданно появляется главный персонаж - кот Васька. Придумано и исполнени здорово! Молодец этот самый Ерш!

Идея, когда в книжке-игрушке раскладываются бумажные фигуры персонажей, выходящие за поля книжного блока, не нова. Но в данном книжке голова, лапы и хвост кота закреплены на шарнирах и могут двигаться. Технологически это намного сложнее. Обычное книжное издательство не взялось бы за такую технологию. А фабрика игрушек - пожалуйста!

Здесь у меня, видимо, рука дронула. Снимок получился смазанным. Воспроизвожу текст:

Слышал где-то Васька наш,
Что прекрасен взморский пляж.
Там залив такого цвета
Точно синий карандаш.

Кот пожаловал туда,
Ах досада! Ах беда!
Оказалось, что в заливе
Очень мокрая вода.

Иными словами, home, sweet home! Тут правильному коту самое место.
P.S. Кстати, точно такой же смысл повести "Ветер в ивах". Там, пренебрегший благами домашнего уюта, непоседа и выдумщик Тод - всегдашний лузер и бедокур, а ценящие покой у камелька и припасы за стенкой Мол и Рэт Баджер - всегда в выйгрыше. Вот так, с младых ногтей родители через сказки внушали своим чадам, что сбегать из дому в разные Африки чревато крупными неприятностями. Как-нибудь я подробнее напишу от этом.

А теперь возвращаемся к автрам книжки - Л. Прозоровскому и таинственному Ершу.
Если с первым все более-менее понятно - милиционер, фронтовой фотокорреспондент, литератор, автор текстов песен к кинофильму "Стрелы Робин Гуда" (в интернете можно без труда найти фронтовые фотоснимки, автором которых был Лев Владимирович Прозоровский), то с художником просто беда. Почти месяц не мог я найти зацепок к загадочному Ершу, пока на одном из сайтов, посвященных знаменитым жителям Риги не наткнулся на информацию об известном Латвийском художнике-карикатуристе Гарри Соломоновиче Иерше. Ерш-Иорш. И все встало на свои места!
Только теперь не знаю в какой том энциклопедии 

sergej_manit будет включать информацию о художнике - на "Е" или на "И" ).

Источник:

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Метки: Игрушки   детская литература   книга-игра   
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Сергей Семенов 2 часа назад
У меня была такая книжка. Правда мое ранее детство прошло в 70-х годах не в Риге, а пополам Таллин/Питер. Даже не знаю откуда она взялась. Но была одной из любимых, после Малахитовой шкатулки 48 года издания.
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−37
Thomsen Час назад
))
трогательно)
А мне очень запомнились из детства книжки про оператора Кыпса - именно книжки, а не сами мульты. И ещё серия КОАПП - это шедевр! В особенности иллюстрации! (к Кодексу, разумеется, это не имеет отношения, кто в курсе)))))
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